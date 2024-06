Les Oppo Reno 12 et Find X8 seront gavés d’IA venant de tous horizons

Oppo a annoncé réaliser d'importants travaux afin d'apporter l'intelligence artificielle générative dans ses smartphones, notamment les Reno 12 et les prochains Find X. Pour la marque, c'est l'avenir et elle veut aller très vite : à terme, les smartphones OnePlus et Realme pourraient aussi en profiter.

Nous l’écrivons chaque jour depuis plusieurs mois : l’intelligence artificielle est la grande tendance tech de l’année. Oppo se penche évidemment là-dessus et souhaite intégrer plusieurs modèles d’IA dans ses prochains smartphones.

Oppo signe avec Google, Microsoft et compagnie

C’est dans un communiqué de presse publié le 5 juin qu’Oppo a annoncé vouloir apporter de l’IA dans ses smartphones. Pour cela, le fabricant collabore avec Google, MediaTek ainsi que Microsoft. Par exemple, les Reno 12, Reno 12 Pro et le prochain Oppo Find X profiteront des LLM de Gemini, l’IA de Google.

Parmi les fonctionnalités qui seront disponibles, il y aura l’assistant de rédaction (de messages, de mails, etc.) ainsi que le résumé des enregistrements vocaux. Comme le rappelle Android Police, une rumeur du début d’année indiquait qu’Oppo et OnePlus allaient doter leurs smartphones de Gemini 1.0 Ultra et qu’ils cherchaient à intégrer des produits Cloud AI de Google.

Et avec Microsoft, les smartphones Oppo offriront « une expérience de conversion de vocale et textuelle plus efficace, précise et naturelle et une connectivité améliorée entre l’IA sur PC et les téléphones », ajoute le constructeur chinois. Aussi, Oppo a précisé vouloir combiner les LLM avec des technologies de transcription, pour transcrire davantage, plus rapidement.

L’IA générative devrait aussi arriver chez OnePlus et Realme

Pour cela, la marque prévoit de développer ses propres outils, en mélangeant des applications fonctionnant en local et en cloud. La stratégie affichée d’Oppo, c’est aussi d’apporter l’IA sur les smartphones qui ne sont pas les plus chers.

Pour segmenter leurs gammes, les constructeurs réservent souvent certaines fonctionnalités aux modèles les plus chers. L’objectif pour la marque, c’est donc d’apporter de l’IA générative à 50 millions d’utilisateurs environ d’ici la fin de l’année. C’est pourquoi les Reno 11 sortis en début d’année en profiteront prochainement.

Oppo appartient au groupe BBK Electronics, tout comme les marques OnePlus et Realme. On peut alors logiquement penser qu’à moyen ou long terme, les fonctions annoncées pour les smartphones Oppo arriveront chez OnePlus et Realme.

D’ailleurs, ColorOS d’Oppo partage une base de code avec OxygenOS de OnePlus et Realme UI est basé sur ColorOS. Par ailleurs, on pourrait en profiter en France, puisqu’Oppo semble préparer le terrain pour son retour.