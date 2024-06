Oppo nous rappelle pourquoi il ne faut pas l’oublier trop vite

La sortie des Reno 12 et Reno 12 Pro en Chine et la piste d'un Reno 12F 5G en Europe donnent l'occasion de faire un petit point sur la situation d'Oppo vis-à-vis de la France.

Oppo n’est officiellement plus présent en France depuis juillet 2023. La marque a en effet quitté le marché hexagonal, motivée notamment par un procès qui l’opposait à Nokia sur des brevets concernant des technologies 4G et 5G. Ironiquement, le groupe a fini par gagner la bataille judiciaire en France, mais la décision était déjà prise.

Des mois plus tard, en janvier 2024, la hache de guerre a été enterrée avec Nokia et un nouvel accord de licence signé. Depuis, théoriquement, plus rien ne s’oppose à un retour d’Oppo en France. D’ailleurs, et ce n’est pas anodin, la marque était présente au MWC de Barcelone pour renouer le dialogue avec des acteurs européens. Précisons simplement qu’Oppo n’a pas totalement quitté le Vieux Continent. Ses activités n’ont, par exemple, pas cessé en Italie.

En attendant, le constructeur reste un acteur majeur du marché mondial dont il occupe la 5e place au premier trimestre 2024. Il continue donc de présenter de nouveaux smartphones, mais essentiellement en Chine. C’est le cas notamment des Oppo Reno 12 et Reno 12 Pro récemment dévoilés.

Les Oppo Reno 12 et Reno 12 Pro

Les deux smartphones profitent d’un écran Oled de 6,7 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout protégé par du Gorilla Glass Victus 2. Côté photo, le modèle classique partage presque la même configuration que son frère estampillé Pro.

Capteur photo principal de 50 Mpx (Sony LYT-600 pour le Reno 12, Sony IMX890 pour le Reno 12 Pro) ;

ultra grand-angle de 8 Mpx ;

téléobjectif x2 de 50 Mpx ;

caméra selfie de 50 Mpx.

C’est au niveau des performances que l’on notera les principales différences. L’Oppo Reno 12 goûte à un SoC MediaTek Dimensity 8250 Star Speed Edition. Son comparse, l’Oppo Reno 12 Pro, mise plutôt sur une puce plus musclée — mais du même fournisseur –, le Dimensity 9200+ Star Speed Edition. Dans les deux cas, on peut opter pour des options de 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Du reste, c’est une batterie de 5000 mAh qui s’invite sur les deux smartphones, à chaque fois avec une charge rapide pouvant aller jusqu’à 80 W. Des smartphones qui veulent donc prouver qu’ils sont bons à peu près dans tous les domaines tout en ne sacrifiant pas le design. En effet, Oppo met en avant une épaisseur de seulement 7,25 mm pour le Reno 12 (179 grammes) et de 7,55 mm pour le Reno 12 Pro (183 grammes).

En Chine, l’Oppo Reno 12 voit son prix démarrer à 2699 yuans (350 euros HT environ) et le Reno 12 Pro à 3399 yuans (440 euros HT environ).

Un modèle pour l’Europe ?

Ce n’est pas tout. Le site Gizmochina a aussi repéré un Oppo Reno 12F 5G certifié par le gendarme des télécoms en Malaisie et aux Émirats arabes unis avec le numéro de modèle CPH2637. Or, ce même numéro de modèle est également apparu dans une base de données européennes pour l’attribution de la norme CEE.

Cela laisse entendre que l’on pourrait voir ce Reno 12F 5G arriver en Europe. Il n’est pas absurde de penser qu’il s’accompagnerait des Reno 12 et Reno 12 Pro. Et nous nous retrouvons donc avec tous les éléments pour spéculer et continuer à nous demander si — et surtout quand — Oppo pourrait revenir en France.