Nothing Headphone (1), le casque qui peut faire trembler Sony, Bose et Apple et bien d’autres

Le premier casque de Nothing, baptisé Headphone (1), ambitionne de bousculer le marché des casques audio haut de gamme grâce à un design transparent, une collaboration avec KEF pour l’acoustique et un prix abordable à moins de 300 euros.

Nothing Headphone (1) // Source : Nothing

Fondée à Londres en 2020, la marque Nothing s’est rapidement imposée comme un acteur atypique dans l’univers de la tech, misant sur des produits au design singulier et à l’expérience utilisateur soignée. Avec plus de 10 millions d’unités vendues en quatre ans, la société dévoile aujourd’hui son premier casque audio circum-aural, le Headphone (1).

Après des rumeurs et une récente fuite en vidéo, ce modèle marque définitivement un tournant dans la volonté de la marque de rendre la technologie plus expressive et plus personnelle, en s’appuyant sur une communauté internationale de plus de trois millions de membres et certainement d’autres à venir.

Un design à la Nothing

Le Headphone (1) se distingue d’emblée par son approche : il ne s’agit pas seulement d’offrir un son de qualité, mais aussi de proposer un objet qui suscite l’émotion et l’envie d’interagir. La marque affirme avoir concentré tout son savoir-faire en matière de design, d’ingénierie et d’ergonomie pour créer un casque qui attire l’œil tout en garantissant une expérience d’écoute poussée. Il propose des lignes rétrofuturistes que certains adoreront tandis que d’autres détesteront. On n’en attendait pas moins que la marque londonienne, qui s’est toujours efforcé de proposer des designs particulièrement aboutis et à contrecourant, avec de la transparence.

Nothing Headphone (1) // Source : Nothing

Cette transparence, associée à des lignes épurées et des matériaux choisis, confère au produit une allure immédiatement reconnaissable. Ce positionnement original vise à rivaliser avec les références du marché, notamment les modèles de Sony, Bose ou Apple, en se démarquant par une identité visuelle forte.

La structure du casque combine aluminium formé pour la robustesse, plastiques moulés pour l’équilibre et mousse à mémoire de forme pour le confort. Les coussinets (non amovibles sauf par le SAV) en polyuréthane sont conçus pour résister aux huiles et au maquillage, assurant un contact agréable et une propreté durable. Le bandeau ajustable veut répartir la pression de façon homogène, tandis que les bras télescopiques permettent un ajustement précis. Les oreillettes pivotent sur 90 degrés pour une position totalement à plat qui permet de le ranger dans l’étui livré avec. Dans celui-ci, on trouve également deux câbles, un mini-jack vers mini-jack et un USB-C vers USB-C.

Nothing met en avant la durabilité de son produit. En effet, la marque nous a confié que chaque composant a été soumis à plus de 50 tests de fiabilité, incluant chutes, torsions, exposition à la sueur et à des températures extrêmes. En outre, le casque affiche également une certification IP52 contre la poussière et l’eau, et un emballage sans plastique, issu d’énergies renouvelables.

Nothing Headphone (1) // Source : Nothing

Une expérience sonore poussée, signée KEF

Au cœur du Headphone (1), fruit du partenariat avec la célèbre marque audio KEF, Nothing a choisi d’intégrer un haut-parleur dynamique de 40 mm, conçu avec une suspension à haute linéarité et une membrane en polyuréthane (PU) de 8,9 mm, censée offrir des basses plus profondes et réactives que les matériaux traditionnels. La membrane, nickelée sur toute sa surface, promet une rigidité accrue pour une restitution fidèle des aigus et une puissance maîtrisée dans les basses. La marque insiste sur la texture uniforme du dôme, gage d’une sortie sonore propre même à volume élevé.

Pour l’acoustique, KEF a cherché à garantir une restitution fidèle, équilibrée et immersive, quels que soient le genre musical ou l’environnement d’écoute. Ainsi, les différents éléments – haut-parleurs, chambres acoustiques et logiciel – sont rigoureusement testés et ajustés dans les laboratoires de KEF, afin d’optimiser la balance des fréquences et la richesse des détails. En outre, la partie logiciel a également été optimisée par la marque audio.

Nothing Headphone (1) // Source : Nothing

Côté fonctionnalités, le Headphone (1) propose une réduction de bruit active hybride, s’appuyant sur des microphones internes et externes pour analyser l’environnement sonore toutes les 600 millisecondes et adapter la suppression de bruit en temps réel. Un système de détection d’usure ajuste également la réduction de bruit selon la position du casque sur la tête. Un mode Transparence permet, d’un simple geste, de laisser passer les sons ambiants sans interrompre la musique, utile pour rester attentif lors des déplacements ou des conversations.

Le casque embarque aussi un spatialiseur, capable de transformer n’importe quelle source stéréo en scène sonore tridimensionnelle, avec suivi dynamique des mouvements de la tête pour maintenir le son centré, une caractéristique appréciée pour les films, les jeux vidéo ou les concerts live.

Du son haut-définition et des appels clairs

Le casque prend en charge la connexion simultanée à deux appareils Bluetooth, afin de faciliter le passage d’un ordinateur à un smartphone sans avoir à se reconnecter. Il est compatible avec les codecs AAC, SBC et LDAC, et propose un mode faible latence pour le jeu ou la vidéo, selon Nothing. La certification Hi-Res Wireless et la prise en charge du 24 bits/96 kHz assurent une restitution sonore de haute qualité, en filaire (USB-C ou jack 3,5 mm) comme en sans-fil. Il bénéficie également de la compatibilité avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour un appairage rapide, ainsi que d’une détection automatique de port pour la lecture/pause.

Le casque est compatible avec la fonction Trouver mon appareil.

Pour les appels, quatre microphones associés à une technologie d’intelligence artificielle, entraînée sur plus de 28 millions de scénarios, promettent une captation claire de la voix et une réduction efficace des bruits ambiants, même dans des environnements bruyants.

Commandes physiques et fonctionnalités intelligentes

Contrairement à de nombreux concurrents qui misent sur des surfaces tactiles, Nothing opte ici pour des commandes physiques intégrées : une molette cliquable (Roller) pour le volume et la lecture, une palette (Paddle) pour naviguer dans les morceaux et un bouton dont on peut personnaliser la fonction.

Source : Nothing

Le bouton peut être configuré via l’application Nothing X, disponible sur Android, iOS et Nothing OS, pour lancer un assistant vocal (fonction par défaut), ouvrir une application musicale ou activer des fonctionnalités exclusives sur les smartphones Nothing, comme Channel Hop (changement rapide d’application audio) ou la prise de notes vocales avec Essential Space.

Source : Yazid Amer / Frandroid

Grâce à ces moyens de contrôle physique, l’interaction est plus précise et plus fiable, un plus face aux potentielles approximations des commandes tactiles.

Jusqu’à 80 heures d’écoute non-stop

Le Headphone (1) se veut endurant. En effet, la marque avance une autonomie pouvant atteindre 80 heures d’écoute sans réduction de bruit, ou 35 heures avec la réduction active activée (codec AAC). Toujours d’après Nothing, en mode LDAC, l’autonomie atteint 54 heures sans ANC, 30 heures avec. Le casque propose une recharge rapide : cinq minutes suffisent pour récupérer 2,4 heures d’écoute avec ANC, ou cinq heures sans ANC. La batterie lithium-ion de 1040 mAh se recharge complètement en deux heures.

Disponibilité et prix du casque Nothing Headphone (1)

Le Nothing Headphone (1) sera proposé au tarif de 299 euros. Deux coloris sont disponibles : blanc et noir. À ce prix, il se positionne face à des références comme le Sony WH-1000XM6, le Bose QuietComfort Ultra ou l’Apple AirPods Max, tout en affichant une identité esthétique et fonctionnelle propre à Nothing. Sur le papier, il a de très solides arguments à défendre. Reste à voir ce qu’il vaut vraiment sur le terrain.

