Nothing Phone (3) et Headphone (1) : leurs prix fuitent et ils piquent

Nothing opèrerait une augmentation de ses tarifs avec ses prochains produits. Néanmoins, remis dans un contexte global, ils resteraient concurrentiels.

Carl Peil et le Nothing Phone (3) // Source : Nothing

La jeune marque Nothing, connue pour son design transparent et ses tarifs plutôt contenus, s’apprêterait-elle à monter en gamme de manière significative ?

Une fuite fraîchement débarquée sur la toile, relayée par le site Gizmochina, sème le doute : le très attendu Phone (3) ainsi qu’un nouveau casque audio, baptisé Headphone (1), pourraient arriver avec une étiquette de prix bien plus « premium » que ce à quoi la marque nous avait habitués.

Des tarifs qui détonnent avec la philosophie Nothing ?

C’est la principale surprise de cette fuite : les futurs Phone (3) et Headphone (1) seraient positionnés sur un segment tarifaire plus élevé. Si Nothing s’est jusqu’ici illustrée par sa capacité à proposer des produits au rapport qualité-prix agressif, comme avec les très bons Phone (3a) et Phone (3a) Pro, cette nouvelle orientation pourrait marquer un tournant stratégique pour l’entreprise de Carl Pei.

C’est le leaker Arsène Lupin qui lache l’information sur X. D’après lui, le Nothing Phone (3) serait décliné en deux versions :

Phone (3) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 799 dollars,

Phone (3) avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à 899 dollars.

Pour le casque, il est question d’un seul modèle dans les mêmes tons noir et blanc (et peut-être gris) à 299 dollars pour une sortie le 30 septembre.

Pour rappel, le smartphone le plus cher de Nothing était le Nothing Phone (2) à 849 euros dans sa version 512 Go. Côté audio, ce sont les Ear (open)

affichés à 149 euros.

Néanmoins, face à la concurrence, Nothing a toujours une carte à jouer. Le Headphone (1) viendra se frotter directement avec l’Apple AirPods Pro Max et le WH-1000XM6 de Sony, deux casques à 579 et 449 euros, donc bien plus onéreux.

Côté smartphone, le Phone (3) serait équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3 performant, mais date, et d’un triple objectif photo à l’arrière. Une configuration qui risque de plus facilement s’entrechoquer avec la concurrence sur ce segment tarifaire.

Le Phone (3) devrait être présenté en juillet prochain.