CMF Phone 2 Pro vs Nothing Phone (2a) : comment choisir le meilleur smartphone Nothing ?

Nothing multiplie les références sur l’entrée du milieu de gamme, et il est parfois difficile de s’y retrouver. Alors que vaut le nouveau CMF Phone 2 Pro si on le compare à l’excellent Nothing Phone (2a) de l’année dernière ?

En effet, si le Nothing Phone (3a) est disponible, il est environ 90€ plus cher que le CMF Phone 2 Pro. Ainsi, opter pour le modèle de l’an dernier permet d’économiser quelques deniers en tombant dans une période de promotions. Le CMF Phone 2 Pro, coup de cœur noté 9/10 dans nos colonnes, est vendu 259 euros. Le Nothing Phone (2a) peut quant à lui se dénicher autour de 225 euros. Il a été noté 8/10. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des CMF Phone 2 Pro et Nothing Phone (2a)

Modèle Nothing CMF Phone 2 Pro Nothing Phone (2a) Dimensions 78 mm x 164 mm x 7,8 mm 76,32 mm x 161,74 mm x 8,55 mm Interface constructeur Nothing OS Nothing OS Taille de l’écran 6,77 pouces 6,7 pouces Définition 2392 x 1080 pixels 2412 x 1080 pixels Densité de pixels 387 ppp 394 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Mediatek Dimensity 7300 Pro Mediatek Dimensity 7200 Pro Stockage interne 128, 256 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi N/C Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth N/C 5.3 5G Oui Oui NFC Inconnu Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur N/C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 185 g 190 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Orange Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des smartphones distingués

Nothing s’est fait une spécialité de proposer des smartphones au design marqué. C’était déjà le cas avec le premier CMF et cela l’est encore ici : le Phone 2 Pro est très à part, avec son design presque industriel, mais moderne, très colorés, vis apparentes. On lui trouve d’ailleurs une touche additionnelle, l’Essential Key, sur laquelle nous reviendrons plus bas dans ce comparatif.

Le Nothing Phone (2a) brille quant à lui pour son dos faussement transparent et son système d’éclairage LED Glyph, exclusif aux smartphones de la marque. Les deux se présentent dans des dimensions très similaires, et proposent un écran de 6,7″ confortable.

Le CMF comme le Nothing sont certifiés IP54 et offrent donc une résistance minime contre la poussière et les éclaboussures.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Deux bons écrans

Les dalles AMOLED qui équipent les deux smartphones du jour sont très proches, au point qu’on soupçonne Nothing d’avoir fait du recyclage sur le CMF Phone 2 Pro.

Bien lui en a pris, puisque les deux affichent des couleurs précises et relativement saturées, ainsi qu’un point blanc proche des 6500K attendus. À ce niveau de prix, c’est plutôt inattendu et bienvenu.

La luminosité n’est pas tout à fait le point fort de ces références, qui plafonnent à 1300 nits. Soulignons aussi que le film plastique qui recouvre l’écran occasionne des reflets qui peuvent être gênants en plein soleil.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Un logiciel plus complet chez CMF

Les deux « concurrents » tournent sous Android 15 via la surcouche NothingOS. Sorti l’an dernier, le Nothing Phone (2a) a déjà grillé une de ses trois cartouches concernant les mises à jour promises par le fabricant. À ce petit jeu, le CMF Phone 2 Pro sera donc plus durable sur le long court.

Côté fonctionnalités, on récupère comme on l’abordait plus haut l’Essential Key sur le CMF. Ce bouton se conjugue à l’Essential Space au sein de l’OS pour vous constituer une collection de souvenirs et de choses à retenir tout au long de votre journée. D’une pression sur le bouton, on prend une capture d’écran ou on enregistre un vocal qui va directement se ranger dans l’espace dédié. Le contenu est ensuite analysé par l’IA pour constituer des collections et générer, par exemple, des to-do lists pratiques.

Le Phone (2a) n’a pas cette chance, mais profite quant à lui du système Glyph qui, bien qu’un peu gadget, fait toujours son petit effet. Il peut notamment s’accorder à votre musique pour battre en rythme, ou indiquer la progression de votre livraison Uber Eats (expérimental).

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Un CMF forcément plus performant

Une année sépare la sortie des deux smartphones. Logiquement, le CMF Phone 2 Pro récupère donc une puce plus moderne, plus rapide et efficiente. Il n’y a pas de débat : ce modèle est plus performant sur tous les aspects. Bien que le Nothing Phone (2a) se défende toujours très bien, notamment si vous ne faites que naviguer sur les réseaux sociaux, le CMF autorise plus de folie et de polyvalence.

Un petit nouveau surprenant en photographie

C’est inédit : Nothing intègre un véritable téléobjectif dans son smartphone à 260€. Forcément, on peut s’attendre à ce que ce dernier propose une expérience photo un tout petit peu plus variée que son aîné.

On remarque toutefois que Nothing propose une doublette de capteurs 50 mégapixels sur son Phone (2a). Il a donc des arguments à défendre.

CMF Phone 2 Pro

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.57″, f/1.9 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, 1/2.88″, f/1.9 ;

Selfie : 16 Mpx, f/2.0.

Nothing Phone (2a)

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.9 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.76″, ƒ/2.2 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

En pleine journée, les deux smartphones proposent peu ou prou la même formule. Les images sont détaillées, le piqué est bon, les couleurs légèrement surélevée pour donner à chaque cliché un petit goût d’extraordinaire. Seul le grand-angle du Phone (2a) est stabilisé, celui-ci offre donc des résultats un peu plus satisfaisants en basse lumière.

Avec l’ultra grand-angle, le CMF se fait distancer par son grand frère. En même temps, même si la résolution ne fait pas tout, on parle tout de même d’un écart de 42 mégapixels entre les deux modèles. Ce n’est pas rien, et cela se voit à l’image.

Mais CMF n’a pas dit son dernier mot et dégaine sa pièce maitresse : le téléobjectif. S’il reste modeste, avec une focale de 50 mm, il permet de prendre de très jolis portraits et même de jouer avec un grossissement numérique jusqu’à 10 fois. Le Nothing Phone (2a) permet également de zoomer dans l’image, mais la qualité des clichés est immédiatement détériorée par le rognage qui est effectué dans le capteur. Il ne tient tout simplement pas la comparaison.

Le Phone (2a) reste plus endurant

Tous deux équipés d’une batterie de 5000 mAh, les CMF Phone 2 Pro et Nothing Phone (2a) jouent des coudes en autonomie. Mais, c’est finalement ce dernier qui l’emporte, d’après les tests synthétiques effectués par GSM Arena. Il s’éteint au terme de 15h53 d’utilisation simulée contre 14h38 pour le CMF Phone 2 Pro – ce qui permet dans tous les cas de tenir une journée et demie.

En recharge également, le plafond de puissance à 45W contre 33W du CMF permet au Nothing Phone (2a) de reprendre des couleurs plus rapidement. Comptez 1h08 pour refaire le plein, contre 1h25 sur le Phone 2 Pro.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

CMF Phone 2 Pro ou Nothing Phone (2a) : lequel choisir ?

Ce n’est pas tous les jours que l’on octroie un 9/10 à un smartphone chez Frandroid. Et, vous l’aurez bien senti dans ce comparatif, le CMF Phone 2 Pro tire systématiquement son épingle du jeu.

Design original, logiciel clean, performances, autonomie, téléobjectif dédié très à l’aise en portrait… il a TOUT pour lui. Pour seulement 30€ de différence avec le Nothing Phone (2a), difficile de ne pas le préférer dans le contexte de ce comparatif.