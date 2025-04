Nothing promet 120 fps sur PUBG avec le CMF Phone 2 Pro

Le Phone 2 Pro de CMF s’offre un processeur « Pro ».

CMF by Nothing s’apprête à lancer son premier modèle « Pro », le CMF Phone 2 Pro. Les détails concernant processeur ont été confirmés et précisés via la plateforme e-commerce Flipkart. L’appareil sera équipé d’une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro.

Une amélioration « Pro » par rapport au CMF Phone 1 ?

Cette puce représente une évolution par rapport au Dimensity 7300 qui équipe le CMF Phone 1. Les documents promotionnels mis en avant par Flipkart indiquent des gains de performance spécifiques pour cette version Pro :

CPU : Jusqu’à 10% plus rapide.

Jusqu’à 10% plus rapide. GPU/Graphismes : Jusqu’à 5% d’amélioration.

Comme nous l’avons relayé hier, une première apparition sur Geekbench a suggéré une similarité avec le Dimensity 7300 standard. Mais c’eut été assez illogique d’avoir le même SoC sur deux générations, la nouvelle étant de surcroît affublée du suffixe Pro.

Cependant, notons que, bien que présents, les gains de performance affichés peuvent être perçus comme modestes, tout de même.

120 fps sur PUBG

Le matériel marketing de Nothing publié par Flipkart indique que le CMF Phone 2 Pro est en mesure de faire tourner Battlegrounds Mobile India, une version localisée de PUBG Mobile, à 120 images par seconde. On imagine que pour atteindre cette fluidité il faudra accepter des compromis sur la qualité visuelle du jeu.

Reste à voir lors du lancement officiel, prévu pour le 28 avril, comment ces spécifications se traduiront en expérience utilisateur et si d’autres caractéristiques justifieront pleinement le positionnement « Pro » de ce nouveau modèle.