Nothing bricolerait un smartphone « Pro » pas plus puissant qu’avant

Le CMF Phone 2 Pro a été repéré sur Geekbench et il ne serait pas plus puissant que le Phone 1.

Nothing a confirmé l’arrivée d’un prochain smartphone issu de sa marque d’entrée de gamme CMF. Contrairement à ce que l’on pensait, il ne s’agit pas du CMF Phone 2, mais d’un CMF Phone 2 Pro.

Si l’on pouvait s’attendre à une montée en performances sur ce modèle, ce ne serait pas le cas d’après sa fiche Geekbench repérée par 91Mobiles.

La même puce que le CMF Phone 1 ?

Portant le nom de code Galaga, il s’agirait bien de ce CMF dont on a déjà pu entendre parler en ces termes. Il fonctionne sous Android 15 et est équipé d’une SoC à quatre cœurs de performance cadencés à

une fréquence de 2,5 GHz et quatre cœurs d’efficacité fonctionnant à 2,0 GHz.

Si la puce utilisée n’est pas nommée, ces détails permettent d’estimer qu’il pourrait bien s’agir d’un Dimensity 7300 de Mediatek, celui-là même qui équipe déjà le CMF Phone 1. Étonnant pour un smartphone « Pro » et surtout pour une nouvelle génération. Néanmoins, il est courant de voir des smartphones reprendre d’anciens SoC. C’est le cas notamment du Edge 60 Fusion de Motorola qui s’appuie également sur ce Dimensity 7300 hérité du Edge 50 Neo sorti l’an dernier.

De ce que l’on en sait, le CMF Phone 2 Pro aurait un design retravaillé et plus lêché. Il serait également équipé de trois objectifs photo. Sa présentation officielle doit intervenir le 28 avril prochain.