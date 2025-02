Nothing dévoile le processeur du Phone (3a) et il est très puissant

Nothing se fend d’un communiqué pour annoncer la puce qui équipera le Nothing (3a), son nouveau smartphone milieu de gamme.

Le Phone (3a) sera équipé d’un Snapdragon de Qualcomm. Dans une communication externe, Carl Pei, PDG de Nothing, annonce qu’il est « heureux d’annoncer que nous revenons à la série Snapdragon de Qualcomm avec le Phone (3a). »

Nul mention n’est faite au modèle qui sera utilisé. Néanmoins, la déclaration est completée par un indice : « Par rapport au Phone (2a) Plus, il sera doté d’un processeur 25 % plus rapide et d’un MPU 72 % plus rapide ».

Le Snapdragon 7s Gen 3 n’est pas 25 % plus rapide

Le premier modèle qui vient en tête est le Snapdragon 7s Gen 3, une puce pressentie pour équiper le Nothing Phone (3a). Néanmoins, nous avons eu l’opportunité de tester l’un des premiers smarpthones en Snapdragon 7s Gen 3, le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Les résultats standardisés de nos benchmarks ne révèlent pas du tout un écart de 25% avec le Dimensity 7200 Pro du Nothing Phone (2a). Ils sont plutôt au coude-à-coude.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Pour s’approcher de ce gain de performances, il faudrait un Snapdragon 8 Gen 2 (OnePlus 12R) d’après nos mesures. Bien entendu, Nothing et nous-mêmes ne partageons pas les mêmes protocoles. Attendons d’en savoir plus le 4 mars, jour choisi pour la présentation du Nothing (3a).