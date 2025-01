Le Nothing Phone (3) arrive très bientôt, mais on a peur pour son prix

Un email confidentiel du PDG de Nothing, Carl Pei, partagé par le célèbre informateur Evan Blass, vient de dévoiler les plans de l’entreprise pour 2025, avec le lancement imminent du Nothing Phone (3).

D’après une correspondance interne, le prochain flagship de Nothing marquera un tournant majeur dans la stratégie de l’entreprise, misant fortement sur l’intelligence artificielle. Carl Pei y affirme que le Phone (3) « redéfinira l’expérience utilisateur des appareils informatiques personnels », intégrant l’IA de manière plus poussée que ses prédécesseurs.

Les innovations promises incluent notamment une interface utilisateur repensée, avec un écran d’accueil intelligent s’adaptant aux habitudes de l’utilisateur. Parmi les nouveautés matérielles, le Phone (3) devrait être équipé d’un écran de 6,5 pouces et d’un « Action Button » inspiré de l’iPhone, permettant de créer des raccourcis personnalisés et de contrôler diverses fonctions de l’appareil.

Le Nothing Phone (3) aurait droit à une version Pro

Une version Pro du téléphone serait également en préparation, selon d’autres leakers. Elle serait dotée d’un écran plus grand de 6,7 pouces. On ne connaît pour l’instant pas les différences avec le modèle classique, mais il y a fort à croire que la partie photo soit meilleure sur le modèle le plus cher.

Côté performances, le Phone (3) pourrait opter pour un processeur haut de gamme, comme le Snapdragon 8 Gen 3, le prochain Snapdragon 8s Elite ou le MediaTek Dimensity 9200+. Le positionnement tarifaire pourrait rester maîtrisé ou encore augmenter.

Un prix qui augmenterait plus qu’il ne baisserait

Nothing espère probablement toucher un public plus large avec ses nouveaux smartphones, mais tout dépendra de leur prix. Pour rappel, le Phone (2) avait été lancé à 679 euros, contre 469 euros pour le Phone (1). Le plus récent smarpthone sorti en 8 Gen 3, c’est le OnePlus 13R. Son prix est de 769 euros. Les SoC de Qualcomm restent chers et si le Phone (3) en est pourvu, il faut s’attendre à une augmentation.

Toujours d’après le courriel de Carl Pei, le fabricant britannique aurait fait le choix d’un lancement avant la fin du premier trimestre 2025, soit fin mars ou début avril. Un changement majeur dans le cycle de sortie de Nothing qui est habituellement plutôt estival. Peut-on s’attendre à une présentation officielle au MWC de Barcelone ? Ce serait un bon timing.

Dans son email, Carl Pei souligne également que 2024 a été une année charnière pour Nothing, marquée par une croissance significative. L’entreprise aurait notamment prévu d’augmenter de 50 % ses équipes dédiées au développement photo, hardware comme software.