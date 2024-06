Le Nothing Phone (3) compte réinventer nos usages : ce qu’on sait sur son interface boostée à l’IA

Le cofondateur de Nothing Carl Pei a annoncé que le Nothing Phone (3) apportera davantage d'intelligence artificielle générative dès l'année prochaine. De quoi préparer l'avenir tout en officialisant en quelque sorte un nouveau smartphone.

Après Samsung, Google, Oppo, c’est au tour de Nothing d’annoncer l’arrivée en masse de l’intelligence artificielle dans ses smartphones. Une arrivée qui s’effectuera d’abord sur le Nothing Phone (3) dès l’année prochaine : la marque officialise en fait son prochain smartphone.

Le prochain smartphone de Nothing aura beaucoup d’IA

Dans une vidéo et un texte publiés sur X, le PDG de Nothing Carl Pei a annoncé que la marque concevait et prototypait des applications d’IA depuis deux mois maintenant. L’idée avancée, c’est de réinventer l’interface, à commencer par l’écran d’accueil. Dans une démonstration, le constructeur a montré un nouvel écran d’accueil, qui peut afficher le QR code d’une réservation prochaine.

En fait, les informations s’afficheront en fonction de ce que vous souhaitez voir : l’IA devra anticiper vos envies. Nothing veut également changer la façon dont on configure un smartphone, en utilisant la conversation vocale avec une IA, de manière décontractée et personnalisée. Cet assistant pourrait être présent sur l’écran d’accueil, dans un widget, mais aussi sur l’écran de verrouillage et même à travers le Glyph des smartphones Nothing.

Pour l’instant, on ignore quels sont les modèles de langage utilisés et quelles seront concrètement les fonctionnalités disponibles. Jusqu’à maintenant, Nothing a surtout mis en œuvre des raccourcis dans l’utilisation de ChatGPT et de sa version vocale, notamment à travers ses écouteurs sans-fil. Dès l’année prochaine, le Nothing Phone (3) profitera de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle générative.

Ce qu’on sait du Nothing Phone (3)

Depuis le début du mois, Nothing a commencé à faire monter le battage médiatique autour d’un nouveau produit : il s’agira en fait du CMF Phone 1, le premier smartphone de la marque entrée de gamme de Nothing. On s’attend à ce que le Nothing Phone (3) embarque le Snapdragon 8s Gen 3, un SoC de Qualcomm assez puissant. De quoi entraîner une hausse du tarif : le Nothing Phone (3) pourrait atteindre les 800 euros, là où le Nothing Phone (2) avait été lancé en 2023 à 679 euros. D’ailleurs, la marque vient d’annoncer le CMF Phone 1, un smartphone pas cher.