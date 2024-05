L’idée de Nothing pour rendre ChatGPT plus pratique à utiliser

Alors que la version vocale de ChatGPT va s'améliorer grandement dans les semaines à venir, Nothing travaille à son intégration dans ses écouteurs et ses smartphones. Il sera possible de le déclencher sans même toucher à son Nothing Phone.

Ce 13 mai, OpenAI tenait une conférence au cours de laquelle l’entreprise a dévoilé GPT-4o, un LLM offrant de meilleures performances vocales. De quoi faire des démonstrations de ce nouveau ChatGPT avec des résultats très réactifs. Désormais, Nothing veut que ses clients utilisent le chatbot et s’aide pour cela de ses smartphones et de ses écouteurs.

ChatGPT directement dans vos écouteurs Nothing Ear

On le savait déjà depuis un certain temps, mais désormais la date est donnée : ce sera le 21 mai que l’application Nothing X pourra être mise à jour. Disponible sur les Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) et Nothing Phone (2a), elle permet déjà de déclencher plus rapidement ChatGPT. Le tout via quelques widgets offrant un accès rapide aux modes de saisie : texte, voix et image. Mais la semaine prochaine, Nothing veut que vous déclenchiez ChatGPT avec ses écouteurs, via une commande.

En effet, il sera possible d’invoquer la version vocale de ChatGPT, bien nommée ChatGPT Voice. Le tout sans avoir à prendre son smartphone dans les mains. Comme la marque l’a confirmé à 9to5Google, il faudra bel et bien un smartphone Nothing pour l’utiliser. Tous les écouteurs siglés Nothing, mais aussi CMF (une marque plus abordable appartenant à Nothing) sont compatibles :

Nothing outrepasse OpenAI et Google en faisant de ChatGPT un assistant vocal

Les démonstrations de ChatGPT ont beau être impressionnantes, pour le moment elles ne sont disponibles que pour les abonnés au service. Les utilisateurs gratuits vont devoir attendre quelques semaines supplémentaires. D’autant plus que l’intégration sur Android ou sur iOS de la version vocale du chatbot reste limitée. Sur Android, il existe bien un bouton dans les paramètres rapides, mais c’est tout. OpenAI n’a pour l’instant pas fait de ChatGPT Voice un assistant vocal qu’on peut sélectionner dans les paramètres d’Android. Il semblerait que ce ne soit qu’une question de temps en revanche.

Du côté de Google, Google Assistant devient de moins en moins intéressant et semble condamné face à Gemini. Lors de la Google I/O qui aura lieu ce 14 mai, Google pourrait annoncer une refonte de son assistant qui s’appuie sur Gemini et sur l’intelligence artificielle générative. L’entreprise aurait alors le pouvoir de le déployer presque partout. Quoiqu’il en soit, Nothing veut permettre d’utiliser ChatGPT uniquement avec la voix, bien que ce ne soit qu’avec ses produits.

Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !