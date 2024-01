Remplacer Google Assistant avec ChatGPT sur Android est devenu plus facile avec cette nouvelle fonction

ChatGPT a ajouté une fonctionnalité permettant de déclencher le chatbot directement depuis les paramètres rapides d'Android. De quoi presque en faire un réel assistant vocal, ce vers quoi semble vouloir tendre OpenAI.

Et si OpenAI Ă©tait en train de marcher sur les platebandes de Google, sur son propre système d’exploitation, Android ? C’est en tout cas ce que l’on peut augurer au regard de la nouvelle fonctionnalitĂ© de ChatGPT sur nos smartphones. DĂ©sormais, sa version vocale ChatGPT Voice est accessible directement depuis les paramètres rapides d’Android.

Comment activer ChatGPT encore plus facilement

La dĂ©couverte par un certain Bartok Adrian Gabriel, membre du canal Telegram Mishaal Rahman, expert d’Android. Ce dernier l’a relayĂ©e sur X, et Ă©crit que la dernière mise Ă jour de la version bĂŞta de ChatGPT permet d’ajouter un raccourci dans les paramètres rapides d’Android. Pour rappel, il s’agit des paramètres et des fonctionnalitĂ©s auxquels on peut accĂ©der en glissant son doigt du haut de l’Ă©cran vers le bas.

En cliquant sur ce raccourci, c’est ChatGPT Voice qui se lance. Il s’agit de la version « vocale » de ChatGPT, Ă qui l’on peut s’adresser comme on s’adresserait Ă un assistant vocal. Ce raccourci propose donc la possibilitĂ© d’utiliser ChatGPT Ă n’importe quel instant.

ChatGPT pourrait bien aller concurrencer Google Assistant

Pour le moment, il est impossible de dĂ©finir l’application en tant qu’assistant vocal dans les paramètres d’Android. NĂ©anmoins, on sait qu’OpenAI travaille Ă rendre cela possible. Cela positionnerait son chatbot progressivement en concurrent Ă Google Assistant. Un concurrent plus « intelligent », mais moins connectĂ© : la force de l’application de Google reste sa capacitĂ© Ă contrĂ´ler les objets connectĂ©s, la musique, etc.

Cela reprĂ©sente tout de mĂŞme une forme de prise de risque pour OpenAI. En effet, le marchĂ© des assistants vocaux n’a jamais rĂ©ellement dĂ©collĂ©, faute de modèle Ă©conomique convaincant. D’ailleurs, Google se porte dĂ©sormais davantage sur Assistant with Bard et Amazon a rĂ©duit la voilure d’Alexa.