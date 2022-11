Alexa : pourquoi l’avenir de l’assistant vocal d’Amazon sent le roussi

Dans une longue enquête sur l'histoire d'Alexa et des enceintes Amazon Echo, le site Business Insider revient sur les décisions ayant poussé la firme à licencier plusieurs milliers d'ingénieurs.

La semaine dernière, on apprenait qu’Amazon s’apprêtait à licencier environ 10 000 salariés partout dans le monde. Des licenciements qui s’expliqueraient par les mauvaises performances du groupe et qui toucheraient aussi bien certaines personnes travaillant directement dans l’activité e-commerce de la firme que des ingénieurs autour d’Alexa.

On en sait désormais davantage sur les difficultés rencontrées par Amazon dans le segment des assistants vocaux. Dans une longue enquête, le site Business Insider, par ailleurs propriété de Jeff Bezos, revient sur les difficultés rencontrées par la firme et n’hésite pas à indiquer que « Alexa est en assistance respiratoire » et n’est jamais parvenu à « répondre aux attentes d’Amazon ».

Business Insider a ainsi eu l’occasion de s’entretenir avec une dizaine d’employés, anciens ou actuels, d’Amazon pour comprendre les raisons qui ont pu pousser l’entreprise à licencier les ingénieurs derrière Alexa et les enceintes connectées Amazon Echo.

Ainsi, si les débuts d’Alexa, en 2014, ont pu sembler idylliques, avec une forte attention portée par le patron d’Amazon, Jeff Bezos, les choses ont commencé à se gâter dès 2018. C’est à cette période que les polémiques ont commencé à enfler autour de l’assistant vocal, avec les révélations selon lesquelles certaines conversations pouvaient être écoutées par des employées d’Amazon. Surtout, c’est cette année que les pertes ont commencé à s’accumuler pour la division Worldwide Digital d’Amazon, en charge des produits Alexa et de la gamme Echo. Cette année-là, la division a ainsi subi des pertes à hauteur de 5 milliards de dollars. Les choses ne se sont pas arrangées depuis et certaines sources de Business Insider indiquent que la division se dirige vers 10 milliards de dollars de perte pour l’année 2022. Déjà au premier trimestre 2022, la division Worldwide Digital a subi des pertes à hauteur de 3 milliards de dollars. Il s’agit de la division la plus déficitaire de la firme, en grande partie imputée à Alexa et aux enceintes connectées d’Amazon.

Un modèle économique défaillant

Pourtant, l’idée initiale d’Amazon avec Alexa et les enceintes Echo était simple. Les enceintes étaient vendues à perte, mais le groupe américain comptait sur le fait que les utilisateurs allaient utiliser leurs enceintes ou leurs assistants vocaux pour passer des commandes sur Amazon et se rattraper donc sur le e-commerce. Dans les faits, les utilisateurs se contentaient de simples commandes vocales pour lancer de la musique, un compte à rebours ou demander la météo du jour. Si les skills d’Alexa, conçus comme des partenariats pour interagir avec Uber, Disney ou Domino’s, ont été un temps envisagés comme un levier financier, les utilisateurs et les développeurs ne s’en sont que très peu emparés. « Alexa est un échec colossal de l’imagination, une opportunité ratée », constate ainsi un ancien employé d’Amazon, interrogé par Business Insider.

De fait, Amazon continue à perdre de l’argent avec Alexa et, malgré ses efforts, ne se positionne qu’à la troisième place des assistants vocaux les plus utilisés, derrière Google Assistant et Siri. Même en terme de pertinence, lorsque nous avions comparé les principaux assistants du marché en août dernier Alexa était arrivé loin derrière Google Assistant, tout juste devant Siri et à égalité avec Bixby de Samsung.

Malgré les licenciements annoncés cette semaine, la direction d’Amazon se veut rassurante quant à l’avenir de son assistant vocal. Le responsable des appareils et services de la firme, David Limp, a indiqué que « Nous sommes engagés comme jamais dans Echo et Alexa et nous continuerons à investir fortement en eux ».

https://www.frandroid.com/produits-android/smartphone/1446989_google-assistant-vs-siri-vs-amazon-alexa-on-a-compare-tous-les-assistants-vocaux

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.