Le Prime Day approche à grands pas, mais Amazon continue la braderie à la 2e démarque de soldes

Alors qu’Amazon s’apprête à lancer son propre événement commercial, le géant de l’e-commerce ne manque pas de participer activement aux soldes d’été, qui entrent désormais dans leur deuxième démarque. Les offres sont particulièrement intéressantes, voici celles qui ont retenu notre attention.

Amazon compte bien lancer son Prime Day en juillet et ce, pendant quatre jours. De nombreuses références sur son site devraient être à prix cassés, mais cela n’empêche pas au géant américain de participer aux soldes d’été 2025. Il y a déjà une vague de promotions sur différents produits tech et pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons compilé les meilleures offres.

Les offres d’Amazon à retenir lors des soldes d’été

Apple iPhone 15 (128 Go)

L’iPhone 15 n’est certes pas le modèle le plus récent d’Apple, mais plus d’un an après sa sortie, il reste un très bon smartphone que l’on conseille sans difficulté. C’est encore plus le cas quand son prix est au plus bas sur Amazon à l’occasion des soldes d’été.

Les 3 forces de l’iPhone 15

Une dalle lumineuse de 6,1 pouces

Un capteur photo principal efficace

Un port USB-C, bien plus pratique

Lancé à 969 euros, puis réduit à 869 euros, l’iPhone 15 (128 Go) d’Apple se négocie pendant les soldes à seulement 682 euros chez Amazon.

Crucial P310

Le stockage de votre PS5 arrive à saturation ? Ça tombe bien, pendant les soldes, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique intégré tombe à un super prix : 131 euros seulement.

Pourquoi choisir le Crucial P310 ?

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Un dissipateur thermique thermique

Un stockage conséquent : 2 To

Habituellement proposé aux alentours de 160 euros, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique se vend en ce moment à 131,99 euros sur Amazon.

Google Pixel Watch 3 :

La Google Pixel Watch 3 est une montre polyvalente, aussi bien pour les sportifs que pour les autres, avec un design élégant et un écran lumineux qui fait qu’elle est parfaitement utilisable en toute circonstance. Pendant les soldes, elle est à -25 %.

Ce qui plaît sur la Google Pixel Watch 3

Aussi agréable à porter qu’à utiliser

Wear OS qui permet d’installer des applications tierces

La luminosité qui suit même en plein soleil

Lancée à 399 euros, la Google Pixel Watch 3 (41mm, GPS) est aujourd’hui en promotion à 299 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Book 4 Edge 16″ : une puce Qualcomm puissante

Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est un PC portable qui se présente comme une alternative sérieuse au MacBook Apple Silicon. Bonne nouvelle : pendant les soldes il perd 32 % de son prix.

Qu’est ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 4 Edge ?

Un design fin et léger avec un bel écran Amoled

Une puissance rivalisant avec Intel et AMD

Une autonomie au dessus du lot

Initialement à 1 899 euros, puis réduit à 1 489 euros, le Samsung Galaxy Book 4 Edge 16″ (version Snapdragon X Elite) se négocie en ce moment à 1 299 euros sur Amazon.

iPad 10e gen : la tablette abordable d’Apple

Trois ans après sa sortie, l’iPad de 10ᵉ génération reste une valeur sûre, surtout qu’avec le temps, la tablette abordable d’Apple est devenue plus accessible, en témoigne son prix de 379 euros sur Amazon pour la version 256 Go.

Qu’est ce qui plait de l’iPad 10

Une qualité de fabrication digne des meilleurs produits Apple

Un écran bien calibré

iPadOS est bien pensé pour une bonne expérience utilisateur

Au lieu de 459 euros, l’iPad 10 (256 Go) est en ce moment en promotion à 379 euros sur Amazon.

Xbox Manette Elite Series 2 Core : une manette personnalisable qui fait la différence

La manette Xbox Elite Series 2 Core est une variante de l’Elite Series 2 classique, mais la première parvient à se démarquer grâce à un prix bien plus bas, surtout pendant les soldes.

Les avantages de la manette Xbox Elite Series 2 Core

Un design soigné, comme d’habitude

De nombreuses personnalisations possibles

L’autonomie qui frôle les 40 h sans recharge

Au lieu de 139,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 Core est actuellement soldée à 99,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S25 : un petit format pour de grandes ambitions

Le Galaxy S25 est l’un des derniers représentants de panier haut de gamme de Samsung en 2025. C’est un smartphone Android convaincant qui devient plus intéressant pendant les soldes en tombant sous les 700 euros.

Les atouts du Samsung Galaxy S25

Des performances de pointe sans surchauffe

Les 7 ans de mises à jour garantis par Samsung

La qualité de l’écran, lumineux et fluide

Lors de sa sortie en début d’année, le Samsung Galaxy S25 était vendu 899 euros. Depuis, son prix s’est plutôt stabilisé autour de 850 euros, mais les soldes sont bien sûr passées par là et on le trouve actuellement à 682,05 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas jamais proposé par la plateforme.

8BitDo Ultimate 2 Wireless : une bonne manette de jeu

Idéale pour jouer sur PC ou un smartphone Android, la manette Bluetooth 8BitDo Ultimate 2 est précise, polyvalente et confortable en main. Si vous souhaitez vous la procurer, elle coûte 25 % de moins lors des soldes.

Les points forts de la 8BitDo Ultimate 2 Wireless

Compatible Windows et Android

La technologie 8Speed ultra-rapide

Des gâchettes polyvalentes et des sticks TMR précis

Initialement proposée à 59,99 euros, la manette 8BitDo Ultimate 2 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Soundcore Motion 100 : une enceinte compacte et légère pour animer vos soirées d’été

Facilement transportable, résistante, et puissante, l’enceinte Soundcore Motion 100 d’Anker est une bonne alliée pour vos soirées d’été. Bonne nouvelle : la voilà à seulement 39 euros lors des soldes.

La Soundcore Motion 100 en trois points forts

Une autonomie allant jusqu’à 12 heures

Une conception compacte et résistante à l’eau (IPX7)

Puissance et qualité sonore (certificats LDAC et Hi-Res Audio)

Au lieu de 59,99 euros, la Soundcore Motion 100 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco F7 : grosse puissance, petit prix

Après les Poco F7 Pro et Poco F7 Ultra, c’est le Poco F7 de Xiaomi qui a fait son arrivée sur le marché français. Puce Snapdragon 8s Gen 4, écran 1,5K 120 Hz, HyperOS 2… Son rapport qualité/prix s’améliore d’ailleurs pendant les soldes d’été.

Les points essentiels du Xiaomi Poco F7

Une dalle Amoled 1,5K de 6,83 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 8s Gen 4

HyperOS 2

Une batterie de 6 500 mAh

Lancé à 453 euros, le Xiaomi Poco F7 est aujourd’hui disponible en promotion à 399,90 euros sur Amazon.

Realme P3 5G : un smartphone équilibré

Le Realme P3 coche beaucoup de cases pour un smartphone de sa catégorie : écran AMOLED 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 4, grosse batterie, certification IP69 et une caméra de 50 MP qui fait le job. Le tout pour seulement 199 euros.

Les atouts de Realme P3

Un écran AMOLED 120 Hz à 2000 nits :

Une certification IP69, résistance à l’eau et la poussière

Une autonomie XXL et une recharge rapide à 45 W

Au lieu de 299 euros, le Realme P3 est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Google Pixel 9a : un solide smartphone milieu de gamme

Avec son écran extrêmement lumineux, sa batterie enfin à la hauteur, sa puce Tensor G4 et ses bonnes capacités en photo, le Google Pixel 9a est un bon smartphone à conseiller. Lors des soldes, il perd 50 euros de son prix.

Les avantages du Google Pixel 9a

Un écran tellement lumineux

De bonnes performances avec la puce Tensor G4 et toujours aussi bon en photo

Une autonomie enfin à la hauteur

Vendu à 549 euros, le Google Pixel 9a est en ce moment remisé à 499 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Tab S10 FE : une alternative sérieuse au modèle premium

Polyvalente, boostée à l’IA et fournie avec son S Pen très utile, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est une tablette qui ne manque pas d’atouts. À l’occasion des soldes d’été, elle devient plus intéressante après 180 euros de remise.

Les atouts la Samsung Galaxy Tab S10 FE

Une dalle de 10,9 pouces + 90 Hz

Le S Pen fourni

Galaxy AI intégré

Au lieu de 579 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 FE est en ce moment en promotion à 399 euros sur Amazon.

Tapo C210 : une petite caméra 2K pas chère

Si vous souhaitez garder un œil à votre domicile, mais que votre budget est assez limité, il existe des solutions efficaces à prix contenu. C’est le cas de la caméra Tapo C210 qui filme en 2K, que l’on a noté 8/10 dans nos colonnes et qui ne coûte pas plus de 20 euros.

La Tapo C210 est intéressante pour…

Sa qualité vidéo et son suivi de mouvement efficient

Sa capacité a détecté les mouvements

Son mode vision nocturne

Au lieu d’un prix barré à 39,99 euros, on retrouve en ce moment la caméra Tapo C210 de TP-Link en promotion à 18,99 euros sur Amazon.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.