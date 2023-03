Test de la Tapo C210 : une caméra de surveillance entrée de gamme qui sort le grand jeu

Sur un marché très concurrentiel, la Tapo C210 ambitionne tout simplement de devenir la nouvelle référence des caméras de surveillance connectée à moins de 50 euros. TP-Link s’attaque donc frontalement à Xiaomi et mise pour le surclasser sur une base technique solide, complétée par des technologies comme la détection et le suivi de mouvement ou encore la reconnaissance des cris de bébés.

Sur le marché des caméras de surveillance connectée, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera reste une référence, avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec sa Tapo C210, TP-Link cherche à lui ravir ce titre.

Pour cela, il compte sur un capteur 2K, la vision de nuit et un champ de vision potentiel de 360° ! Ensuite, il intègre de l’intelligence artificielle pour affiner la surveillance, comme la détection et le suivi de mouvement. Sur le papier, la fiche technique comme le positionnement tarifaire, moins de 50 euros, sont prometteurs. Ce que nous nous sommes empressés de vérifier dans ce test en le mettant face à des tentatives d’intrusions.

Design : l’efficacité avant l’originalité

Alors que Tapo propose souvent des designs très modernes, presque originaux. Avec la Tapo C210, le constructeur fait le service minimum, reprenant le design sphérique de la majorité des caméras de surveillance à moins de 50 euros. Ainsi, nous avons une base légèrement lestée, sur laquelle trône le module caméra sphérique et motorisé. L’ensemble affiche des dimensions de 8,66 x 8,5 x 11,77 cm, ce qui en fait un objet compact dans la moyenne du marché.

Ici, le plastique blanc est roi, ce qui n’empêche pas la Tapo C210 de profiter d’une bonne qualité de fabrication. La caméra est pensée pour être simplement posée sur un meuble ou accrochée à un mur grâce à un kit de fixation livré avec.

Le socle lesté est aussi doté de patins antidérapants // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Pourquoi ne pas avoir opté pour une connectique USB3-C ? // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La Tapo C210 est livrée avec un câble d’alimentation d’une longueur de 3 mètres. Ce qui est supérieur à la moyenne (1,5 m à 2 m) et rend l’installation murale plus simple. Toutefois, la connectique est propriétaire et non pas USB. La caméra embarque deux moteurs. Le premier anime le module caméra en le faisant tourner sur lui-même à 360° et le second contrôle l’objectif à la verticale à 114 °.

Enfin, si vous le faites basculer vers le haut, vous aurez accès au port de carte microSD pour le stockage local, attention la carte mémoire n’est pas livrée avec le produit.

Application : la simplicité comme maître mot

L’ensemble des produits maison connectée TP-Link se contrôle via l’app Tapo, qui nous fait profiter d’une interface claire et simple à appréhender.

TP-Link Tapo Télécharger TP-Link Tapo gratuitement APK

Le processus d’installation ne pose aucune difficulté. Ainsi, après avoir appuyé sur l’icône « + » de la page d’accueil, vous n’avez qu’à sélectionner le produit dans la liste proposée, connecter votre smartphone à la caméra en Wi-Fi, et enfin entrer votre code de réseau sans-fil. La connexion et l’installation ne devraient pas prendre plus de trois minutes.

Sélectionnez votre caméra dans la liste des produits Tapo // Source : Yazid Amer – Frandroid Connectez votre smartphone à la caméra en Wi-FI // Source : Yazid Amer – Frandroid Il suffit ensuite d’entre votre code Wi-Fi et de patienter quelques minutes pour que la configuration se termine // Source : Yazid Amer – Frandroid

La page d’accueil de l’application liste l’ensemble des caméras Tapo en votre possession. En haut à droite, notez l’icône Messagerie (à gauche de l’icône +). Elle donne accès à toutes les alertes enregistrées par vos caméras. L’accueil ne permet aucune interaction directe avec l’une d’elles, il faut appuyer sur son icône pour pouvoir interagir.

La page suivante affiche une fenêtre vidéo qui occupe le premier tiers supérieur de l’écran. Juste en dessous, nous avons une série d’icônes. La première permet un affichage en mosaïque de plusieurs caméras Tapo simultanément. Les suivantes permettent de réaliser des captures d’écran, des enregistrements vidéo manuels, de couper le son du micro de la caméra ou de passer en affichage plein écran.

L’interface est particulièrement facile à appréhender // Source : Yazid Amer – Frandroid

En dessous, nous avons cinq icônes dont le visuel et la dénomination ne prêtent aucunement à confusion. La fonction Panoramique & Inclinaison nous donne un contrôle précis du champ de vision. Notez d’ailleurs que le temps de latence entre une commande et un mouvement de la caméra est d’une à trois secondes. Le Mode Confidentiel bloque les flux vidéo et cela se matérialise au niveau de la caméra par une LED éteinte. Le menu Lecture et mémoire donne accès aux vidéos et photos stockées dans le cloud Tapo et sur la carte mémoire. À ne pas confondre avec une Capture que vous réalisez via l’application et qui est stockée dans votre téléphone. Enfin, Tapo Care vous ouvre les portes du stockage cloud maison et nécessite un abonnement.

Le joypad virtuel fait bien le job // Source : Yazid Amer – Frandroid Tapo pense à la vie privée de tous les membres du foyer // Source : Yazid Amer – Frandroid L’affichage des vidéos et photos enregistrées se fait sous la forme de vignettes // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le menu des Paramètres de la caméra permet d’affiner la qualité de la vidéo ou encore de créer un planning d’activité. Vous pouvez également choisir d’enregistrer en boucle sur la carte mémoire. Mais attention, quand le stockage manquera, les plus anciens fichiers seront alors effacés par les nouvelles images. N’oublions pas qu’une alarme est intégrée à la caméra et peut s’activer automatiquement ou manuellement depuis votre smartphone.

Le menu des Paramètres est très succinct // Source : Yazid Amer – Frandroid Même au niveau Bas, la détection de mouvement est très efficace // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le Mode Confidentiel est une nouveauté intéressante. Elle permet de sélectionner une zone de l’image qui ne sera pas surveillée. Une fonction qui pourra vous aider à imposer cette caméra si certains membres du foyer ont des réticences.

Dessinez un cadre pour définir la zone à ne pas surveiller // Source : Yazid Amer – Frandroid La caméra appliquera alors une incrustation noire dans l’image // Source : Yazid Amer – Frandroid

L’association avec Alexa et Google Home se fait également via l’app qui se révèle au quotidien efficace et stable. Nous avons juste noté qu’il fallait parfois la relancer quand elle avait du mal à se connecter au flux vidéo. Ce qui nous est arrivé environ une à deux fois sur dix.

Usages : une qualité vidéo moyenne et une détection de mouvement redoutable

La Tapo C210 embarque un capteur de 3 Mpx pour filmer en 2304 x 1296 pixels, avec un angle de vision de 115°. La qualité de l’image est satisfaisante avec une gestion honorable du contre-jour. Les couleurs sont assez bien restituées, bien qu’un peu pâles. Les contrastes sont efficaces, pour une image très lisible. Reste que nous remarquons que les détails ne sont pas aussi propres qu’ils devraient l’être. Le traitement numérique de l’image a tendance à lisser un peu trop l’image.

Si la zone surveillée contient des zones baignées de soleil, l’image y sera alors surexposée, comme brûlée. Vous pouvez le constater sur les canisses présentes sur les photos ci-dessous. Le niveau de détail chute alors, mais dans cette catégorie de prix, c’est l’une des meilleures.

Nous avons une image très lisible // Source : Yazid Amer – Frandroid Mais dès que le soleil st très intense, la donne change // Source : Yazid Amer – Frandroid

En plein jour ou dans un couloir bien éclairé, nous pouvons reconnaître sans difficulté un visage à 5 mètres et dans des conditions de lumière optimale jusqu’à 7 à 8 mètres.

Cela vaut quand la qualité d’enregistrement vidéo est en 2K ; le passage en Full-HD nous fait perdre un peu en détail, mais rien de rédhibitoire.

Qualité d'image 2K Qualité d'image 1080p

La perte est plus nette en 720p, mais, à moins de vouloir économiser l’espace sur la carte micro SD, autant rester en 2K. Surtout qu’au niveau de la connexion réseau, nous obtenons quasiment les mêmes temps de connexion et de latence.

Qualité d'image 1080p Qualité d'image 720p

De nuit, le résultat obtenu est honorable, mais rien de plus. Si l’image assure un très bon contraste et capte bien l’environnement nocturne. Il y a encore une fois un lissage un peu excessif qui gomme les détails.

Identifier un visage est possible à partir de quatre mètres et ce sera bien plus simple en dessous de trois mètres. En revanche, on remarque que le lissage de l’image est plus intense et que cela semble s’accentuer quand une personne s’approche de la caméra.

Une détection d’intrusion efficace

La détection de mouvement est vraiment efficace, de l’humain au chaton, rien ne lui échappe. Sur le papier, la caméra est censée différencier animaux et personnes, mais dans la pratique Lina, Saphir et Mangue sont souvent repérées comme des humains, cela malgré leur queue. La portée de détection est optimale jusqu’à 6 à 7 mètres, au-delà, elle perd en efficacité. Notez que derrière une fenêtre, nos tentatives d’intrusions ont été détectées plus de 4 fois sur 5, bien mieux que certains produits plus haut de gamme.

De nuit, la détection de mouvement est presque aussi efficace, si ce n’est que la portée optimale de détection est de 4 à 5 mètres. Derrière une fenêtre, une présence est détectée 2 à 3 fois sur 5.

La Tapo C210 propose, grâce à la motorisation du bloc optique et de la base, un champ de vision potentiel de 360°. Le moteur est assez silencieux et le contrôle via le smartphone précis. La caméra embarque par ailleurs un suivi de mouvement très efficace. À moins que la cible ne se mette à courir, vous pourrez suivre du regard et en direct les déplacements d’un cambrioleur… ou de votre chat.

Cette caméra de surveillance est dotée d’un micro pour capter les bruits suspects, voire d’alerter si bébé se met à pleureur. Au quotidien, l’efficacité n’est pas au rendez-vous. La détection de bruit est très aléatoire et quand nous avons simulé l’effraction sonore d’une porte-fenêtre, aucune réaction. L’alerte Bébé s’est souvent enclenchée en écoutant de la musique ou quand un des chats du testeur se mettait à s’exprimer vocalement. La communication bidirectionnelle est très fonctionnelle, même s’il y a un peu trop d’écho à certains moments. Si la présence d’une alarme est très appréciable, ici, elle ne pourra impressionner que les plus novices des cambrioleurs. Les autres iront à la source et la désactiveront. Car si elle a le mérite d’être présente, sa puissance n’est pas suffisante pour alerter les alentours d’une maison, à la rigueur un appartement dans un immeuble aux murs fins.

Abonnement : tout est local

Tapo Care est le service cloud par abonnement de la marque. En y souscrivant, vous aurez accès aux fonctions suivantes : historique des vidéos sur 7 jours avec l’abonnement Basic et 30 jours avec le Premium, les notifications enrichies par une photo ou un résumé vidéo des journées ou encore un rapport hebdomadaire sur l’activité de la caméra.

Il existe deux formules :

Basic à 3,99 euros/mois ou 47,88 euros/an pour une seule caméra et 10,79 euros/mois ou 105,99 euros/an pour 5 caméras.

Premium à 3,99 euros/mois ou 47,88 euros/an pour une seule caméra et 11,99 euros/mois ou 119,99 euros/an qui permet de gérer jusqu’à 10 caméras Tapo.

Nous sommes face à des tarifs assez élevés. Arlo propose les mêmes services pour 2,99 euros par mois pour une caméra ou 9,99 mois pour un nombre illimité de caméras. De plus, il dispose de fonctions IA bien plus aboutis, de la différenciation des animaux et des humains, à la détection de colis, ou de véhicule. Tapo n’est pas encore au niveau et cela rend ses tarifs cloud élevés.

Prix et disponibilité de la Tapo C210

La Tapo C210 est disponible uniquement en blanc. Elle est commercialisée au prix de 49,99 euros chez Darty, Amazon, Boulanger, Fnac et auprès des revendeurs partenaires.