Parfaite pour filmer vos extérieurs en 2K, cette caméra de surveillance est bradée à -33 % sur Amazon

Avoir une caméra de surveillance à l’extérieur de chez soi, c’est une petite source de stress en moins, surtout si vous craignez pour la sécurité de votre domicile. Ou si vous avez déjà été victime de vandalisme et souhaitez éviter que ça ne se reproduise. La TP-Link Tapo C520WS se fixe en hauteur, hors de portée, dans un coin discret de préférence, et garde un œil H24 pour vous sur tout ce qu’il se passe. Avec 33 % de réduction sur Amazon, c’est une bonne occasion de vous offrir cette protection.

Les points forts de la Tapo C520WS

Une résolution 2K avec une couverture à 360°

L’IA reconnait ce qui passe devant la caméra

Elle propose une alarme sonore et lumineuse

La caméra de surveillance TP-Link Tapo C520WS est un produit qui coûte 89,90 euros, mais que vous retrouvez à 59,90 euros pendant cette offre à durée limitée.

Une caméra compatible Google et Alexa

Pour utiliser la caméra de surveillance Tpo C520WS, il vous faudra une prise pas trop loin, car elle fonctionne sur une alimentation filaire. Une bonne chose pour ne pas avoir de temps mort quand vous devez la recharger, une mauvaise puisqu’elle devient inutile en cas de panne de courant. Elle est certifiée IP66 pour résister aux intempéries, ce qui justifie son installation en extérieur. Une fois en place et fixée, vous n’avez qu’à lancer l’app Tapo sur votre smartphone ou autre pour accéder au flux vidéo.

Si vous avez un assistant vocal/vidéo avec Alexa ou Google Assistant, vous pouvez même lancer le flux vidéo à la voix. L’image est enregistrée en 2K à 15 fps par défaut, mais vous pouvez la faire monter à 30 fps max. Elle filme de jour comme de nuit et vous recevez des notifications en cas de détection d’un mouvement suspect devant le capteur. D’ailleurs, celui-ci est motorisé et vous pouvez pivoter à 360° pour suivre ledit mouvement et ne pas lâcher votre cible des yeux.

Elle peut aussi dissuader les intrus

Si jamais, dans le pire des scénarios, quelqu’un en veut à votre domicile, la caméra propose quelques mesures dissuasives. La première, c’est de pouvoir parler via la caméra. En entendant une voix, les intrus peuvent prendre peur et partir. Si ça ne suffit pas, vous pouvez allumer une lumière puissante et même déclencher une alarme sonore personnalisable. Comme ça, vous alertez le voisinage et d’éventuels passants.

Si jamais vous n’avez pas votre smartphone à côté, il est possible d’automatiser l’alarme. L’IA détecte s’il s’agit d’un mouvement humain, d’un animal ou une voiture et peut faire sonner la caméra et allumer la lumière en fonction des scénarios que vous créez. Pour le stockage des photos et vidéos, vous pouvez utiliser une carte microSD d’une taille de 512 Go maximum, ou utiliser les services du cloud Tapo Care, accessibles à partir de 3,99 euros/mois.

