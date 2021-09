Test Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K : une évolution convaincante

Introduction

Inondant le marché des objets connectés, Xiaomi fait néanmoins évoluer régulièrement ses gammes de produits. Et parmi elles, la Mi 360° Home Security Camera 2K s’offre une nouvelle mouture d’un modèle déjà bien connu. Nous avons passé ses changements en revue.

La caméra de sécurité Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K se positionne comme une évolution de la version 1080p que nous testions il y déjà quelques années. Elle reprend le même design tout en rondeur et lui apporte de maigres nouveautés.

Très logiquement, la captation passe à la 2K avec un nouveau capteur doté d’une ouverture plus importante. La caméra est compatible avec le stockage en ligne (gratuit) de Xiaomi, mais pourra également conserver les images sur un support local. Disponible au tarif toujours aussi intéressant de 49,99 euros, cette nouvelle version s’accompagne d’une version Pro, plus complète.

Une conception qui n’évolue pas

Difficile de faire la différence entre la Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K et la version 1080p que nous avions testée en 2019. La caméra est composée d’une base légèrement lestée en plastique blanc sur laquelle trône le module caméra motorisé. Cette base peut être posée à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Le principe de ce modèle est, en effet, avant tout de pouvoir être contrôlé depuis l’application Xiaomi Home pour ainsi avoir un peu plus de latitude en ce qui concerne le champ de vision de la caméra. Cet attribut permet, comme son nom l’indique, à la caméra de tourner sur 360°. Dans l’idée, si la caméra est positionnée au milieu d’une pièce, elle peut filmer la totalité de la surface de celle-ci.

La sphère blanche installée sur la base tourne donc à 180° et abrite le capteur qui lui est orientable de haut en bas. Les possesseurs du modèle 1080p noteront ici que le capteur 2K est maintenant entouré d’un cercle doré. Des LED infrarouges sont également cachées sur le pourtour du capteur, de même d’une petite LED d’indication (qui peut être désactivée).

Tout comme sur le modèle précédent, en remontant (via l’application) le capteur tout en haut, on accède alors à un emplacement pour une carte micro SD qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 32 Go. Le capteur ne peut d’ailleurs toujours pas descendre jusqu’en bas, permettant de rendre la caméra « aveugle ». Cette fonctionnalité est, en revanche, proposée sur le modèle Pro.

Notons également que la caméra est dotée un microphone et d’un haut-parleur qui autorisent une communication bidirectionnelle intéressante. Nous reviendrons sur ces différents points dans la suite de ce test.

Et comme on ne change pas une recette qui « marche », on ne peut que regretter une nouvelle fois l’absence d’un bloc d’alimentation dans la boîte de la caméra. La marque fournit néanmoins un câble USB d’environ deux mètres, mais il faudra ressortir le chargeur d’un vieux téléphone (par exemple) pour pouvoir alimenter la caméra.

Prête à surveiller en quelques secondes

La première mise en route de la caméra nécessitera tout d’abord d’aller chercher un bloc d’alimentation puisqu’on le rappelle, celui-ci n’est pas fourni dans la boîte. Pour pouvoir l’utiliser, il faudra également télécharger l’application Xiaomi Home, disponible sur iOS et Android et logiquement créer un compte si ce n’est pas déjà fait.

Une fois l’application installée, elle nous laisse le choix d’ajouter l’appareil parmi la liste des produits proposés par la marque. L’appairage se fait de façon quasi automatique grâce au scan du QRCode présent sous la base de la caméra. À partir de là, la Mi 360° Security Camera 2K est prête à être utilisée.

Une détection de mouvement efficace

Une fois l’application Xiaomi Home installée, la caméra et ses fonctions principales sont directement accessibles depuis une interface très simple et dépouillée. Depuis la page d’accueil, on profite d’un affichage en direct du flux vidéo avec la possibilité d’orienter la caméra à l’aide d’un joystick virtuel, mais également via des gestes directement sur la vidéo.

Plusieurs boutons sont présents avec notamment la possibilité de mettre la caméra en veille, de couper le son ou encore de définir la qualité du flux vidéo. Il est également possible de communiquer au travers de la caméra grâce au haut-parleur intégré de qualité moyenne, mais qui remplira parfaitement son rôle. Enfin, l’application permet la capture photo et vidéo en direct. Les clichés et films seront alors stockés sur la mémoire du smartphone.

Un swipe depuis le bas de l’écran fera apparaître la timeline des évènements pour une consultation rapide des différentes détections. Si l’enregistrement continuel des images est activé, il est également possible de naviguer manuellement sur n’importe quelle plage horaire. Sur ces aspects, l’application Xiaomi Home se montre très agréable à utiliser.

La Mi 360° Security Camera 2K présente plusieurs options de stockage. Tous les évènements de sécurité (détection de mouvement) seront automatiquement stockés sur le cloud Xiaomi. Ce comportement est à double tranchant : d’un côté, il n’est pas possible d’utiliser la caméra en local uniquement, de l’autre, cela évite d’avoir à utiliser une carte SD et empêchera la perte de données si la caméra est subtilisée ou cassée.

L’ajout d’une carte micro SD active automatiquement l’enregistrement en continu (uniquement stocké en local, rien n’est envoyé sur le cloud Xiaomi, hormis les détections). Une fois la carte SD en place il est également possible de « sauvegarder » cette dernière sur un NAS via un accès SMB par exemple. Cette synchronisation peut être paramétrée en temps réel, mais durant nos tests, cela ne fonctionnait pas correctement. Seul l’envoi à intervalle régulier était réellement fonctionnel.

Par défaut, la caméra n’enregistre rien, pour commencer la surveillance il convient d’activer ce que Xiaomi appelle « Assistant de surveillance ». L’application permet de définir les périodes d’activation (nuit, jour, heure…) ainsi que la sensibilité de la détection et diverses options liées aux notifications.

On apprécie ici la capacité de la caméra à détecter très efficacement les mouvements, mais surtout à faire la distinction entre les humains et les autres mouvements qui peuvent survenir. Il est alors possible de choisir pour quel type d’évènement on souhaite être alerté. Durant nos quelques semaines d’essai, il a été très difficile de prendre la caméra en défaut et les notifications, ainsi que l’enregistrement se sont déclenchés instantanément.

Très logiquement, il est possible de mettre la caméra en veille en une tape. Ici, la programmation peut être personnalisée très finement et la caméra stoppera donc la détection de mouvement et l’enregistrement. Néanmoins, on regrette que ce modèle ne puisse pas cacher son objectif comme sur la version Pro, ce qui assurerait qu’aucune image n’est réellement enregistrée.

Notons également que la caméra et ses fonctions peuvent être intégrées au sein des automatisations de la solution Mi Home. Une caractéristique qui peut être intéressante si vous possédez d’autres appareils de la marque. L’intégration à Google Home est également possible permettant ainsi la diffusion du flux vidéo sur les appareils Chromecast ou encore la mise en veille de la caméra.

Une qualité de captation correcte

Attardons-nous à présent sur la qualité d’image proposée par ce nouveau modèle. Si la définition de l’image a effectivement évolué, en pratique les vidéos et photos capturées sont tout juste correctes. Comme toujours sur ce genre d’appareil, les captures et le streaming manquent de piqué, mais restent largement suffisants pour l’usage qui en sera fait.

Le seul inconvénient notable sera la difficulté à reconnaître des personnes de façon formelle du fait de la dégradation de l’image. Il pourra donc être compliqué d’identifier quelqu’un s’il n’est pas très proche de la caméra.

Classique WDR

Une option est disponible dans les paramètres de l’application pour activer une plage dynamique étendue. Cette dernière se montre particulièrement efficace pour atténuer le contre-jour provoqué par une fenêtre durant la journée. Nous vous recommandons donc de l’activer en permanence.

Très logiquement, la caméra profite également d’un éclairage infrarouge lui permettant de capter des images de façon correctement pendant la nuit. La qualité se montre ici aussi très correcte autorisera un fonctionnement efficace la nuit tombée.

Journée Nuit

Du côté du stockage (sur carte SD ou NAS), il faudra compter sur environ 2 Mo pour une minute de vidéo. Cela permettra donc de stocker environ 10 jours d’enregistrement sur une carte SD de 32 Go et donc encore plus si votre NAS dispose de plus d’espace.

Prix et disponibilité de la caméra Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K

La caméra Mi 360° Home Security Camera 2K est disponible au prix conseillé de 49,99 euros.