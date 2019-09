Vous êtes à la recherche d’une nouvelle carte micro SD pour augmenter l’espace de stockage de votre téléphone, Nintendo Switch, votre appareil photo ou tout autre objet qui en aurait besoin ? Le plus célèbre fabricant est Sandisk et il propose des références de 16 et 400 Go généralement, mais cela monte désormais jusqu’à 1 To sur des modèles très haut de gamme. Voici notre sélection de cartes microSD performantes et accessibles pour divers usages.

Lorsqu’on recherche une carte micro SD, on fait souvent face à une montagne de produits qui affichent de très nombreuses caractéristiques et normes. Découvrez notre sélection de cartes micro SD proposant un bon rapport qualité/prix.

Sandisk Ultra : la carte SD à tout faire

La nouvelle gamme Ultra de Sandisk est aujourd’hui un très bon choix pour augmenter le stockage d’un smartphone. Maintenant compatibles avec la norme A1, elles permettent de charger rapidement des applications installées dessus et offrent une vitesse de lecture jusqu’à 100 Mo/s. La gamme est très complète et propose des capacités de stockage de 16, 32, 64, 128, 200, 256 Go, 400 et 512 Go pour des prix allant de 6 à 135 euros.

Cette carte très polyvalente conviendra à de nombreux appareils, de votre smartphone à votre Switch en passant par votre appareil photo. Ceci étant dit, si vous cherchez avant tout des performances, notamment pour filmer en UHD à 60 images par seconde, ou faciliter les transferts de nombreuses images depuis votre reflex ou y accéder plus rapidement. Il faudra mieux opter pour des cartes plus performantes. Nous vous conseillons de vous orienter vers des cartes compatibles UHS-3 (U3) (voir ci-dessous).

En fonction de vos usages, nous vous conseillons de vous orienter vers les références 64 Go, 128 Go ou 200 Go qui affichent le meilleur rapport qualité/prix de la gamme et qui pourront sans aucun doute répondre à vos besoins.

Moins de 15 euros : Sandisk Ultra 64 Go sur Amazon

Moins de 20 euros : Sandisk Ultra 128 Go sur Amazon

Moins de 30 euros : Sandisk Ultra 200 Go sur Amazon

Samsung EVO Plus : le bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez plus de performance, tout en conservant un prix contenu, nous vous conseillons de vous tourner vers Samsung et sa gamme Evo Plus. Ces cartes micro SD de très bonne facture sont certifiées UHS-3 (U3). Cette certification leur permet d’atteindre une vitesse d’écriture pouvant atteindre jusqu’à 90 Mo/s, ce vous apportera plus de conforts pour des vidéos 4K.

Vous l’aurez compris, cette gamme parlera aux amateurs de vidéo qui recherchent avant tout un espace de stockage supplémentaire pour enregistrer des heures de rush en haute définition. Si c’est surtout dans ce domaine que vous en profiterez le plus, vous aurez également un gain de performances sur Switch ou smartphone.

Moins de 20 euros : Samsung EVO Plus 64 Go sur Amazon

Moins de 30 euros : Samsung EVO Plus 128 Go sur Amazon

70 euros environ : Samsung EVO Plus 256 Go sur Amazon

Sandisk Extrême : les meilleures performances

La nouvelle gamme Sandisk Extrême possède toutes les certifications que l’on pourrait attendre d’une carte micro SD en 2018 UHS-3 et V30. De plus, c’est l’une des premières cartes micro SD grand public à être certifiée A2 ce qui lui permet de traiter plus d’opérations par seconde pour ainsi garantir des meilleures performances pour les applications stockées sur celle-ci.

Elles sont moins abordables que les références Ultra de Sandisk et EVO Plus de Samsung, mais garantissent d’excellentes performances et peuvent être un investissement intéressant pour ceux qui utilisent une carte micro SD quotidiennement dans un smartphone. Vous pourrez tout faire avec.

Moins de 20 euros : Sandisk Extreme 64 Go sur Amazon

Moins de 30 euros : Sandisk Extreme 128 Go sur Amazon

Environ 70 euros : Sandisk Extreme 256 Go sur Amazon

Qu’est-ce qu’il faut regarder avant d’acheter une carte micro SD ?

Quelle capacité de stockage me faut-il ?

Avant d’acheter une carte micro SD pour augmenter la capacité de votre smartphone, de votre tablette ou de votre console de jeu, il faut d’abord savoir quelle capacité de stockage vous en attendez. 16 et 32 Go suffisent pour stocker votre musique ainsi que quelques vidéos, mais si vous souhaitez stocker davantage de films, des applications et des jeux, vous aurez besoin d’une capacité de stockage plus importante. Aujourd’hui, on recommande de prendre 64 Go ou 128 Go comme capacité « par défaut ».

SD, SDXC, SDHC… cela change quelque chose ?

Oui en théorie, en pratique pas grand-chose. À la base, ces termes désignent différentes capacités de stockage. La SD(SC) pour « Standard Capacity » va de 128 Mo à 2 Go, la SDHC (High Capacity) jusqu’à 32 Go, la SDXC (eXtended Capacity » jusqu’à 2 To. Sont venues se greffer par la suite d’autres choses comme les vitesses de bus, qui impliquent des connecteurs différents. En pratique, de nos jours, la quasi-totalité des produits prend en charge toutes les normes. Vous n’avez qu’à vous pencher sur le sujet si vous souhaitez ajouter une carte SD dans un appareil vieillissant, c’est-à-dire d’avant 2010.

Qu’est-ce que les certifications A1 et A2

La certification « A » est liée aux entrées/sorties par seconde (IOPS). Elles ont surtout du sens pour les smartphones et la Switch. La certification A1 correspond à 1500 IOPS en lecture et 500 en écriture au minimum, la A2 à 4000 et 2000 IOPS, respectivement. Plus il y en a, mieux c’est, car les données transiteront mieux entre le terminal et le stockage.

Que signifient les classes de carte SD ?

La « classe » d’une carte va de 4 à 10 et elle est numérotée « C » suivi d’un chiffre. À partir de la classe 10, on passe sur des classes dites « haute vitesse » ou Ultra High Speed abrégées UHS. Tout cela correspond à des vitesses d’écritures séquentielles minimales. Les C4 et C6 sont désormais quasiment inexistantes. Il faut donc retenir que la C10 correspond à des vitesses de 10 Mo/s minimum.

Qu’est-ce que la classe UHS ?

Au delà de la classe 10 on passe sur des classes dites UHS (Ultra High Speed) n’est pas assujettie uniquement à des vitesse d’écritures séquentielles. Les débits de transferts entrent également en ligne de compte. UHS-I correspond à 104 Mo/s maximum, UHS-III à 624 Mo/s. Plus récent, il y a la SD « Express » qui monte à 985 Mo/s. Cette dernière est encore relativement rare et il n’existe aucun appareil grand public compatible pour le moment. L’UHS-I suffira pour de la 4K à 30 ips, pour 60 ips et plus privilégiez de l’UHS-III.

Il y a aussi des classes Video, affichée « Vxx », mais elles sont en réalité un peu redondantes avec les classes UHS. Retenez qu’à partir de la classe vidéo 30 vous pourrez filmer de la 4K à 60 images par seconde.