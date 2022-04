Intermédiaire entre le joueur et sa console, la manette est un élément à ne pas négliger pour profiter d'une expérience de jeu confortable. Or, la Nintendo Switch ne dispose pas d'une réelle manette, en dehors de ses Joy-Con. On fait le tour des meilleures manettes disponibles, à choisir selon vos besoins et vos goûts.

La Nintendo Switch est la console multijoueur par excellence, parfaite pour les sessions de gaming en famille ou entre amis. Si la Nintendo Switch et la sa version OLED sont livrées de base avec deux Joy-Con, quiconque a déjà utilisé un de ces petits contrôleurs en mode multijoueur sait qu’ils sont en réalité très peu pratiques. Ainsi, disposer d’une ou plusieurs manettes supplémentaires peut s’avérer pertinent, afin de pouvoir jouer à plusieurs confortablement. Par ailleurs, si vous ne possédez pas encore de console, vous pouvez commencer par consulter notre sélection des meilleures consoles de jeux.

Même en jeu solo, certains trouveront aussi les boutons, les joysticks et les gâchettes un peu trop petits, sans compter l’éventuel problème de Joy-Con drift.

La manette est ainsi une solution de confort, qui deviendra presque indispensable si vous enchainez les heures de jeu sur le canapé. Alors, laquelle choisir ? Découvrez ici notre sélection des meilleures manettes pour Nintendo Switch.

Pour accompagner votre console, n’hésitez pas aussi à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour votre Switch. Vous trouverez aussi dans cette sélection les meilleurs casques pour profiter de votre console Nintendo.

Vous jouez plus volontiers sur PC ? Découvrez notre guide des meilleures manettes pour ordinateur. Si vous êtes plutôt un joueur sur smartphone, nos recommandations sur les meilleures manettes pour jouer sur Android et iPhone pourront vous éclairer.

Manette Nintendo Switch Pro : notre recommandation

La firme de Kyoto a bien compris que sa dernière console manquait d’une manette classique : elle a donc rapidement proposé une manette officielle, la Nintendo Switch Pro. Il s’agit sans aucun doute de la meilleure solution pour profiter d’une expérience de jeu optimale, d’une compatibilité parfaite, notamment pour les fonctionnalités telles que les vibrations HD, ainsi que d’une bonne qualité de fabrication. Sans fil, ergonomique et discrète, elle dispose de la fonction NFC indispensable pour lire les Amiibos.

Son seul point faible est son prix : elle est proposée chez tous les marchands à un tarif fixe non négligeable de 59,99 euros. Elle est principalement vendue en coloris noir, Nintendo a proposé quatre éditions limitées (Splatoon 2, Monster Hunter Rise, Xenoblades Chronicles 2, Super Smash Bros Ultimate), un peu plus difficiles à trouver et surtout plus chères.

On la conseillera aux puristes Nintendo, en tant que manette principale. Elle ne sera par contre pas forcément indispensable si vous avez juste besoin d’une manette d’appoint de temps à autre, pour une partie à plusieurs.

Pourquoi choisir la Nintendo Switch Pro Controller ?

Tout simplement la manette officielle Nintendo

Présence des vibrations HD, du gyroscope et du NFC

Pouvoir jouer sans fil

PowerA améliorée pour Switch : la meilleure alternative sans fil

Il existe d’autres très bonnes manettes, moins chère que manette officielle de Nintendo. PowerA propose ainsi une version améliorée de sa manette sans fil, qui passe par le Bluetooth pour se connecter à la Switch. Comme la Nintendo Controller Pro, elle possède une batterie interne à recharger en la branchant sur la console ou sur secteur via USB-C. S’il lui manque les vibrations HD, elle possède tout de même un gyroscope.

Contrairement à la manette officielle qui n’est quasiment trouvable qu’en coloris noir, celle-ci arbore différents designs. Elle plaira donc beaucoup à ceux qui recherchent un produit aux couleurs d’un jeu : vous trouverez notamment des thèmes Animal Crossing, Zelda, The Witcher ou encore Doom. Elle aussi plus légère que la Controller Pro, ce qui pourrait faire peser la balance pour certains. Attention de bien choisir en ligne la PowerA améliorée, la classique étant alimentée par des piles et non une batterie.

Pourquoi choisir la manette PowerA améliorée ?

Une manette sans fil à batterie

Des boutons supplémentaires personnalisables

Compatible avec les fonctions gyroscopiques

PDP Faceoff : la meilleure manette pas chère

Si le design de son revêtement peut faire débat, la manette PDP Faceoff filaire est néanmoins fiable, et surtout peu onéreuse. Elle se trouve sous licence officielle Nintendo, et grâce à son petit prix sous les 20 euros, elle constitue la manette idéale de complément.

Elle bénéficie d’une prise casque de 3,5 mm, ainsi que deux boutons programmables à l’arrière de la manette. Comme il s’agit d’une manette assez basique, elle ne dispose pas du gyroscope ni des vibrations. Enfin, sa coque avant est amovible, ce qui permet de la personnaliser à l’envi. Étant une manette filaire, elle profite en plus d’une très bonne réactivité… et pas besoin de la recharger. Le câble de 3 mètres reste suffisant pour la plupart des espaces.

Pourquoi choisir la manette PDP Faceoff ?

Une manette Switch à petit prix

Une prise casque intégrée

Différents coloris disponibles

8BitDo Pro2 : la manette Nintendo rétro

La manette 8BitDo Pro2 se destine à un public bien précis : les amateurs de rétrogaming, notamment ceux qui possédaient une SNES. Cette petite manette sans fil est le nouveau modèle de 8BitDo, et reste proche de la très réussie SN30 Pro+. Elle adopte donc toujours un look rétro, sans pour autant sacrifier les joysticks ni les poignées qui ajoutent tout le confort nécessaire. Côté design et maniabilité, elle se rapproche d’une manette PlayStation DualShock, notamment sur l’emplacement des joysticks, mais aussi leur revêtement. Elle dispose d’un système de vibration efficace. Pour ne rien gâcher, cette manette est aussi compatible avec Android, Windows et macOS, et est proposée en plusieurs coloris en plus du classique gris SNES.

Pourquoi choisir la manette 8BitDo Pro2 ?

Un look original à l’ancienne

Un design différent, pour ceux qui préfèrent les manettes Sony

Une bonne qualité de fabrication

Snakebyte MULTI:PLAYCON : pour jouer à plusieurs sur Switch

Vous cherchez des petites manettes pour quelques parties de temps à autre ? Vos enfants ont déjà cassé une paire de Joy-Con ? Les manettes MULTI:PLAYCON de Snakebyte ressemblent peut-être à des jouets, mais elles sont pourtant sans fil, avec batterie intégrée, et supportent les vibrations. Vendues par paire, elles sont aussi proposées en noir et gris si vous cherchez un design plus discret.

Dans l’esprit, elles se rapprochent beaucoup des Joy-Con tenus en position horizontale : on retrouve donc un joystick à gauche et quatre boutons à droite, ainsi que deux petites gâchettes. Attention cependant, elles ne peuvent pas être utilisées à la verticale comme les Joy-Con. Sobres, pratiques, mignonnes et pas chères : les MULTI:PLAYCON de Snakebyte font ce qu’on leur demande pour des parties à plusieurs.

Pourquoi choisir les manettes MULTI:PLAYCON ?

Deux manettes à petit prix

Une connexion sans fil via Bluetooth

Un design sympa

Hori Split Pad Pro : la manette idéale pour jouer en mode portable

Cette manette un peu spéciale, sous licence Nintendo, s’adresse uniquement à ceux qui recherchent une alternative aux Joy-Con pour jouer en mode portable. Les Hori Split Pad Pro offrent en effet bien plus de confort, avec une forme plus ergonomique ainsi que des boutons et des joysticks plus larges. Deux gâchettes supplémentaires, personnalisables, sont d’ailleurs présentes à l’arrière.

Cette paire de manettes ne possède par contre ni les vibrations, ni le NFC ou le gyroscope. Attention, les Hori Split Pad Pro fonctionnent uniquement avec la Switch en mode portable, et ne peuvent pas être utilisées quand la console est en mode TV.

Pourquoi choisir le Hori Split Pad Pro ?

Pour ceux qui jouent surtout en mode portable

Davantage de confort, surtout pour les grandes mains

Pour les adeptes des FPS

Les Joy-Con : le classique intemporel

En achetant une paire supplémentaire de Joy-Con, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ils peuvent en effet incarner au choix une ou deux manettes, selon le sens d’utilisation (à la verticale ou à l’horizontale). Le principe est intelligent, car il permet de multiplier des manettes et peut s’avérer particulièrement utile pour certains jeux, à l’image de Super Smash Bros Ultimate dans lequel jusqu’à 8 joueurs peuvent s’affronter en local.

Le choix des Joy-Con peut aussi se tenir si vous avez envie de personnaliser votre Switch et de changer de couleurs. Si vous investissez dans de nouveaux Joy-Con, il sera judicieux d’acheter également un support, qui permet de les clipser pour les transformer en manette plus classique, ce qui s’avèrera bien plus confortable pour le deuxième joueur.

Pourquoi choisir les Joy-Con ?

Pour avoir la possibilité de jouer nombreux

Pour changer ses Joy-Con à l’envi

La qualité Nintendo

Tout savoir sur les manettes de jeu pour Switch

Comment connecter une manette sur Switch ?

Les manettes de notre sélection se connectent via USB. Il est nécessaire de la brancher à la station d’accueil de la Switch. Rendez-vous ensuite dans le menu Home de la console, sélectionnez Manettes, puis Changer le style/l’ordre. Il vous suffit ensuite de suivre les instructions à l’écran pour connecter votre appareil. Pour les Joy Con, il vous suffit de placer les manettes de part et d’autre de la console.

Quelles manettes sont compatibles avec la Switch ?

Toutes les manettes ne sont pas compatibles avec la Nintendo Switch, loin de là. Une manette classique pour PC, ou encore une manette de Xbox ou de PlayStation ne fonctionneront pas avec la console hybride de Nintendo. C’est pourquoi il est nécessaire de choisir un contrôleur spécifiquement indiqué comme étant compatible avec la console.

À l’inverse, certaines manettes Switch sont compatibles avec d’autres plateformes, notamment Windows (mais en général, uniquement pour une utilisation via Steam).

Faut-il choisir une manette avec NFC, gyroscope et vibrations HD ?

Les fonctions supportées par la Switch que sont le gyroscope, les vibrations HD, ainsi que le NFC, ne sont pas toutes disponibles sur les manettes de fabricants tiers. C’est simple, seules les manettes officielles Nintendo (Switch Pro Controller et Joy-Con) combinent les trois. Le NFC est utile uniquement si vous comptez utiliser des Amiibos. Le gyroscope est quant à lui très présent dans les jeux Nintendo, par exemple dans Zelda : Breath of the Wild, ou dans des jeux multijoueurs tels que Mario Party Superstars. Pour certains titres, c’est même impossible de s’en passer — renseignez-vous en amont.

Les vibrations HD, qui sont des vibrations plus subtiles et précises que celle d’une manette classique, sont uniquement un petit plus. Les manettes de fabricants tiers peuvent proposer des vibrations, mais elles ne seront pas HD.

Est-il possible de connecter une manette sur la Switch Lite ?

Il est tout à fait possible de connecter des Joy-Con, ou bien une manette telle que le Switch Pro Controller avec une Switch Lite. La procédure à suivre est la même que sur une Switch classique. Seul impératif, pour recharger les Joy-Con, il vous faudra alors un support de recharge dédié.

Les manettes Switch sont-elles bien compatibles avec la Switch OLED ?

Oui, cela ne fait aucune différence pour la manette, qui sera compatible sans problème avec la Switch de base comme la nouvelle Switch OLED.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.