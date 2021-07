Nintendo Switch OLED vs Switch classique et Lite : laquelle est faite pour vous ?

Après des mois de rumeurs et d’attente pour les fans, Nintendo a enfin dévoilé sa nouvelle Switch OLED doté d'un meilleur écran qui arrivera le 8 octobre prochain en magasin. Elle rejoint au catalogue de Big N la Nintendo Switch classique et la Nintendo Switch Lite. L’occasion de comparer les trois modèles pour savoir quelle console est faite pour vous.

Elle ne sera pas « Pro » ni 4 K. Mais la nouvelle Nintendo Switch est désormais bien officielle et sera disponible le 8 octobre prochain. Si elle n’arrive pas comme la révolution annoncée, elle apporte quelques améliorations sensibles au produit qui lui permettent de côtoyer la Nintendo Switch première du nom et la Switch Lite au catalogue sans remplacer l’une ou l’autre.

Si vous en êtes à changer votre modèle ou à craquer pour la console hybride du fabricant japonais, petit tour d’horizon pour savoir laquelle est faite pour vous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les différences de design

Deux choix se présentent à vous dans l’utilisation et donc le choix du produit :

La version hybride que vous pouvez connecter à votre téléviseur ou emporter avec vous avec les Switch classique et Switch OLED .

et . La version uniquement portative avec la Nintendo Switch Lite.

La Switch classique et la Switch OLED arborent des allures similaires (102 mm x 239 mm x 13,9 mm, même si le site de Nintendo of America, à la différence de la France, annonce 0,25 cm de plus en longueur pour le modèle OLED). Seules les dimensions d’occupation de l’écran varient.

Pour aller plus loin

Quelle console de jeux choisir en fonction de vos besoins en 2021 ?

Si vous préférez un modèle plus petit, la Nintendo Switch Lite est de fait plus compacte (91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm).

Les deux Switch hybrides disposent d’une station d’accueil pour se recharger et être raccordées à un écran externe. À noter que la première Switch disposait d’un tout petit pied pour tenir debout loin du dock. Sur le modèle OLED, le pied a été élargi à toute la largeur de la console pour être plus stable. Il est même possible d’incliner bien plus qu’avant la console pour le confort de jeu.

Du côté des haut-parleurs, ils ont été repositionnés un peu plus bas sous l’écran sur le modèle OLED et paraissent plus larges que sur la version classique. Nintendo annonce d’ailleurs « un son amélioré ». La Switch Lite propose également deux haut-parleurs stéréo positionnés en dessous de l’écran en façade. La prise jack 3,5 mm est toujours présente sur chacun des modèles.

On note aussi des différences de poids entre les trois modèles :

Nintendo Switch : 297 g environ

Nintendo Switch OLED : 320 g environ

Nintendo Switch Lite : 275 g environ.

Écran OLED vs écran LCD

C’est là la principale différence entre les trois modèles. La Switch et la Switch Lite dispose d’une dalle tactile capacitive LCD. Elle propose une diagonale de 6,2 pouces sur la Switch et de 5,5 pouces sur la Switch Lite.

La nouvelle Nintendo Switch embarque un écran tactile capacitif désormais OLED qui passe à 7 pouces. Avec ce changement, c’est la promesse d’un écran plus lumineux, avec des couleurs plus éclatantes et un meilleur contraste qui se dessinent. Nintendo a réussi à garder le même gabarit pour sa console et ce sont les bordures qui sont repoussées, et donc amincies par rapport au modèle précédent.

Pour aller plus loin

Quelle différence entre définition et résolution d’un écran

Mais la définition maximale proposée est la même sur l’écran des deux Switch hybrides (1280×720 — le 1080p/60 fps est réservé au mode TV). Cependant, il faut noter que la résolution sera de fait moins bonne sur la Switch OLED puisque son écran est plus grand. Mais cela n’augure nullement d’une qualité moins bonne, loin de là.

Les manettes Joy-Con

Les deux Nintendo Switch et Switch OLED utiliseront les mêmes Joy-Con, avec les vibrations HD, la caméra infrarouge à détecteur de mouvements. Une paire est fournie avec la console (grise sur le modèle OLED, bleu et rouge sur la classique) et l’ensemble des manettes sera compatible sur l’une ou l’autre console hybride.

Si vous préférez opter pour la Switch Lite, les commandes sont intégrées à la version uniquement portable et les manettes ne sont évidemment pas détachables. En revanche, mais vous pouvez connecter des Joy-Con pour les jeux utilisant les vibrations ou la caméra infrarouge.

Hybride ou uniquement portable ?

La Switch classique et la Switch OLED peuvent être raccordées à un téléviseur ou un moniteur disposant de prise HDMI. Si vous détachez les manettes Joy-Con, il est également possible de les utiliser en mode sur table en faisant reposer l’écran sur le pied. Dans les deux cas, vous pouvez compter de 1 à 8 joueurs sur une console. Les deux modèles sont également utilisables en mode portable n’importe où.

La Nintendo Switch Lite ne peut, elle, être utilisée qu’en mode portable et en solo. Mais vous pouvez cependant tenter le multijoueur sur le petit écran de la console en connectant un Joy-Con ou une manette compatible.

Quelle Nintendo Switch a la meilleure autonomie ?

Si vous aviez la toute première Nintendo Switch, vous allez sentir une différence. En revanche, si vous avez acheté plus tardivement la console japonaise, vous avez sans doute hérité de la version améliorée, notamment au niveau de l’autonomie qui s’étend désormais de 4,5 à 9 heures selon le jeu (la palme de la gourmandise revenant initialement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui avait alors gagné 1h30 de jeu entre les deux versions). Le modèle OLED annonce sur le papier la même autonomie.

En revanche, la batterie de la Switch Lite affiche plutôt entre 3 et 7 heures d’utilisation.

Station d’accueil et connectivité

Seules les Switch classiques et Switch OLED disposent d’une station d’accueil pour se recharger et se connecter à un écran. Toutes deux disposent d’un port HDMI, de l’alimentation et de deux ports USB latéraux. La nouvelle venue s’enrichit d’un port LAN pour se connecter à internet via un câble Ethernet, mais perd son 3e port USB à l’arrière. La nouvelle station d’accueil a d’ailleurs été redesignée et élargie pour accueillir la nouvelle Switch avec son écran plus large à protéger.

La Nintendo Switch Oled arrive en blanc // Source : Nintendo Nintendo Switch

Les trois modèles sont compatibles avec le Bluetooth 4.1 et le Wifi 5.

Les différentes capacités de stockage

La question de l’espace de stockage a toujours été un sujet sensible avec la Switch. La toute première doit se contenter de 32 Go, ce qui va rapidement être rempli de données. Vous pouvez ensuite ajouter une carte microSD (micro SDHC ou microSDXC) pour étendre le stockage jusqu’à 2 To (carte vendue séparément).

La nouvelle Switch OLED augmente l’espace embarqué à 64 Go avec la possibilité également d’utiliser une carte microSD.

Les coloris disponibles

Si vous aimez la couleur, la Switch Lite risque de récolter tous vos suffrages. Elle est désormais disponible en bleu, turquoise, jaune, grise et corail.

La Switch OLED sera disponible en blanc avec station d’accueil et Joy-Con assortis, ou en noir avec dock noir et manettes bleu et rouge.

La Switch classique est proposée en noir avec le choix des Joy-Con noirs ou bien bleu et rouge. Une déclinaison aux couleurs d’Animal Crossing : New Horizons est également mise en vente.

Les jeux compatibles

Tous les jeux à télécharger sur le Nintendo eShop ou en cartouches sont utilisables sur les Nintendo Switch et Switch OLED. Le prochain Metroid Dread arrive d’ailleurs le 8 octobre prochain, le jour de sortie du modèle OLED. Certains jeux faisant appel aux spécificités des Joy-Con peuvent, en revanche, ne pas être compatibles avec la Switch Lite.

Prix et disponibilité des Nintendo Switch OLED, Lite et classique

Si aucun prix officiel n’a été communiqué par Nintendo, les précommandes ont débuté auprès des revendeurs partenaires comme Micromania, la Fnac ou Cdiscount. La Nintendo Switch OLED est annoncée plus onéreuse que ses petites soeurs à sa sortie le 8 octobre prochain. La Switch première du nom avait été mise en vente à 329 euros (sans changement pour la version améliorée) et on l’a trouve désormais sous les 300 euros. La Switch Lite s’affiche, quant à elle, à 199 euros bien souvent. La Switch OLED est annoncée à partir de 349,99 euros.