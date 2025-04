Nintendo Switch 2 : date de sortie, écran, puissance, manettes, jeux… tout ce qu’il faut savoir

La nouvelle Nintendo Switch 2 est officielle. Suite à sa présentation, voici tout ce qu’il faut savoir à propos de la nouvelle console de Nintendo.

La Nintendo Switch 2 // Source : Nintendo

La Nintendo Switch 2 est officielle et présentée pour une date de sortie au 5 juin. Plus de six ans après le lancement de la Nintendo Switch, il est logique pour un constructeur de consoles de préparer la suite. Après des semaines de leaks en tout genre avec en point culminant le CES 2025, Nintendo a repris en main sa communication.

Ce qui a été confirmé à propos de la Nintendo Switch 2 :

La date de sortie de la Switch 2 est prévue pour le 5 juin

Les jeux Switch sont rétrocompatibles

Une nouvelle line-up de jeux compatibles arrivent

Notre vidéo sur la Nintendo Switch 2

Au cours de son Direct, Nintendo a dévoilé la date de sortie de sa prochaine console. Rendez-vous le 5 juin pour la prochaine Nintendo Switch 2, mais celle-ci sera d’ores et déjà en précommande au 8 avril.

Quel est le prix de la Nintendo Switch 2 ?

Lors de son Nintendo Direct, le constructeur n’a pas communiqué officiellement sur le prix de sa nouvelle console de jeu. Or sur le site officiel, il peut voir affiché le prix des deux versions :

La console seule est à 469 euros

La console avec Mario Kart World à 509 euros

Nous avons aussi quelques indications sur les prix des jeux et des accessoires autour de la console. On peut y voir une belle augmentation de prix.

Les précommandes autour de la Nintendo Switch 2 ouvrent au 8 avril pour les prix affichés. Attention toutefois, quelques conditions sont à prendre en compte pour les premières versions de précommandes que nous allons vous détailler ci-dessous.

Être abonné au Switch Online depuis au moins 2 ans

Justifier d’un temps de jeu

Être abonné aux mails de Nintendo

Quel est le design de la Nintendo Switch 2 ?

Le design hybride de la Nintendo Switch a été un véritable succès. Non seulement la console s’est très bien vendue, mais en proposant à la fois une console portable et une console de salon, Nintendo s’est grandement facilité le développement de jeux. Plus besoin de placer des équipes à la création d’un jeu sur Nintendo 3DS pendant que d’autres travaillent sur un jeu Wii U : tout le monde pouvait viser la même et unique console, la Switch. Sans surprises, la Switch 2 reprend les mêmes bases.

Si le concept général de la console est conservé, Nintendo y apporte des changements.

Côté connectique, l’USB-C est évidemment toujours de la partie, avec deux ports. L’un, toujours en bas pour permettre la recharge de la console, l’autre se situe au sommet de la console notamment pour y brancher des accessoires comme la caméra.

Le nouveau dock permet aussi de diffuser les jeux en 4K avec le choix depuis votre téléviseur. De son côté, l’épaisseur de la Switch 2 reste identique à la première du nom.

Manette : de nouvelles idées pour les Joy-Con

Comme pour le design général, Nintendo conserve le principe des Joy-cons. Toutefois, les manettes de la console ont l’objet des critiques les plus virulentes, notamment à cause des « drifts ». C’est donc sans surprises que les Joy-Cons de nouvelle génération ont été repensés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait beaucoup à améliorer concernant les premiers Joy-Con. Tout d’abord, Nintendo intègre des sticks analogiques à effet hall, pour en finir avec le drift. Les manettes sont plus grandes avec plus d’options, dont un bouton C, nous y reviendrons plus tard.

Par ailleurs, plutôt que de se glisser dans des rails en plastique, les Joy-Con s’attachent à la console de façon magnétique. Les boutons SL et SR sont ainsi plus gros.

Au rayon des nouveautés, la première vidéo de présentation semble aussi induire un nouvel usage aux Joy-Con : façon souris PC. Un effet voulu qui permettra notamment de mieux appréhender les jeux de gestion façon CIV.

Le nouveau bouton « C »

Le Joy-Con droit se dote d’un nouveau bouton « C » mis en place. Nintendo a détaillé son utilité pour la fonction « GameChat » qui ajoute plusieurs fonctionnalités de communication.

Cela signe d’abord l’arrivée d’un chat vocal directement sur la console grâce au micro construit dessus. Il est ainsi possible de créer un salon de conversation. Vous êtes aussi en capacité de regarder les flux de vos amis et d’être connectés même si vous ne jouez pas au même jeu.

Cette fonctionnalité exclusive est disponible gratuitement jusqu’au 31 mars.

Écran : le retour d’une dalle LCD

Depuis 2017, les écrans Oled se sont largement démocratisés, en particulier sur les appareils mobiles. Il est de plus en plus rare de trouver un smartphone avec un écran LCD. La meilleure version de la Switch première du nom propose déjà un écran Oled. Or la Switch 2 apporte un écran plus grand de 7,9 pouces de type LCD. Il est capable de supporter 120 images par secondes et de proposer une définition en 1080p. L’ambition est de proposer de superbes couleurs et plus de fluidité en jeu. En termes de performances, il supporte le 120 FPS et le HDR10.

Une nouvelle façon de partager

La nouvelle console est aussi l’occasion pour Nintendo de revoir son écosystème au global. Lors d’un Direct du 27 mars, l’entreprise nippone a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de partage des jeux en version dématérialisés. Il sera désormais plus aisé de partager les « cartes de jeux virtuels » aux membres de votre groupe famille. Le partage s’effectue en local pour une durée maximale de 15 jours.

Nintendo a aussi annoncé un bouleversement dans son écosystème avec la fin des points dorés. Jusqu’alors, lorsque vous achetiez un jeu sur Switch, il était possible d’accumuler des points Or, pour les dépenser sur l’achat d’un autre jeu.

Quelle puissance pour la nouvelle Switch ?

Bien entendu, Nintendo n’a pas donné de détails sur l’architecture de sa nouvelle console. Le principal point de frustration pour de nombreux joueurs et développeurs concernant la Nintendo Switch est sans doute sa puissance de calcul. Avec sa puce Nvidia Tegra X1 de 2015 et ses 4 Go de RAM LPDDR4, la solution technique de la Switch n’est plus au goût du jour. Entre 2015 et 2025, l’informatique a beaucoup évolué, en particulier la puissance de calcul de nos appareils mobiles.

Comme évoqué plus haut, c’est à nouveau Nvidia qui est à la baguette pour le processeur de la Nintendo Switch 2. Pour le moment, aucun détail n’a été donné, mais force est de constater des améliorations significatives avec probablement du DLSS à la clé sur certaines bandes-annonces.

Le DLSS prend en particulier tout son sens sur une Nintendo Switch 2. Cette solution permet d’augmenter la définition de l’image en passant du 1280 x 720 pixels et en pouvant monter jusqu’en 4K 3840 x 2160 pixels avec un coût relativement faible sur la consommation de l’appareil. De quoi proposer une compatibilité avec les téléviseurs 4K, tout en conservant une console portable très peu gourmande en mobilité. Le dock de la Nintendo Switch 2 propose désormais un affichage en 4K.

En termes de stockage, la Switch 2 est aussi améliorée avec 256 Go. La rapidité du stockage a été aussi améliorée avec le support du microSD Express, une norme plus rapide jusqu’à 2 Go/s.

La Nintendo Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux Switch

S’il y a quelques sorties importantes de prévues sur le catalogue de Nintendo Switch, les prochains jeux importants se font attendre. L’une des premières annonces autour de la console était l’annonce d’une rétrocompatibilité à propos de plusieurs jeux.

Comme pour la plupart des constructeurs comme Sony et Microsoft, il sera possible « d’améliorer » les jeux de la première Switch par le biais d’un achat. Vous aurez ainsi une amélioration graphique. Il existe aussi des jeux estampillés « Nintendo Switch 2 Edition » en physique, qui seront un peu plus chers.

Quels sont les jeux annoncés ?

Comme évoqué plus haut, la console Nintendo est d’ores et déjà rétrocompatible avec plusieurs anciens titres. La marque a aussi dévoilé quelques titres pour la prochaine génération de console.

Tout d’abord le Mario Kart World dévoilé de prime abord. Surtout, plusieurs éditeurs tiers ont participé au Direct pour dévoiler leurs nouveaux titres. Parmi les annonces marquantes, citons en vrac, Hollow Knight : Silksong, Hyrule Warrios : l’Ere du Fléau et une exclusivité From Software : Duskblood.

Services et écosystème Nintendo Switch Online

La Nintendo Switch a aussi été la génération sur laquelle le constructeur a pleinement mis en place son abonnement payant Nintendo Switch Online. Avec son pack d’extension, la firme a même créé une sorte de Game Pass du DLC. Le lancement d’une nouvelle génération de console est généralement l’occasion d’intégrer des nouveautés pour les services.

L’abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel // Source : Nintendo

En l’occurrence, au cœur de l’annonce, c’est la Nintendo Game Cube qui a été mise à l’honneur. Il faut opter pour le « Nintendo Switch Online + Expansion Pack » avec dans un premier temps 3 jeux disponible au 5 juin :

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soul Calibur 2

F-Zero GX

D’autres jeux prendront la suite dont Pokemon XD, Fire Emblem ou encore Luigi’s Mansion. Cela s’accompagnera d’une nouvelle manette GameCube pour Switch 2.