La caméra Plante Piranha pour la Switch 2 est soldée à moins de 30 € si vous cherchez un gadget rigolo, mais dispensable

La caméra Plante Piranha est une alternative au modèle officiel de Nintendo, à retrouver à 29,46 euros sur Amazon au lieu de 39,99 euros. Moins chère, certes, mais aussi plus limitée.

Avec sa Nintendo Switch 2, la firme japonaise propose une nouveauté : le GameChat et le CameraPlay. Via une caméra à brancher en USB sur votre console, vous pouvez afficher votre tête en plein jeu. Dans Mario Kart World Tour, par exemple, vous voyez la tête de vos amis en pleine course, pour voir leur mine déconfite quand vous envoyez une carapace rouge bien placée. Si le modèle de base de Nintendo à 59,99 euros est un poil trop cher, vous avez l’alternative officielle par Hori, avec un design de Plante Piranha, disponible à moins de 30 euros pour la fin des soldes.

Les points forts de la caméra Plante Piranha

Son look vraiment mignon et original

Le fait qu’on puisse cacher l’objectif en lui fermant la bouche

La technologie plug’n’play fonctionne très bien

Attention : qualité limitée à du 480p

La caméra Hori Plante Piranha est un produit qui coûte normalement 39,99 euros. Mais pour la fin des soldes chez Amazon, vous avez une possibilité de la commander pour 29,46 euros.

Une caméra très mignonne, mais il y a un mais

Cette caméra Hori est adoubée par Nintendo et fait donc partie de la galaxie officielle d’accessoires pour la Switch 2. Visuellement, elle est plus attirante que la caméra officielle de Nintendo, qui est un capteur juché sur une tige noire toute simple. Là, vous avez une Plante Piranha, un des ennemis emblématiques de Mario, la mascotte de Nintendo. Et le rendu est vraiment sympathique, si vous cherchez un bel objet, c’est une bonne pioche.

C’est sur le niveau technique que ça se gâte un peu. Si la caméra officielle Nintendo filme en 1080p, soit en Full HD, celle-ci se contente d’un médiocre 640 x 480 pixels. En 2025 et sur des écrans 4K, afficher 480p ça peut piquer les yeux. Alors certes, la différence de prix peut vous faire pencher en la faveur de ce modèle, mais il faut savoir où vous mettez les pieds.

Une plante en pot qu’on peut déraciner

Cette Plante Piranha a tout de même quelques avantages. Certes, sa qualité vidéo est plus que discutable, mais elle propose d’autres atouts. Par exemple, vous pouvez l’utiliser dans son pot, posé à côté de la console. Mais si vous souhaitez jouer en mode nomade, il est possible de la sortir de son pot pour dévoiler une prise USB-C qu’il est possible de brancher directement sur la Switch 2.

Aussi, la bouche de la plante se ferme pour masquer la lentille. Une fonction rigolote et plus ludique que le simple cache de confidentialité de la caméra officielle de Nintendo. Vous voilà averti sur la caméra Plante Piranha qui a le mérite de proposer un design original avec une fiche technique décevante. Mais son prix, surtout pendant les soldes, peut faire pencher la balance en sa faveur.

Si vous avez une Switch 2 flambant neuve et que vous souhaitez l’accessoiriser, vous pouvez retrouver notre sélection des meilleurs périphériques qui accompagnent parfaitement la console.

