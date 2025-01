Meta Quest 3S : la version 256 Go de ce casque VR est très bien soldée sur Amazon

Annoncé en septembre dernier, le Meta Quest 3S est certes une version plus accessible du Quest 3, mais leurs points communs sont nombreux. Surtout, ce casque de réalité virtuelle est bien moins cher que son aîné, et pendant les soldes d’hiver, on peut le trouver en 256 Go à 389,99 euros au lieu de 439,99 euros sur Amazon.

Présenté lors de la Meta Connect 2024, où avait notamment été teasé son prix ultra-compétitif, le Meta Quest 3S est un casque de réalité virtuelle et mixte qui se veut être un modèle plus grand public que ses prédécesseurs. Certes, plusieurs concessions ont été faites pour proposer un tarif plus contenu, mais ce casque VR reste un bon produit promettant de bonnes performances. Et pendant les soldes d’hiver, il est encore moins onéreux que d’habitude puisqu’il est passé sous la barre des 400 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Meta Quest 3S

Un casque de réalité virtuelle moins cher

De bonnes performances avec le Snapdragon XR2 Gen 2

Les caméras qui permettent de proposer la réalité mixte

Auparavant affiché à 439,99 euros, le Meta Quest 3S (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur Amazon. Et en prime, vous recevrez aussi gratuitement le jeu Batman Arkham Shadow (d’une valeur de 45,99 euros) et aurez droit à 3 mois d’essai au programme Meta Quest+.

La magie de la réalité mixte

Le Meta Quest 3S est, comme précisé plus haut, une version allégée du Meta Quest 3, le casque de réalité virtuelle qui l’a précédé. Alors, certaines concessions ont été opérées par la firme de Mark Zuckerberg. Par exemple, alors que le Meta Quest 3 est doté d’un écran révélant une définition de 2 208 x 2 064 pixels par œil, soit une qualité proche de la 4K, le Quest 3S se contente d’un écran de 1 832 x 1 920 pixels par œil, soit une définition identique à celle du Meta Quest 2. De plus, le taux de rafraîchissement plafonne à 90 Hz pour le Quest 3S, contre 120 Hz pour le Quest 3. Malgré ces ajustements, le Meta Quest 3S propose une expérience de jeu tout à fait agréable pour la majorité des utilisateurs qui n’ont pas des exigences énormes.

Heureusement, les caméras de 4 mégapixels « passthrough » ((soit l’affichage de la réalité dans le casque) sont toujours de la partie pour offrir la réalité mixte, où le virtuel se superpose au réel. Comme sur le Meta Quest 3, la puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, couplée à 8 Go de RAM, se charge ainsi de redéfinir la réalité virtuelle en y intégrant des éléments bien réels de votre environnement. Le Quest 3S peut par exemple projeter un « faux » plateau de jeu sur la table de votre salon, elle bien réelle.

Pour le jeu, mais aussi pour le travail et le divertissement

Comme le Vision Pro d’Apple, c’est grâce à cette réalité mixte que le Quest 3S va par exemple pouvoir afficher un bureau Windows, et ainsi travailler au quotidien d’une tout autre manière. Oui, le Meta Quest 3S n’est pas réservé au jeu, et il est possible de l’utiliser pour visionner des films, des matchs de football (en étant en bord de terrain, par exemple !) ou encore pour afficher plusieurs pages web à la fois et envoyer des messages. L’accès à Meta Horizon OS est évidemment assuré, et un catalogue complet d’applications est mis à disposition.

Enfin, le Meta Quest 3S offre un son Dolby Atmos pour les contenus compatibles, ce qui vous permettra notamment de profiter d’un son bien immersif lors de vos sessions de jeu. Toutefois, le Quest 3S fait tristement l’impasse sur le port jack que le Quest 2 avait pourtant conservé. Une autre concession nécessaire pour abaisser le prix, sans doute.

