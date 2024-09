Avec le Quest 3S, Meta se donne les moyens de rendre le Vision Pro d’Apple encore plus ridiculement cher

Le Meta Quest 3S a enfin été dévoilé lors de la Meta Connect 2024. Plein de promesses à un prix ultra-compétitif, ce nouveau casque de réalité mixte sera-t-il capable de damner le pion au Vision Pro d’Apple et d’attirer un public plus large ?

Le Meta Quest 3S est-il le meilleur concurrent de l’Apple Vision Pro ? // Source : Frandroid

La messe annuelle de Meta, maison mère de Facebook ou encore WhatsApp, a livré son lot d’annonces plus ou moins attendues. Parmi les éléments les plus anticipés figurait le prochain casque de réalité mixte de la firme : le Meta Quest 3S, présenté par Mark Zuckerberg en personne.

Le petit frère du Meta Quest 3 aura la lourde tâche d’attirer un public plus large. Pour y parvenir, son fabricant n’a pas lésiné sur les moyens. D’abord, par son prix, affiché à partir de 329,99 euros en Europe. Pour atteindre ce tarif, Meta a fait quelques concessions, notamment au niveau des écrans, un point sur lequel Zuckerberg ne s’est pas beaucoup étendu, ainsi qu’au niveau du stockage disponible. Le Quest 3S ne sera, en effet, livré qu’avec 128 ou 256 Go, contre 512 Go pour son grand frère.

Le Quest 3S affiche un prix très compétitif // Source : Capture d’écran Frandroid

Malgré cela, l’appareil promet une expérience analogue : réalité mixte, accès à Meta Horizon OS, un catalogue complet d’applications, de bonnes performances grâce à la puce Snapdragon XR2 Gen 2, et un son Dolby Atmos pour les contenus compatibles.

Les contrôleurs Touch Plus sont également de la partie, et Zuckerberg a annoncé la sortie de plusieurs jeux compatibles et exclusifs, dont un certain Batman Arkham Shadow (préinstallé gratuitement sur l’appareil) et un nouveau Just Dance.

Un casque qui pourrait bien finir sur votre liste de Noël.

Bien évidemment, Meta ne s’est pas gêné pour s’inspirer de ce qu’Apple a réussi à faire avec son propre casque de réalité mixte, et en particulier avec l’aide de Microsoft. En effet, les deux géants de la tech ont développé une fonctionnalité permettant d’afficher un bureau Windows sur le Quest 3S, une symbiose à laquelle les utilisateurs de macOS peuvent déjà avoir accès avec le Vision Pro.

Il sera possible d’utiliser les Quest 3 et 3S avec un ordinateur sous Windows 11 // Source : Capture d’écran Frandroid

Si, sur les vidéos de présentation, l’expérience semble assez incroyable, il reste à voir ce qu’il en sera une fois sur la tête des utilisateurs finaux. Toutefois, avec un prix près de 10 fois inférieur au Vision Pro, on sera peut-être moins sévère avec le Quest 3S, qui a le potentiel d’attirer un public nettement plus large.

Pour se procurer l’appareil, il faudra passer par la case précommande, sur le site de la firme, avec une livraison prévue pour le 15 octobre prochain. Entre-temps, certains possesseurs du Quest 3 pourront avoir accès aux nouvelles fonctionnalités annoncées par Meta lors de sa conférence, dont Hyperscape, une intégration des vidéos et photos spatiales. Là aussi, il s’agit d’une expérience éprouvée par le Vision Pro, qui, soyons honnêtes, parait plus cher que jamais.