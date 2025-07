BYD casse les prix de ses voitures électriques en France : jusqu’à 4 000 € de remises

Désormais bien implanté en France, BYD veut aller encore plus loin. Le constructeur chinois profite de la période estivale pour mettre en place des remises très importantes sur ses voitures électriques, jusqu’à 4 000 euros.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Encore totalement inconnu en Europe il y a cinq ans, BYD a su s’y faire une place de choix. Pour mémoire, la firme chinoise est arrivée sur le Vieux Continent au cours de l’été 2023, même s’il avait déjà fait une apparition en France lors du Mondial de l’auto de Paris à la fin de l’année 2022.

Des réductions importantes

Et cette arrivée sur notre territoire a particulièrement réussi à la marque basée à Shenzhen. À tel point que cette dernière a dépassé Tesla en Europe au mois d’avril. En plus d’être devenu leader mondial de la voiture électrique quelques mois plus tôt.

Mais cela ne suffit pas à BYD, qui veut aller encore plus loin. Après avoir proposé des remises très alléchantes en Chine, grâce notamment aux ventes tactiques, il s’attaque désormais au marché français, comme le montre son site officiel.

Le constructeur a décidé d’accélérer la cadence et met en place non pas une offre promotionnelle, mais plusieurs. Et ce sur une grande partie de sa gamme de voitures électriques, dont la nouvelle Dolphin Surf dévoilée au début du mois de juin 2025. La citadine est déjà affichée à un tarif très avantageux, puisqu’elle démarre à partir de 19 990 euros. Mais voilà qu’elle perd désormais 1 000 euros pour afficher un prix de départ de 18 990 euros. Une remise qui permet notamment de compenser l’absence de bonus écologique.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce qui pourrait finir par changer, une fois que la voiture, que nous avions déjà essayé sera produite en Europe, dans l’usine de la marque. Ainsi, la petite auto, qui offre jusqu’à 310 kilomètres d’autonomie creuse l’écart avec la Renault 5 E-Tech et la Hyundai Inster, qui a depuis peu le droit à l’aide gouvernementale. Mais ce n’est pas tout, car la petite Dolphin, déjà présente dans la gamme depuis un petit bout de temps profite aussi d’une promotion encore plus généreuse.

Et pour cause, son prix passe de 33 990 à seulement 29 990 euros, soit une remise de 4 000 euros. Pour mémoire, cette dernière affiche une autonomie de 427 kilomètres en cycle WLTP grâce à sa batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), d’une capacité maximale de 60,4 kWh. La puissance culmine quant à elle à 421 chevaux dans sa version la plus performante. Autre modèle électrique à bénéficier d’une belle réduction, le BYD Atto 2, que nous avions testé il y a peu également.

Le but ? Inonder le marché

Ce dernier démarre à partir de 26 990 euros, contre 29 990 euros, soit une remise de 3 000 euros. Une réduction qui lui permet de rivaliser encore plus frontalement avec la Citroën ë-C3 Aircross ainsi que la Peugeot e-2008, entre autres. Pour rappel, le SUV électrique n’est disponible qu’en une seule version, avec une batterie Blade LFP d’une capacité de 45,12 kWh. De quoi offrir une autonomie allant jusqu’à 312 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le BYD Atto 3 profite aussi d’une belle réduction de son prix, qui passe de 37 990 à seulement 34 990 euros, soit 3 000 euros de remise. Ce dernier, qui faisait partie des premiers modèles du constructeur à arriver en France peut parcourir jusqu’à 420 kilomètres en une seule charge et est notamment livré de série avec une pompe à chaleur. La berline Seal, rivale de la Tesla Model 3 passe quant à elle de 46 990 à 41 990 euros, tandis que sa version surélevée, la Seal U est remisée de 3 900 euros.

BYD Atto 3 (2025) // Source : BYD

Elle ne coûte désormais plus que 38 990 euros au lieu de 42 890 euros, de quoi là encore compenser l’absence de bonus écologique. À noter que les Han et Tang de même que la Sea Lion 7 ne sont pas concernés par ces baisses de prix. Ces dernières ont pour but de permettre à la marque chinoises de séduire encore plus de clients, et de conserver sa place de numéro 1 mondial de l’électrique. Surtout que la demande est en légère baisse dans l’Empire du Milieu, tandis que Pékin veut stopper les ventes tactiques, très utilisées par le constructeur.