Jusqu’à 10 000 euros de réduction : MG casse les prix de ses voitures électriques

MG finit l’année en beauté en appliquant une promotion monstre sur trois de ses voitures électriques : les MG4, MG5 et MG ZS EV. Avec jusqu’à 10 000 euros de réduction, ces modèles n’ont jamais été aussi abordables. Voici les détails.

MG4 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les contours du budget 2025 se dessinent lentement, mais une chose est sûre : le bonus écologique pour les voitures électriques va baisser pour l’ensemble des foyers.

Une baisse à laquelle MG France vient de répondre avec un communiqué de presse assez original, mais mettant en avant des promotions monstres sur ses MG4, MG5 et MG ZS EV – qui ne sont, de façon assez ironique, même pas concernées par le bonus à cause de leur fabrication en Chine.

Jusqu’à 10 000 euros de réduction

Sur la MG4, une remise de 8 000 euros est proposée sur l’ensemble de la gamme. La version d’entrée de gamme Standard, proposant 350 km d’autonomie WLTP, débute ainsi à 21 990 euros.

Les autres versions sont également concernées, avec la Luxury, richement équipée et promettant 435 km d’autonomie, à 27 990 euros, et même la puissante XPower de 435 ch (385 km WLTP) à 32 490 euros.

MG ZS EV

L’autre modèle concerné est le (vieillissant) ZS EV, qui bénéficie carrément de 10 000 euros de réduction par MG. Le petit SUV, rivale des Peugeot E-2008 et Fiat 600e, débute alors à 26 990 euros avec, de série, la navigation, les sièges chauffants, la caméra de recul et une autonomie de 320 km WLTP – une version « autonomie étendue » et ses 440 km d’autonomie WLTP est disponible à 27 990 euros.

Enfin, le MG5 est un des rares breaks électriques du marché. Il bénéficie lui aussi de 10 000 euros de réduction, de quoi l’abaisser à 22 990 euros pour 320 km WLTP (25 990 euros pour la version à 400 km d’autonomie).

Quelques précisions

Si ces offres sont particulièrement alléchantes, notons bien qu’elles ne sont valables pour des exemplaires déjà en stock – MG ayant fait le plein depuis quelques mois, en amont de la hausse des frais de douane pour les voitures électriques produites en Chine.

MG5

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 759 MG4, 164 MG ZS EV et seulement 7 MG5 vous attendent dans les parcs des concessions de la marque.

Précisons enfin que ni les MG hybrides, ni le tout récent Cyberster ne sont concernés, et que le ZS EV sera remplacé en 2025 par un nouveau modèle, l’ES5. Quant au MG5, sa carrière est tout simplement arrêtée ; il s’agit ainsi des derniers exemplaires pas encore vendus.