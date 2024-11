MG annonce les premiers prix canons de sa nouvelle voiture électrique, une MG4 sauce SUV

Quelques semaines après sa présentation, MG lance son ES5 en Chine. Ce SUV électrique basé sur la MG4 y débute à 15 000 €, mais son prix en Europe devrait être plus élevé. Reste qu’il devrait rester abordable, voici pourquoi.

MG ES5 // Source : MG Motor

Cela fait déjà un petit bout de temps que la marque MG est présente dans nos contrées, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle cartonne avec sa compacte, la MG4. Mais si la firme chinoise est visée par une hausse drastique des droits de douane, elle continue de croire au marché européen.

Un nouveau SUV abordable

En parallèle, le constructeur poursuit aussi son développement dans son pays natal, alors qu’il vient justement d’annoncer les prix pour sa dernière création en date. Il s’agit du nouveau MG ES5, un SUV électrique remplaçant le ZS EV qu’on connaît chez nous. Ce nouveau venu n’est pas tout à fait inédit, puisqu’il avait déjà été dévoilé quelques semaines plus tôt. Mais voilà qu’il officialise désormais ses prix.

MG ES5 // Source : MG Motor

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers ne sont vraiment pas élevés. En effet, sur son site, la firme chinoise indique que la version d’entrée de gamme démarre à partir de 116 900 yuans seulement, ce qui équivaut à environ 15 200 euros selon le taux de change actuel. Un montant particulièrement bas, qui pourrait cependant devenir bien plus élevé lorsque la voiture fera son arrivée sur le marché européen, toujours à cause de l’augmentation des taxes sur les voitures électriques produites en Chine.

Mais alors, à quoi a-t-on le droit sur cette variante particulièrement abordable ? Il faut savoir que celle-ci, comme tout le reste de la gamme, fait le choix d’opter pour des batteries LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie bien plus abordable que le NMC (nickel – manganèse – cobalt). À titre d’information, cette dernière est notamment utilisée sur certaines versions de la MG4.

Ainsi, ce choix technologique profite directement au prix affiché pour le SUV ES5 récemment dévoilé, qui en profite même pour devenir moins cher que la MG4 (qui débute à 139 800 yuans) avec qui il partage sa plateforme. De bon augure pour ses tarifs européens.

MG ES5 // Source : MG Motor

Dans sa version la moins chère, il a le droit à un accumulateur de 49 kWh, qui lui offre une autonomie allant jusqu’à 425 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 361 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP, plus réaliste.

Pour les clients désireux d’une meilleure autonomie, une autre batterie de 62 kWh est également disponible, de quoi offrir une autonomie de 515 kilomètres CLTC (environ 440 kilomètres WLTP).

Dans les deux cas, la batterie alimente un moteur arrière de 170 chevaux pour un couple de 250 Nm. Niveau recharge, il faut compter 21 (pour la grande batterie) et 26 minutes (pour la petite) pour passer de 30 à 80 %. Une fiche technique qui n’a rien d’exceptionnel, donc.

Un large choix de finitions

Au total, ce ne sont pas moins de cinq versions qui sont proposées dans le catalogue du SUV électrique, mais aucune n’est pour le moment équipée d’une transmission intégrale.

MG ES5 // Source : MG Motor

À noter que la voiture est compatible avec la charge bidirectionnelle V2L de série. Pour mémoire, le nouveau MG ES5 affiche des dimensions relativement compactes, puisqu’il mesure 4,48 mètres de long pour 1,85 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Ce qui lui permet de rivaliser frontalement avec les SUV familiaux, comme le Renault Scénic E-Tech, le Volkswagen ID.4 ou le Peugeot E-3008.

Le SUV électrique affiche également un empattement assez généreux de 2,73 mètres. De quoi accueillir confortablement les passagers, tandis que le volume de coffre est compris entre 462 et 1 423 litres.

MG ES5 // Source : MG Motor

Le poste de conduite se veut assez classique mais technologique. Nous retrouvons en effet un écran tactile central de 15,6 pouces, qui nous rappelle ce que propose Tesla mais aussi le VinFast VF8 que nous avions pu essayer. Il est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces.

Si les commandes sont ouvertes en Chine, il faudra encore attendre un peu pour le voir débarquer en Europe, où il remplacera le vieillissant ZS EV. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ses tarifs européens, même s’il faudra sûrement compter aux alentours des 30 000 euros pour le tarif d’accès.