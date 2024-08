On a essayé le VinFast VF8 : que vaut la première voiture électrique vietnamienne qui arrive enfin en France ?

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si vous lisez les colonnes de Survoltés, vous avez probablement déjà entendu parler de VinFast, ce jeune constructeur vietnamien dont le siège est basé à Hanoi. Ce dernier fait partie du conglomérat VinGroup et a été fondé en 2018 par le milliardaire Phạm Nhật Vượng, qui dirige actuellement le directoire du groupe.

C’est donc l’homme d’affaires Quang Viet Nguyen qui est actuellement le PDG de l’entreprise, qui a choisi l’ancien designer de General Motors, David Lyon, en tant que directeur du style. Mais l’histoire de la firme remonte à 2017, quand elle avait dévoilé les esquisses de 20 concept-cars afin de faire voter un panel de vietnamiens pour élire leurs favoris.

Puis, à la fin de l’année 2018, le constructeur avait marqué les esprits en faisant ses premiers pas face au grand public à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris. Lors de cette édition, deux études de style avaient été présentées, à savoir le SUV LUX SA2.0 et la berline LUX A2.0, qui préfiguraient de futurs modèles. En tout cas au moins pour le premier, puisque la gamme est désormais uniquement composée de véhicules surélevés. Ces derniers ont été montrés pour la toute première fois dans l’Hexagone lors du Mondial de 2022. Parmi eux, nous avions pu découvrir le VinFast VF9, qui coiffe actuellement la gamme.

Mais l’un des modèles-star de la firme est sans aucun doute le VF8, qui se situe juste en dessous dans le catalogue. Nous avions eu la chance de nous envoler vers le Vietnam pour réaliser une première prise en mains quelques mois plus tôt. Mais alors que le SUV fait enfin son arrivée en France, nous avons pu faire partie des premiers journalistes à en prendre le volant en France. L’occasion de redécouvrir plus en détail ce nouvel arrivant, qui va devoir faire face à une concurrence particulièrement rude, face notamment à la Tesla Model Y, entre autres.

Fiche technique

Modèle VinFast VF8 Catégorie SUV Puissance (chevaux) 350 chevaux 0 à 100km/h 5,9 s Niveau d'autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 200 km/h Taille de l'écran principal 15,6 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 43050 euros Prix 46 050 € Fiche produit

Design : un style affirmé et très désirable

À la création de l’entreprise, cette dernière avait noué une collaboration avec le studio Italdesign, qui avait signé les esquisses des 20 concepts présentés au public. Cependant, le projet n’aura finalement pas abouti, et les deux sociétés ont décidé de ne pas poursuivre toutes les deux. Mais pas question pour VinFast de continuer le chemin seul, et c’est Pininfarina qui a été choisi pour poursuivre le développement de la gamme. Pour mémoire, la firme est devenue un constructeur à part entière avec le lancement de sa Battista en 2022.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

C’est donc cette dernière qui a été chargée de réaliser le style de ce nouveau VF8, qui reprend certains éléments du concept LUX SA2.0, et tout particulièrement sa face avant. Cependant, on note quelques petites différences, notamment au niveau du dessin de la calandre, qui est ici complètement pleine. Juste au-dessus, nous retrouvons des optiques à LED très fines, qui surmontent des projecteurs donnant un style dynamique à la voiture. Les feux sont reliés entre eux par une bande chromée, entrecoupée du logo de la marque en son centre. Tout en bas, le bouclier est très ouvert pour refroidir le moteur électrique.

Le capot nervuré donne un style un peu plus agressif au SUV électrique, qui arbore en revanche une silhouette assez massive. Pas de ligne de coupé sur ce nouvel arrivant, au contraire de sa rivale, la Peugeot e-3008 que nous avons récemment essayée. Le véhicule affiche également des dimensions assez généreuses, avec une longueur de 4,75 mètres pour 1,93 mètre de large et 1,67 mètre de haut. Ce qui permet de transporter aisément toute sa petite famille, sans pour autant devoir se méfier des parkings souterrains et des rues trop étroites, même si les manœuvres demanderont une certaine attention tout de même.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La partie arrière ressemble beaucoup à l’avant, notamment au niveau de la bande noire qui relie les feux, alors que le nom de la marque est ici inscrit en toutes lettres. Le Cx (coefficient de trainée) du véhicule n’a quant à lui pas été communiqué par le constructeur pour le moment, mais il devrait être assez élevé du fait de sa forme cubique. Le nouveau VinFast VF8 se chausse de jantes de 19 et 20 pouces en fonction de la finition choisie, entre Eco et Plus. Un choix de huit teintes de carrosserie est proposé aux clients, dont ce très original « Vert Ocean ».

Habitabilité : un vrai SUV familial

Après avoir décortiqué le style extérieur de ce nouveau VinFast VF8, il est désormais temps de nous intéresser un peu plus en détail au poste de conduite.

Ce nouvel arrivant dans le catalogue est un modèle familial, qui met le confort au premier plan, et ça se voit. En effet, le SUV électrique vietnamien affiche un empattement généreux de 2,95 mètres, et qui permet à cinq personnes de prendre place confortablement. L’espace aux jambes et aux coudes est très important, de même que la garde au toit.

La banquette arrière se rabat quant à elle en 60:40 sur toutes les versions, ce qui permet de libérer de la place pour le coffre. Ce dernier est assez généreux, avec un volume compris entre 376 et 1 373 litres. À cela s’ajoute un frunk sous le capot avant de 78 litres, qui permet notamment de ranger les câbles de recharge fournis avec la voiture.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

À l’avant aussi, le conducteur est bien installé, dans des sièges qui bénéficient d’un réglage électrique livré de série dès le premier niveau de finition. Ces derniers sont également chauffants et ventilés à l’arrière, mais uniquement sur la version Plus que nous avons pu essayer durant notre prise en mains.

La présentation du poste de conduite est quant à elle très moderne, et puise son inspiration du côté de chez Tesla, même si la marque ne le dit évidemment pas clairement. Ainsi, nous retrouvons une planche de bord très épurée, avec en son centre un grand écran tactile sur lequel nous reviendrons un peu plus tard.

L’ensemble se veut tout de même plus pratique à prendre en main que chez la firme d’Elon Musk, puisque nous retrouvons une vraie console centrale avec quelques boutons physiques. Cependant, dommage que tous les réglages du volant ainsi que des rétroviseurs soient dans l’écran, ce qui pourrait pénaliser le constructeur lors des crash-tests EuroNCAP.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

À part ça, le poste de conduite est bien pensé, et il offre également de nombreux rangements. Les finitions sont très qualitatives, et plusieurs couleurs de sellerie en simili-cuir sont proposées. En revanche, vous ne trouverez pas la moindre trace de cuir véritable dans cet habitacle, dont les assemblages sont corrects dans l’ensemble.

La planche de bord est moussée, de même que les contre-portes, qui arborent également un insert en aluminium, de quoi apporter une touche premium à l’ensemble. Globalement, le VinFast VF8 est bien pensé et conçu avant tout pour les familles, en offrant un bel espace à bord ainsi que de très bonnes prestations.

Infodivertissement : comme Tesla… mais en mieux

Vous l’avez vu, le nouveau VinFast VF8 ne fait pas dans la débauche d’écrans en tout genre, bien au contraire. À vrai dire, le SUV électrique s’inspire notamment de ce que propose Tesla, en proposant au conducteur une grande dalle numérique de 15,6 pouces en format carré, qui nous rappelle celle de la Model Y, entre autres.

Cette dernière intègre toutes les fonctionnalités de la voiture, réunies dans un système d’info-divertissement très complet et qui affiche des graphismes modernes. Sans parler de l’excellente réactivité. Si quelques minutes d’adaptation sont nécessaires, le tout se révèle très simple d’utilisation et fonctionne à la manière d’un smartphone avec des widgets personnalisables.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont disponibles, il faudra cependant opter pour la version Plus afin de pouvoir en profiter dans la dotation de série, ce qui est un peu dommage. La voiture est également compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance, ce qui devrait sans doute permettre de corriger quelques petits bugs de jeunesse sur notre version d’essai. Rien de grave cependant, et surtout rien qui nous aura empêché de conduire durant notre prise en mains. À noter également que le VinFast VF8 est livré de série avec la navigation, même s’il faudra cocher l’option pour le trafic en direct.

Le planificateur d’itinéraire intégré fait quant à lui partie de la dotation de série, mais nous n’avons malheureusement pas eu le temps de pouvoir l’essayer durant notre rapide prise en mains. La commande vocale est quant à elle uniquement proposée en option sur le SUV électrique, de même que le navigateur internet.

Comme chez Tesla ou sur le Volvo EX30, le VF8 fait l’impasse sur le combiné numérique, puisque toutes les informations relatives à la conduite sont visibles sur l’écran tactile. Cependant, là où VinFast fait mieux que son rival américain, c’est qu’il propose un affichage tête-haute permettant d’avoir une vision de la vitesse sans avoir à quitter la route des yeux. Un bon point pour la sécurité.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce VF8 se veut très pratique, et est équipé d’un chargeur pour smartphone à induction, installé sur la console centrale et livré de série dès la finition de base. Celui-ci est associé à deux prises USB-A à l’avant et deux à l’arrière, tandis que les passagers installés sur la banquette pourront profiter d’un port USB-C de 90 watts. De quoi brancher un smartphone mais également un ordinateur portable si besoin.

Enfin, la voiture est également compatible avec une application dédiée, qui permet notamment d’accéder aux informations relatives à la recharge, mais également de s’assurer que les portières sont bien verrouillées, d’allumer les feux ou de gérer la climatisation à distance.

Aides à la conduite : une dotation très complète

Si le VinFast VF8 n’est pas vraiment donné (on y reviendra), le SUV électrique se rattrape avec une liste d’aides à la conduite particulièrement généreuse, puisque l’intégralité de ces dernières sont incluses dès le premier niveau de finition.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Le véhicule est livré avec des systèmes tels que l’avertissement de collision frontale, le système de surveillance du conducteur, l’avertisseur d’ouverture des portes arrière, la commutation automatique des feux, ou encore la reconnaissance des panneaux de signalisation, qui fonctionne plutôt bien comme nous avons pu le voir durant notre essai. Sans oublier les classiques, comme la détection des angles morts, l’aide au stationnement avant et arrière et la caméra à 360 degrés.

Le VinFast VF8 est également vendu avec le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien en voie, sans oublier l’aide à la conduite en embouteillages et sur autoroute, qui est en fait tout simplement un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de pouvoir réellement l’utiliser durant notre essai, mais une prise en mains plus complète nous permettra de mieux pouvoir l’appréhender.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cependant, il est dommage que toutes ces aides soient très intrusives, notamment cette dernière qui a tendance à donner des coups de volant un peu brusques, même lorsque l’on ne sort pas totalement de la voie. C’est d’ailleurs l’un des reproches qui est fait à la voitures aux USA. Mais cela sera sans doute corrigé via une mise à jour, tout en sachant que ce système peut aussi être désactivé via l’écran. Cependant, il sera ensuite remis en place à chaque démarrage, conformément à la réglementation européenne.

Conduite : un comportement bluffant

Le nouveau VinFast VF8 se décline en deux versions bien distinctes, qui possèdent des fiches techniques légèrement différentes. La première, qui joue le rôle d’entrée de gamme est connue sous le nom d’Eco, et affiche une puissance de 353 chevaux pour un couple de 500 Nm, réalisant le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes.

La seconde, baptisée Plus et que nous avons essayé, passe à 408 chevaux et 600 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes. Les deux variantes sont dotées d’une transmission intégrale et leur vitesse maximale est bridée à 200 km/h afin de préserver la batterie.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si le SUV électrique affiche un poids très élevé, annoncé à 2 520 kilos dans sa version Plus, il se révèle pourtant assez agile dans l’ensemble. Même s’il reste évidemment assez lourd, il est bien moins pataud que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. A vrai dire, un vrai travail a été effectué sur les trains roulants par rapport à notre première prise en mains au Vietnam en 2022.

Ainsi, la tenue de route est très convaincante, et les mouvements de caisse sont étonnement bien maîtrisés pour une voiture aussi haut perché. Certes, on note tout de même un léger roulis, mais rien de bien grave, surtout en comparaison avec d’autres modèles concurrents.

Et cela, on le doit aussi au positionnement de la batterie, qui abaisse le centre de gravité, tandis que le comportement global est très satisfaisant. L’amortissement est bien calibré, mais il privilégie cependant plutôt le confort au dynamisme, de même que la direction, qui manque légèrement de consistance selon nous. Cependant, on apprécie sa souplesse qui facilite grandement les manœuvres en ville, de même que le stationnement.

Sur l’autoroute, le SUV électrique est également très agréable, alors que les bruits aérodynamiques et de roulement sont assez discrets. La voiture bénéficie d’un bon travail sur l’insonorisation, qui rend les trajets très appréciables, ce qui la rend tout à fait compatible avec les longs voyages.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

À noter que plusieurs niveaux de régénération au freinage sont proposés, le plus haut étant particulièrement puissant mais n’allant dans tous les cas pas jusqu’à l’arrêt complet (la fameuse conduite à une pédale), ce qui est un peu dommage mais qui pourrait sans doute être corrigé un peu plus tard par le constructeur.

Il est possible de créer un profil par conducteur, qui permet d’accéder à ses propres réglages pour le siège, un peu à la manière de ce qui se fait chez Tesla par exemple. Enfin, plusieurs modes de conduite sont également disponibles, jouant notamment sur la réponse de l’accélérateur pour un peu plus de dynamisme ou de douceur.

Autonomie, batterie et recharge

Si le VinFast VF8 se décline en deux niveaux de puissance, toutes ses versions possèdent en revanche la même batterie. Il s’agit d’un pack affichant une capacité assez élevée de 87,7 kWh, mais dont la chimie n’a pas été précisée par le constructeur pour le moment. Le choix d’opter pour un chiffre aussi élevé permet évidemment de permettre au SUV d’afficher une grande autonomie, ce qui devrait rassurer les clients encore sceptiques.

Mais cela se fait cependant au détriment de la consommation, car qui dit grosse batterie dit également poids en hausse. La consommation ainsi annoncée à 21,9 kWh/100 km, en incluant les pertes à la recharge.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cela reste bien plus élevé que pour une Tesla Model Y, qui est affichée à 16,9 kWh/100 km dans sa version équivalente (Grande Autonomie) dans les mêmes conditions.

Cela se ressent au niveau de l’autonomie : le VF8 affiche 471 kilomètres sur la version Eco et 447 kilomètres dans sa variante Plus selon le cycle WLTP, contre 565 kilomètres pour le Model Y Grande Autonomie. Le SUV vietnamien profite de la charge rapide, et demande 31 minutes pour passer de 10 à 70 % à une puissance maximale de 200 kW. Soit environ 35 minutes pour passer de 10 à 80 %. Une Tesla met plutôt 25 minutes sur le même exercice.

Sur une borne en courant alternatif, comme une wallbox à domicile, la puissance sera limitée à 11 kW, tandis que le temps nécessaire pour recharger la batterie n’a pas été précisé par la firme d’Hanoi pour le moment. Il est toutefois possible de planifier la recharge directement via l’application VinFast, afin de la faire démarrer pendant les heures creuses notamment.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De quoi réduire légèrement la facture d’électricité, même si le prix de celle-ci a tendance à baisser légèrement. Bonne nouvelle également, le SUV est aussi doté d’une pompe à chaleur livrée de série dès l’entrée de gamme, qui permet d’abaisser la consommation, notamment en hiver lorsque le chauffage est allumé ou en été avec la climatisation. Cette technologie sera cependant plutôt utile sur les longs trajets, comme nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article. En revanche, le VinFast VF8 ne semble pas être doté de la charge bidirectionnelle V2G, qui permet d’alimenter des objets électriques directement via la prise de charge, comme la MG4 ou le Volvo EX90.

Prix, concurrence et disponibilité

Le VinFast VF8 démarre à partir de 49 490 euros dans sa version d’entrée de gamme Eco, un tarif qui lui fait échapper de peu au bonus écologique de 4 000 euros. Cependant, et du fait de sa production au Vietnam, le SUV en serait de toute façon sans doute privé avec la mise en place du score environnemental.

Dans sa variante Plus que nous avons pris en mains, le véhicule affiche un ticket d’entrée affiché à 55 390 euros, pour une autonomie de 447 kilomètres WLTP et une puissance de 408 chevaux.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce nouvel arrivant chasse directement sur les terres de la Tesla Model Y, qui démarre à partir de 44 990 euros dans sa version d’entrée de gamme à deux roues motrices, pouvant parcourir 455 kilomètres, qui tombe à 40 990 euros avec le bonus. La version Grande Autonomie Propulsion, disponible à 42 990 euros en comptant le bonus grimpe même à 600 km d’autonomie.

On peut également citer le nouveau BYD Seal U, que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Ce dernier commence à partir de 41 900 euros dans sa version Comfort, avec une autonomie de 420 kilomètres grâce à sa batterie de 71,8 kWh.

Il est également pertinent de citer le Renault Scénic E-Tech, dont l’essai est à découvrir sur notre site. Le SUV électrique coûte 39 990 euros hors bonus avec sa batterie de 60 kWh et 430 kilomètres d’autonomie, pour une puissance de 170 chevaux. Enfin, le Peugeot e-3008 est aussi un concurrent sérieux, avec un prix de départ à 44 990 euros hors bonus. Pour mémoire, le SUV au lion, que nous avons récemment testé, affiche une autonomie de 527 kilomètres WLTP.

VinFast VF8 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les premières livraisons ont quant à elles déjà commencé en France depuis plusieurs mois.