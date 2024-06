« Le volant a tourné tout seul » : cette voiture électrique vendue en France est visée par une enquête après un accident mortel

Le nouveau VinFast VF8, déjà commercialisé en France est actuellement dans la tourmente. Le SUV électrique est en effet visé par une enquête aux États-Unis après un grave accident ayant coûté la vie à une famille de quatre personnes. En cause : des aides à la conduite défectueuses.

Avez-vous déjà entendu parler de VinFast ? Si vous lisez Survoltés, probablement. Sinon, cette marque ne vous dit sans doute pas grand-chose, et c’est normal.

Un dramatique accident

La firme, basée au Vietnam et fondée par le milliardaire Phạm Nhật Vượng est officiellement arrivée en France seulement l’année dernière. Et ce même si elle avait déjà fait ses premiers pas chez nous lors du dernier Mondial de l’Auto de Paris en octobre 2022. Un peu plus tôt cette année-là, nous avions déjà eu la chance de pouvoir prendre place à bord du VF8, un grand SUV électrique rival de la Tesla Model Y, entre autres. Ce dernier est désormais commercialisé dans l’Hexagone, aux côtés des VF6, VF7 et VF9.

Une gamme déjà bien remplie, qui pourrait bientôt s’étoffer avec le lancement du petit VF3, qui démarre sa carrière dans son pays natal. Mais tout n’est malheureusement pas rose pour la firme basée à Hanoi, bien au contraire. Car cette dernière est actuellement visée par une grande enquête aux États-Unis, menée par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Il s’agit de l’autorité américaine en charge de la sécurité routière, qui est mandatée à la suite d’accidents divers et variés.

Mais qu’est ce que cette organisation a à reprocher au constructeur asiatique ? Et bien ce dernier ne serait pas tout à fait au point en ce qui concerne ses technologies d’aides à la conduite. En effet, le site TechCrunch rapporte qu’en avril dernier, le VF8 a été impliqué dans un grave accident, ayant entraîné la mort d’une famille de quatre personnes. Mais que s’est-il vraiment passé ? En fait, cela avait débuté avec un propriétaire du SUV électrique, qui avait remarqué que sa voiture avait parfois tendance à donner de violents coups de volant vers la droite.

On peut lire dans le rapport de la NHTSA que « le volant a tourné tout seul vers la droite, mais le conducteur a été capable de reprendre le contrôle du volant pour retourner dans la bonne file« .

Puis, il décide de prêter sa voiture à l’un de ses collègues, en ayant sans doute oublié ses soucis électroniques. Mais alors que ce dernier est au volant avec sa famille et rentre de chez des amis, la voiture percute un poteau, décolle, s’encastre dans un arbre puis prend feu, tuant tous ses occupants. Un drame terrible, qui s’est déroulé autour de 21 heures, sur une route composée de deux voies qui se réunissent pour n’en former qu’une.

Une enquête de grande ampleur

Selon les riverains, cette portion serait déjà réputée pour être dangereuse et mal éclairée. Ainsi, il se peut que les capteurs et les caméras de la voiture n’aient pas bien vu les lignes, expliquant ce comportement inattendu, qui a causé la mort de quatre personnes. Selon un policier présent sur la scène, il ne resterait plus grand-chose du véhicule, qui a été calciné. C’est donc ainsi que la NHTSA a ouvert son enquête, tandis que le constructeur vietnamien créé en 2018 n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet pour le moment.

Mais outre ce dramatique accident, plus de 11 plaintes ont déjà été déposées contre l’entreprise en raison de soucis similaires, où la voiture changeait brusquement de trajectoire. Ce n’est pas tout, car d’autres propriétaires ont également déclaré des défaillances du système anti-collision, tandis que certains ont indiqué des problèmes avec la conduite semi-autonome. Un automobiliste a vu son véhicule percuter des cônes de signalisation de nuit, sur une autoroute dont une voie était condamnée par ces derniers.

Ce n’est pas la première fois que VinFast est au cœur d’une polémique, puisque le constructeur a aussi été épinglé pour la consommation très élevée de son VF8. La qualité de fabrication de ses voitures est aussi régulièrement pointée du doigt. Autant dire que la firme a encore du travail pour rivaliser avec Tesla, bien que la firme américaine ne doit pas exemplaire non plus, bien au contraire. Elle est d’ailleurs, elle aussi, au coeur d’un procès aux cotés d’Apple, à la suite d’un accident fatal alors que l’Autopilot était enclenché.