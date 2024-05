Cette voiture électrique ultra-compacte coûte moins de 10 000 € et devrait arriver en Europe

Dévoilé en fin d’année dernière, le VinFast VF 3 arrive enfin dans les concessions dans son pays natal. Le petit SUV électrique vietnamien dévoile ses tarifs et pourrait un jour faire son arrivée chez nous, avec un ticket d’entrée très alléchant, à moins de 10 000 euros.

Si vous ne connaissez pas encore VinFast, préparez-vous à beaucoup en entendre parler au cours des prochaines années. Et pour cause, le constructeur vietnamien est désormais bien implanté chez nous.

Un nouveau petit SUV

Ce dernier avait fait sensation lors du dernier Mondial de Paris en 2022, durant lequel nous avions notamment pu nous installer à bord du gros VF 9 coiffant la gamme. Mais la firme possède un catalogue bien rempli, avec les VF 6, VF 7 et VF 8, entre autres, afin d’espérer rivaliser avec Tesla. Cependant, tout n’est pas encore joué pour l’entreprise, alors que nous déplorions la consommation trop élevée de l’une de ses voitures, tandis que son prix a été fortement réduit afin de séduire les clients. Mais la mayonnaise semble avoir du mal à prendre pour VinFast.

En novembre dernier, et alors qu’elle traversait de grosses difficultés financières, la firme levait le voile sur son dernier modèle en date, le VF 3. Ce dernier prend la forme d’un petit SUV, au style très désirable et surtout particulièrement adorable.

Mais à cette époque, son entrée en commercialisation n’était même pas encore sûre, au vu des soucis de la marque. Mais cette dernière n’a pas abandonné, et a amené son petit véhicule au CES de Las Vegas, où nous avions pu le découvrir. Sans aucune garantie qu’il serait un jour visible sur les routes. Mais ce sera finalement bel et bien le cas, comme le confirme VinFast. Dans un communiqué tout juste publié, le constructeur annonce l’ouverture des réservations pour son VF 3 au Vietnam.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le véhicule est affiché à un tarif particulièrement intéressant. En effet, et comme l’indique la marque, ce dernier démarre à partir de 9 200 dollars environ au Vietnam, ce qui correspond à 8 4594 euros selon le taux de change actuel. Cependant, il ne faudra pas vous attendre à voir le même prix chez nous. Il faudra également ajouter les taxes et autres coûts supplémentaires. Cependant, le petit SUV devrait rivaliser avec la Citroën ë-C3 mais aussi la nouvelle Opel Frontera, qui démarre à partir de 29 000 euros en Allemagne.

Une fiche technique intéressante

Attention, car le prix annoncé par VinFast est valable pour l’achat du véhicule sans la batterie, puisqu’il faudra compter 12 390 dollars pour le SUV avec l’accumulateur inclus. Il s’agit d’une offre de lancement, car la voiture sera ensuite affichée à partir de 12 690 dollars tout compris pour tous les clients ayant passé commande après les premières 72 heures. À noter que la batterie sera proposée à la location, moyennant un prix situé entre 35 et 78 dollars par mois, en fonction du kilométrage parcouru.

De quoi nous rappeler Nio, qui propose à la location son pack de 150 kWh pour un tarif particulièrement salé de 19,35 euros par jour. Mais cet écart de prix s’explique par la faible capacité de la batterie du VF 3, affichée à seulement 18,64 kWh, ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 210 kilomètres en une seule charge selon le cycle NEDC, bien moins sévère que le WLTP actuellement en vigueur en Europe. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 70 % en 36 minutes environ, mais la puissance n’a pas été dévoilée.

Le petit SUV électrique est équipé d’un moteur de 32 kW, soit environ 43 chevaux pour un couple de 110 Nm, ce qui lui permet de rivaliser frontalement avec la Dacia Spring. Le 0 à 50 km/h est quant à lui réalisé en 5,3 secondes. À bord, le VinFast VF 3 est équipé d’un petit écran tactile de 10 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, tandis que son coffre affiche un volume de 285 litres. La voiture mesure 3,19 mètres de long pour 1,68 mètre de large et 1,62 mètres de haut. Enfin l’empattement est annoncé à 2,08 mètres.