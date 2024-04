Voiture électrique : on connait enfin le prix de la batterie aux 1000 km d’autonomie

C’est désormais officiel, il est enfin possible d’opter pour la batterie de 150 kW sur les voitures électriques de Nio. Cette dernière permet d’afficher une autonomie de 1 000 kilomètres selon le cycle CLTC, et est uniquement disponible à la location. Avec un prix qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Si les constructeurs automobiles se font la guerre sur les prix, ils se livrent également une bataille acharnée en ce qui concerne l’autonomie. Et pour cause, c’est un point très important pour les automobilistes.

Une batterie en location

Nombre d’entre eux exigent de pouvoir parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge, même si l’on sait que ce raisonnement est en fait erroné. Mais quoi qu’il en soit, les marques tentent tout de même par tous les moyens de proposer des batteries plus grosses ou plus denses, afin d’améliorer l’autonomie. On pense par exemple à la Qilin CTP 3.0 de CATL, qui équipe notamment la Zeekr 001, mais pas seulement. Car un autre constructeur fait aussi parler de lui depuis quelque temps.

Il s’agit de Nio, qui commence tout doucement à arriver en Europe, avec notamment un tout nouveau modèle. Le constructeur mise beaucoup sur la charge rapide avec ses stations d’échange de batteries, mais il met également l’accent sur l’autonomie de ses voitures. C’est pour cela que la firme a dévoilé une batterie semi-solide d’une capacité de 150 kWh, qui a récemment fait ses preuves en conditions réelles lors d’un test grandeur nature. Cette dernière permet notamment à la Nio ET7 de parcourir plus de 1 050 kilomètres en une seule charge.

Une valeur qui s’entend cependant selon le cycle chinois CLTC, nettement moins strict que notre WLTP européen. Ce dernier donnerait plutôt 950 kilomètres, ce qui reste déjà très bon et qui permet de rivaliser avec la Mercedes EQS restylée et ses 821 kilomètres. Oui, mais il y a un petit hic : cette nouvelle batterie coûte très, très cher. On parle en effet de plusieurs milliers d’euros. Soit globalement environ 50 000 euros. Autant dire que ce n’est pas à la portée de toutes les bourses. Mais le constructeur a une solution.

Le site chinois AutoHome nous informe que la firme basée à Shanghai va également proposer une offre de location pour les clients qui souhaiteront opter pour la capacité maximale. Il sera ainsi possible de passer du pack de 70 kWh ou de 100 kWh, utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate) à celui de 150 kWh moyennant un surcoût mensuel. Et attention, car ce dernier ne sera pas forcément à la portée de toutes les bourses, comme nous allons vous l’expliquer.

Un tarif salé

Les clients qui possèdent une Nio ET7 dotée de la batterie de 100 kWh offrant une autonomie de 700 kilomètres pourront donc passer à la version semi-solide de 150 kWh sans aucun souci. Mais cela coûtera alors pas moins de 100 yuans par jour, ce qui équivaut à environ 12,90 euros. Si cela peut sembler peu, n’oubliez pas que c’est un tarif journalier, à payer durant toute la durée de possession de la voiture. En un an, cela représente un surcoût de 4 708 euros environ. Et c’est encore pire pour ceux qui possèdent un pack de 70 kWh.

Ce dernier permet de parcourir jusqu’à 500 kilomètres en une seule charge, et peut être remplacé par la grosse batterie. Mais il faudra débourser pas moins de 150 yuans par jour, ce qui donne environ 19,35 euros selon le taux de change actuel. Soit un peu plus de 7 000 euros à dépenser tous les ans pour profiter de l’autonomie maximale. Et ce alors que l’on sait qu’il n’est pas forcément très important de pouvoir rouler loin en une seule charge. D’autant plus que la Nio ET7 peut se recharger en moins de cinq minutes.

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible, facilement et rapidement, de changer la capacité de sa batterie, en se rendant aux stations d’échanges de batterie. En moins de 3 minutes, on peut repartir avec une batterie pleine (un robot retire la batterie vide de la voiture). À ce moment-là, le conducteur choisit quelle batterie il souhaite récupérer. Une technologie bluffante, que nous avons pu essayer en Allemagne.

À noter que la grosse batterie de 150 kWh est proposée sur tous les modèles de la gamme, de l’ET5 à l’ES8 en passant par les EC6 et EC7, entre autres. Le tarif de la location devrait être le même pour toutes les voitures, mais cela reste encore à confirmer. À noter qu’il faut compter 169 euros par mois en Allemagne pour louer le pack de 70 kWh, contre 289 euros pour la batterie de 100 kWh. La batterie de 150 kWh n’est pas encore proposée en Europe. En France, la marque n’est pas encore présente pour le moment, mais cela pourrait ne plus trop tarder.

On voit alors que la location de la grande batterie de 150 kWh est plutôt réservé à quelques trajets dans l’année. Par exemple, pour partir loin en vacances. Avant de revenir sur un pack plus petit quelques jours après. Rappelons que la batterie de 150 kWh n’est pas proposée à l’achat. Si c’était le cas, il faudrait compter environ 30 000 euros.