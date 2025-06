Attendue en Europe à moins de 30 000 euros, la nouvelle Nio Firefly va devenir encore plus intéressante financièrement. La petite voiture électrique sera proposée avec une offre de location de batterie, qui va faire chuter son prix de 30 % environ. A partir de 9 500 euros en Chine !

Crédit : Nio

Si vous ne connaissez pas encore Firefly, préparez-vous à en entendre beaucoup parler. Il s’agit en fait d’une nouvelle marque créé par le constructeur chinois Nio. Et pour le moment, elle ne propose qu’un seul modèle éponyme, qui prend la forme d’une petite citadine très prometteuse sur le papier.

Une nouvelle offre alléchante

Cette dernière va bientôt faire son arrivée en Europe, même si la France ne sera malheureusement pas servie tout de suite. Mais le principal point fort de cette nouvelle arrivante, c’est avant tout son prix. Et pour cause, cette dernière est affichée à partir de 119 800 yuans, ce qui équivaut à seulement 15 500 euros selon le taux de change actuel. Un tarif qui sera cependant revu à la hausse à son arrivée chez nous. Et cela en raison notamment des droits de douane mis en place par Bruxelles.

Elle est disponible à partir de 29 990 euros aux Pays-Bas. Et ce n’est pas tout, car elle devrait devenir encore plus abordable. C’est en tout cas ce qu’annonce le site spécialisé CNEVPost, qui relaie une déclaration du constructeur. Ce dernier explique en effet qu’il va lancer une nouvelle offre sur sa citadine électrique. Elle sera désormais aussi proposée avec un contrat BaaS (Battery as a Service). Mais de quoi s’agit-il ? Nous allons tout vous expliquer ci dessous.

Crédit : Nio

En fait, cette offre est similaire à ce que proposait Renault avec sa Zoé. C’est à dire qu’il est possible d’acheter la voiture, puis de louer chaque mois la batterie. Et cette alternative est particulièrement intéressante. Le site explique qu’en optant pour cette offre, les clients voient le prix de la voiture baisser de 40 000 yuans (environ 4 800 euros). La nouvelle Firefly démarre à partir de seulement 79 800 yuans, ce qui correspond à 9 587 euros.

Une réduction équivalent à environ 33 % sur la citadine, ce qui risque d’intéresser de nombreux clients. D’autant plus que la demande semble déjà être très forte, puisque le constructeur a même lancé cette nouvelle offre en avance. Au départ, elle ne devait arriver que le 1er août prochain. A noter que la version plus chère de la petite auto est quant à elle en baisse de 31,80 %, avec un prix de 85 800 yuans. Ce qui correspond à environ 10 308 euros.

Un paiement tous les mois

A ce tarif, il faudra penser à ajouter le coût mensuel de la location de la batterie. Ce dernier s’élève à 399 yuans, soit l’équivalent de seulement 47,95 euros par mois. Un tarif qui reste raisonnable, et qui revient à 575 euros chaque année. Avec ce prix là, les clients bénéficient aussi d’un garantie sur l’accumulateur. En cas de souci lié à ce dernier, toutes les réparations sont prises en charge par le constructeur chinois. Une bonne nouvelle pour ceux qui craignent de devoir remplacer leur batterie.

Car on se rappelle que cette dernière représente environ 40 % du prix total d’une auto électrique. De plus, on sait que cet élément a tendance à se dégrader au fil des années, même si ce phénomène reste minime. En optant pour la location, les acheteurs ont donc une plus grande tranquillité d’esprit. Car la batterie ne leur appartient pas, et ils n’ont pas à se soucier des risques de dépréciation de la valeur de la voiture. Pour mémoire, la Nio Firefly embarque un pack de 42,1 kWh.

De quoi lui offrir une autonomie de 420 kilomètres CLTC, ce qui donne environ 350 kilomètres WLTP. Elle se décline avec une seule motorisation, forte de 141 chevaux. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 8,2 secondes, pour une vitesse maximale de 150 km/h. La citadine est compatible avec les stations d’échange de batterie de Nio. De quoi repartir avec un accumulateur plein en seulement 3 minutes. Mais dans ce cas, il faut obligatoirement prendre la location de la batterie.

Si cette version à location de batterie était disponible en Europe, on pourrait alors s’attendre à un tarif d’environ 20 000 euros. De quoi la rendre bien plus abordable qu’actuellement, et potentiellement faire du mal aux ventes des Renault 5 E-Tech et Citroën ë-C3.