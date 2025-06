Bosch frappe fort sur le vélo électrique : voici les 6 annonces majeures pour 2025 et notre premier essai

Rarement Bosch n’avait présenté autant de nouveautés en même temps. A la veille de l’Eurobike 2025, la marque allemande a levé le voile sur plein de nouvelles fonctions logicielles et moteurs pour les vélos électriques. Voici un récapitulatif complet.

Source : Bosch

Bosch est un acteur majeur du vélo électrique. Largement considéré comme le leader du secteur avec ses moteurs performants et fiables qui répondent à tous les usages, la firme d’outre-Rhin ne cesse de faire évoluer son offre à tous les niveaux.

Elle nous l’a encore prouvé à l’occasion de l’Eurobike 2025, ou tout du moins à la veille du plus grand salon vélo d’Europe, organisé à Francfort du 25 au 29 juin. Au total, Frandroid a comptabilisé et écrit sur 6 annonces majeures, accompagnée d’une prise en main.

Nouveau moteur Performance Line PX, la star des annonces

Bosch a dévoilé une nouvelle motorisation pour vélo électrique pensée pour le trekking et les longues randonnées : le Performance Line PX, qui revendique une puissance maximale parmi les meilleures de la gamme du fabricant.

Le moteur Bosch Performance Line PX est à peine différent visuellement.. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Convié à un voyage de presse organisé à proximité de Francfort, Frandroid a déjà pu essayer ce bloc. Avec des premières impressions très bonnes. En fait, c’est en quelque sorte le compromis parfait qu’il manquait au catalogue.

Quatre moteurs Bosch améliorés

Bosch a dévoilé une série de mises à jour importantes pour quatre de ses moteurs électriques. Du cargo au speedbike, en passant par le trekking léger, ces évolutions boostent les performances tout en misant sur plus de légèreté et de personnalisation. Qui sont les concernés ? Les Cargo Line, Performance Line Speed pour les speedbikes, Performance Line et Performance Line SX.

Source : Bosch

Nouvelle batterie au menu : plus d’endurance sans hausse de poids

Bosch dévoile une nouvelle batterie pour vélo électrique nommée PowerTube 540. Sa force ? Elle propose plus d’autonomie que la PowerTube 500… pour un poids pourtant identique. Tout porte à croire que cette dernière devrait logiquement disparaître du catalogue.

Plein de nouveautés logicielles

Bosch fait évoluer son application eBike Flow avec de nouvelles fonctions graphiques, des statistiques enrichies et plus de possibilités de partage entre utilisateurs. Des ajouts bienvenus… à condition de passer par l’abonnement payant Flow+.

Source : Bosch

L’eShift de Bosch s’invite sur plus de dérailleurs

La fonction eShift de Bosch permettant de changer automatiquement de vitesses était était autrefois limitée à un certain type de dérailleurs. Désormais, Shimano, TRP et Classified peuvent en profiter. Bref, une compatibilité étendue et toujours bienvenue.

Source : Bosch

L’ABS s’invite sur toujours plus de freins

Pour plus de sécurité et d’efficacité, Bosch a lancé le système ABS sur les VTT électriques équipés de ses moteurs. Cependant, il n’était pas encore compatible avec les freins Shimano. Voici chose faite, ce qui devrait toujours plus démocratiser ce système, notamment sur des VAE urbains voire des VTC électriques.