Plus puissants et plus légers : les nouveaux moteurs électriques Bosch vont faire mal à la concurrence en 2025

Bosch dévoile une série de mises à jour importantes pour quatre de ses moteurs électriques, juste avant l’ouverture de l’Eurobike 2025. Du cargo au speedbike, en passant par le trekking léger, ces évolutions boostent les performances tout en misant sur plus de légèreté et de personnalisation.

Source : Bosch

À la veille de l’Eurobike 2025, Bosch lève le voile sur plusieurs nouvelles versions de ses moteurs destinés aux vélos électriques. Ces évolutions s’inscrivent dans une dynamique d’amélioration continue, avec plus de puissance et moins de poids. Au total, quatre blocs sont concernés : le Cargo Line, le Performance Line Speed pour les speedbikes, le Performance Line et le Performance Line SX.

Bosch Cargo Line

Le Cargo Line, destiné aux vélos cargos électriques, passe un cap intéressant : son couple grimpe de 85 à 100 Nm, et sa puissance de crête atteint désormais 750 W contre 600 W auparavant. Résultat, des démarrages plus vifs, des côtes avalées plus sereinement, même avec des enfants ou des courses à l’arrière.

L’ensemble gagne en réactivité grâce à des capteurs améliorés qui « assurent une accélération régulière et une maniabilité précise, quelle que soit la charge du VAE Cargo », selon Bosch.

Source : Bosch

L’unité moteur s’allège aussi légèrement, passant de 2,9 à 2,8 kg, tout en devenant plus silencieuse. Et pour les amateurs de réglages fins, les paramètres de performance sont désormais personnalisables depuis l’application eBike Flow. Cette nouvelle version sera disponible à l’été 2025.

Bosch Performance Line Speed

Même philosophie sur le Performance Line Speed, destiné aux speedbikes qui filent jusqu’à 45 km/h. Il gagne 150 W et 15 Nm de couple (750 W et 100 Nm désormais), mais Bosch promet surtout une meilleure finesse dans les réactions au pédalage.

Il s’allège aussi d’une centaine de grammes, pour atteindre 2,8 kg. Un nouveau mode baptisé « Limit » fait également son apparition. Il « limite la puissance du VAE Speed à une vitesse maximale de 25 km/h et l’aligne ainsi sur le niveau d’un VAE traditionnel ».

Source : Bosch

C’est très intéressant : en temps normal, les speedbikes ont l’interdiction de rouler sur les pistes cyclables en raison de leur vitesse maximale de 45 km/h. Avec ce mode, on imagine qu’une certaine souplesse juridique leur permettrait d’emprunter les infrastructures cyclables, puisque leur vitesse maximale serait alors identique à celle des VAE classiques.

Là encore, la commercialisation est prévue à l’été 2025.

Bosch Performance Line

Le moteur Performance Line, lui, évolue plus en douceur. Les performances brutes restent les mêmes (75 Nm, 600 W), mais Bosch parvient à rogner 400 grammes sur le poids total, qui passe de 3,2 à 2,8 kg. Un allègement conséquent, qui va permettre, dans une juste mesure, de tirer le poids des vélos électriques toujours plus vers le bas.

Bosch Performance Line SX

Enfin, le petit moteur sportif Performance Line SX bénéficie d’un petit boost : le couple passe de 55 à 60 Nm, tandis que le niveau d’assistance maximale atteint désormais 400 %, contre 340 % auparavant.

« La mise à niveau des performances sera disponible pour les utilisateurs de la Performance Line SX via une mise à jour de l’application eBike Flow à l’automne 2025 », explique Bosch dans son communiqué de presse.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Bosch annonce aussi l’arrivée du nouveau mode eMTB+, déjà introduit ce printemps, et accessible gratuitement via une mise à jour. « Il offre plus de soutien que le mode eMTB existant et permet un maximum de dynamique et de contrôle. »

