Sony Bravia Theatre Bar 9 à -36 % : votre salon profite d’un son 7.0.2 haut de gamme et d’une spatialisation digne d’une salle de cinéma

C’est une barre de son premium que propose Boulanger : la Sony Bravia Theatre Bar 9, notée 8/10 sur Frandroid, passe de 1399 euros à 890 euros pendant quelque temps.

La Sony Bravia Theatre Bar 9 lancée en mai 2024 est une barre de son pour tous les amoureux de l’audio. Elle n’est peut-être pas accompagnée d’un caisson de basse puisqu’il s’agit d’un système 7.0.2, mais la compatibilité Dolby Atmos, DTS:X et son 360° rattrapent le coup. Une expérience qui bénéficie de 509 euros de réduction sur Boulanger, mais qui garantie des résultats exceptionnels, surtout si vous possédez déjà un téléviseur Sony.

Pourquoi choisir la Sony Bravia Theatre Bar 9 ?

Parce que le son vertical est sans aucune pareille

Sa calibration acoustique est très efficace

Le nombre impressionnant de formats pris en charge

Alors qu’elle était vendue 1399 euros lors de sa sortie, la Sony Bravia Theatre Bar 9 passe actuellement à 890 euros sur Boulanger.

C’est le cinéma qui vient à vous

Ce n’est une surprise pour personne, mais les téléviseurs, aussi haut de gamme soient-ils, ne proposent que très rarement un son de qualité. Pour proposer des dalles toujours plus fines et performantes, les constructeurs sont obligés de faire l’impasse sur un bon système audio, malgré l’inclusion chez certaines marques du Dolby Atmos. C’est pourquoi s’équiper d’une bonne barre de son est primordiale, surtout quand elle est du calibre de la Sony Bravia Theatre Bar 9.

Ce périphérique de 130 × 11,3 × 6,4 cm pour 5,5 kg se glisse devant un téléviseur pour proposer un son 7.0.2 sur ses treize transducteurs. Vous profitez de 7 canaux principaux et deux canaux verticaux pour assurer le côté Dolby Atmos et DTS:X. Parmi les treize transducteurs, vous retrouvez 4 woofers à membrane rectangulaire X-Balanced, le tout avec une amplification digitale S-Master HX. En clair : il propose un son de grande qualité avec une spatialisation hors norme.

Un son qui vous entoure comme un plaid chaud

Avec la technologie propriétaire 360 Spatial Sound Mapping qui crée des sortes d’enceintes fantômes, vous avez un son immersif tridimensionnel qui va bien au-delà de ce que propose la simple barre de son. Par contre, on regrette que, malgré son prix déjà onéreux, il faille repasser à la caisse pour se procurer un caisson de basse compatible, indispensable sur une telle installation.

Sony a été un peu chiche sur la connectique, même s’il faut reconnaître la modernité de celle-ci, avec deux prises HDMI présentes : l’une compatible avec n’importe quelle source et l’autre pour le retour eARC/ARC du téléviseur. Les deux entrées sont compatibles 4K@120 Hz, mais aussi VRR et ALLM. Cerise sur le Dolby, si vous avez un téléviseur Sony Bravia compatible, il y a un connecteur S-Center Out pour que le canal central soit diffusé directement sur les transducteurs de celui-ci.

En consultant notre test complet de la Sony Bravia Theatre Bar 9, vous pourrez en apprendre beaucoup plus, notamment sur l’aspect technique, avant de vous décider de passer ou non à la caisse.

Si cette barre de son dépasse votre budget, vous pouvez consulter notre guide d’achat qui leur est consacré pour en trouver une à la mesure de vos envies.

