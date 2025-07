Test du Sony Bravia Theatre System 6 : un système 5.1 qui mise sur l’immersion et la simplicité

Le Sony Bravia Theatre System 6 HTS60 représente la nouvelle proposition de la marque japonaise pour transformer l’expérience sonore du salon. Pensé comme une alternative aux barres de son classiques, ce système home cinéma compact adopte une configuration 5.1 canaux, combinant une barre centrale, un caisson de basses et deux enceintes satellites arrière sans fil (entre le caisson et les enceintes surround).

Il diffère du système Sony Bravia Theatre Bar 6 et sa configuration 3.1.2 canaux (avec ces haut-parleurs orientés vers le plafond). Ici, l’objectif affiché par Sony est d’offrir une immersion sonore digne des salles dédiées, tout en conservant une installation simple et épurée, accessible à tous les publics.

Ce système mise sur une compatibilité avec les formats audio Dolby Atmos et DTS:X pour restituer une scène sonore enveloppante, avec des effets arrière et une spatialisation précise sans toutefois offrir des sons verticaux, étant donné qu’il n’y a pas de haut-parleurs orientés vers le plafond. Grâce aux technologies S-Force Pro Front Surround, le Theatre System 6 adapte le rendu audio à la pièce pour maximiser l’immersion, qu’il s’agisse de films à grand spectacle ou de jeux vidéo. Avec une puissance totale de 1000 W, il promet également de répondre aux attentes des amateurs de sensations fortes.

Face à lui, la concurrence ne manque pas d’arguments. Parmi les systèmes audio les plus en vue dans cette gamme de prix, il y a le Teufel Cinebar 11 Surround ou le Klipsch Flexus Core 100, voire le Samsung HW-QS760F par exemple. Le système Samsung HW-Q995F, réputé pour sa configuration 11.1.4 canaux et ses performances immersives, mais aussi la LG S95TR ou encore la Sonos Arc accompagnée de son Sub et de satellites Era 300 offrent des performances bien plus percutantes et immersives, mais sont aussi bien plus chers. Alors que vaut cet ensemble Sony proposé à un tarif relativement abordable ? Voici la réponse et bien plus dans notre test complet.

Sony Bravia Theatre System 6 Fiche technique

Modèle Sony Bravia Theatre System 6 Dimensions 90,7 cm x 9,0 cm x 6,4 cm Puissance 456 watts Audio spatial DTS:X, Dolby Atmos Nombre de ports HDMI 1 HDMI e-ARC Non Wifi Non Caisson de basse Déporté Enceintes arrières Déporté Fiche produit

Le système audio Sony Bravia Theatre System 6 testé a été prêté par le constructeur.

Sony Bravia Theatre System 6 Design, un retour aux sources assumé

Sony a fait un choix radical avec le Theatre System 6 en abandonnant l’approche tout-en-un des barres de son modernes. Le système se compose d’une barre centrale compacte, peu large, d’un caisson de basses relativement imposant qui fait office de hub de connexion, et de deux enceintes satellites arrière de belle taille. Cette configuration rappelle indéniablement les systèmes home cinéma des années 90, mais avec une finition contemporaine soignée.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La barre principale, d’une sobriété exemplaire, est compacte, mesurant moins de 1 mètre large pour 6,4 cm de hauteur. Cela permet de l’installer devant un téléviseur sans gêner.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’absence totale de boutons physiques sur la barre montre bien la volonté de simplification ergonomique de Sony. Notez, à l’arrière, les deux encoches qui permettent de fixer la barre à un support mural.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le caisson de basses, véritable centre névralgique du système, concentre toutes les connexions et l’amplification. Ses dimensions sont très généreuses, mais il trouve facilement sa place à côté du meuble TV. Avec son woofer et son évent frontal imposant, il affiche donc une présence physique certaine dans la pièce.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, les enceintes satellites, quant à elles, apportent une vraie dimension surround, ce qui est l’un des principaux atouts de ce système. Elles sont d’une taille moyenne avec une vingtaine de centimètres de hauteur et une encoche pour les fixer au mur, le cas échéant. Les deux enceintes sont filaires à relier à un boîtier (câble de 4,80 m env.) qui communique sans fil avec le caisson de basses.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Celui-ci accueille également la liaison avec la barre de son via un câble propriétaire qui ne peut pas être retiré de ce côté. Ce dernier fait 3 m environ, ce qui est assez long pour la plupart des installations.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’affichage se résume à deux LED sur le caisson : une pour indiquer la source (blanc pour HDMI/optique, bleu pour Bluetooth), l’autre pour les fonctions activées. Si cette approche minimaliste peut dérouter, elle s’inscrit dans la philosophie de simplification de Sony, même si on peut regretter une limite de la lisibilité des réglages.

Sony Bravia Theatre System 6 Connectiques, efficace avec l’essentiel

La connectivité du Theatre System 6 privilégie l’efficacité à l’exhaustivité. Le port HDMI eARC constitue la connexion principale. Il est complété par une entrée optique Toslink et un port mini-jack 3,5 mm pour les téléviseurs non compatibles eARC. Un port USB-A permet les mises à jour firmware, tandis que le Bluetooth 5.0 assure la diffusion audio sans fil. Nous aurions bien aimé avoir une autre entrée HDMI pour connecter une console de jeux, par exemple. Il faut donc passer par le téléviseur pour se faire et utiliser la liaison eARC de ce dernier pour en profiter.

D’un autre côté, cela permet à système de se concentrer sur l’essentiel et d’éviter d’avoir à embarquer une électronique trop compliquée qu’il aurait aussi valu rendre compatible avec les dernières technologies pour les jeux vidéo, faisant ainsi nécessairement monter le prix de l’ensemble.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, l’absence de Wi-Fi est le principal manque de ce système, privant de fonctionnalités connectées, comme les assistants vocaux ou l’AirPlay. Cette limitation s’explique aussi par le positionnement du produit, qui vise définitivement et avant tout l’efficacité cinéma plutôt que la polyvalence multimédia.

À l’arrière, il y a donc un boîtier qu’il faut brancher à une prise secteur et qui permet de contrôler les deux enceintes arrière. Celles-ci sont à connecter à ce dispositif via des connectiques propriétaires et de longs câbles.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La télécommande

Comme la quasi-totalité des barres de son et systèmes audio, la télécommande qui accompagne le Bravia Theatre System 6 est relativement sommaire. Elle permet de sélectionner l’entrée, de gérer le volume, d’augmenter les basses, d’activer le mode Nuit, de mettre en sourdine. Elle propose également un bouton dédié aux modes d’écoute. Elle est compacte, agréable à l’usage et alimentée par deux piles AAA. Toutefois, lorsque le mode d’écoute est réglé, à priori, au quotidien, on gère le son directement depuis la télécommande du téléviseur, voire du vidéoprojecteur.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia Theatre System 6 Design interne

La barre de son intègre 5 transducteurs dont 3 larges bandes des évents en plus, vers l’avant et deux tweeters. Ces derniers sont excentrés.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

On profite d’un canal central, ce qui est toujours une bonne chose.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les enceintes surround sont dotées d’un haut-parleur large bande et d’un tweeter aussi. Ils sont orientés horizontalement.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia Theatre System 6 L’application, quelques réglages bienvenus

Le système peut être utilisé tel quel, mais nous conseillons vivement de télécharger l’application Bravia Connect de Sony sur votre smartphone afin d’accéder à plusieurs paramètres de configuration. Une fois la connexion établie, on a droit à une interface simple, mais aussi quelques réglages bienvenus. On peut ainsi régler le niveau des enceintes arrière et celui du caisson de basses.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Comme sur la télécommande, il est possible d’activer le mode « Champ sonore » afin de profiter du son surround virtuel immersif. Notez qu’on peut choisir entre le moteur vertical virtuel de Sony, le Speaker Virtualizer de Dolby ou le DTS Virtual:X. Le premier donne pleinement satisfaction.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia Theatre System 6 Audio, une immersion réussie malgré quelques limites

Après plusieurs semaines de test dans un salon de 35 m², le Theatre System 6 démontre des qualités indéniables en matière d’immersion sonore. La puissance annoncée de 1000 W se ressent clairement, permettant de sonoriser efficacement des espaces conséquents sans distorsion notable.

L’équilibre tonal général se révèle plutôt réussi, avec une signature sonore équilibrée qui évite les écueils d’agressivité dans les aigus. La barre principale manque toutefois d’un peu d’assise dans les médiums graves, avec une tendance à légèrement privilégier les hautes fréquences dans les pièces peu traitées acoustiquement.

Spatialisation et effets Atmos

La scène sonore s’étend largement, et l’on perçoit une sensation d’espace vertical bienvenue lors des séquences spectaculaires. Les effets de pluie ou de vent, par exemple, semblent, malgré leur caractère virtuel, s’élever légèrement au-dessus du spectateur, ce qui renforce le sentiment d’être au cœur de l’action. Ce n’est pas du niveau des systèmes proposant des haut-parleurs orientés vers le plafond, voire des enceintes accrochées sur ce dernier, mais il y a tout de même un certain ressenti relativement cohérent.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ici, l’avantage de ce système réside clairement dans la présence des enceintes surround qui jouent particulièrement bien leur rôle. Oui, la présence des enceintes à l’arrière apporte une profondeur de scène sonore qu’aucune barre de son traditionnelle ne peut égaler. Cette configuration offre ainsi une véritable enveloppe sonore, particulièrement appréciable sur les films d’action et les contenus gaming. Cependant, tout n’est pas parfait dans cette restitution spatiale. Si les enceintes arrière apportent une belle profondeur, on remarque parfois une très légère différence de couleur sonore entre l’avant et l’arrière, ce qui peut nuire à la continuité lors des déplacements d’objets ou d’effets dans la pièce. Lors de passages complexes, la cohérence reste globalement satisfaisante, notamment lors d’une course de voiture, tandis que les effets de balles de fusils et autres mitraillettes présentes dans certains films vous mettent véritablement au centre de la scène. Le son reste très bien projeté vers la position de l’auditeur.

La technologie S-Force Pro Surround de Sony fait des merveilles pour spatialiser même les contenus stéréo sur l’ensemble des 5.1 canaux. Cette upmixing intelligent permet donc de profiter d’une écoute immersive, quel que soit le contenu source, un atout non négligeable au quotidien.

Rendu des dialogues et musicalité

Les dialogues bénéficient du canal central dédié de la barre principale, assurant une bonne intelligibilité même sans activation du mode voix. Si la précision n’atteint pas celle des références du marché, la restitution reste très correcte pour un usage familial.

En revanche, pour l’écoute musicale, c’est un peu plus délicat bien que correct pour le prix demandé. L’absence de finesse dans les médiums et la signature sonore orientée cinéma pénalisent l’écoute de contenus musicaux exigeants. Dans ce cas, la scène a pu mal à être aussi large qu’on l’aurait souhaité. Le Theatre System 6 reste avant tout un produit dédié au home-cinéma.

Performances du caisson de basses

Le caisson de basses, de son côté, joue un rôle fondamental dans l’impact général du système. Il apporte une base puissante et dynamique, idéale pour les scènes d’action ou les bandes originales énergiques.

Sony Bravia Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Toutefois, il arrive que certaines fréquences graves prennent le dessus, rendant l’ensemble un peu brouillon sur des passages très chargés ou lors de l’écoute de morceaux électro aux basses appuyées. Un ajustement du niveau du caisson via l’application permet d’atténuer ce phénomène, mais cela se fait parfois au détriment de la vivacité de l’ensemble.

L’ensemble audio Sony Bravia Theatre System 6 est disponible pour un prix de 599 euros.