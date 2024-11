Test de la Samsung HW-Q810D : la barre de son Atmos qui fait l’impasse sur les enceintes surround

La barre de son Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

Avec sa nouvelle gamme de barres de son 2024, Samsung poursuit sa strat√©gie de d√©mocratisation du Dolby Atmos. La Q810D, positionn√©e comme solution premium sans enceintes surround, promet une exp√©rience cin√©ma immersive dans un format simplifi√©. Face √† une concurrence de plus en plus f√©roce, cette enceinte se distingue par une approche privil√©giant l’essentiel : un son puissant et √©quilibr√©, coupl√© √† une int√©gration pouss√©e dans l’√©cosyst√®me Samsung.

Si l’absence d’enceintes arri√®re peut sembler √™tre un compromis, le constructeur cor√©en mise sur des technologies de virtualisation et un caisson de basses performant pour cr√©er une bulle sonore convaincante.

Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par Samsung.

Une élégante sobriété qui privilégie la discrétion

La barre de son Samsung Q810D s’inscrit dans la lign√©e minimaliste des derniers mod√®les du constructeur cor√©en. Son design sobre et contemporain privil√©gie les lignes √©pur√©es, avec une fa√ßade int√©gralement recouverte d’une grille m√©tallique finement perfor√©e. Cela permet √† la barre de se fondre plut√īt discr√®tement dans n’importe quel int√©rieur, qu’elle soit positionn√©e sous un t√©l√©viseur mural ou sur un meuble TV.

Les dimensions contenues (111 x 6,5 x 12 cm) montrent une recherche d’√©quilibre entre encombrement minimal et performance acoustique. La hauteur de 6,5 cm permet d’√©viter toute interf√©rence avec le bas d’un t√©l√©viseur lorsque celui-ci est pos√© sur le m√™me meuble.

L’un des transducteur verticaux de la barre de son Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

La finition noir mat √©limine les reflets ind√©sirables et apporte une touche d’√©l√©gance. Samsung a opt√© pour des mat√©riaux de qualit√©, alternant plastique textur√© et m√©tal, ce qui conf√®re √† l’ensemble une impression de solidit√© sans pour autant alourdir le design. Les jonctions sont pr√©cises et l’assemblage ne souffre d’aucun d√©faut apparent.

L’afficheur LED, discr√®tement int√©gr√© derri√®re la grille frontale, fournit les informations essentielles (volume, source, mode sonore) en caract√®res blancs suffisamment lisibles sans √™tre envahissants. Il s’√©teint automatiquement apr√®s quelques secondes pour ne pas perturber le visionnage.

Le panneau de contr√īle de la Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

Les boutons de contr√īle, positionn√©s sur le dessus de la barre, se limitent √† l’essentiel (alimentation, volume, source) et s’int√®grent bien √† la ligne g√©n√©rale.

Quant au caisson de basses sans fil, il pr√©sente √©galement un design √©pur√©. Ses dimensions modestes (20 x 35 x 35 cm environ) en font l’un des plus compacts de sa cat√©gorie, ce qui facilite son int√©gration dans le salon.

L’essentiel est l√†, HDMI 2.0 en t√™te

La connectique de la Q810D fait dans l’essentiel. Samsung a opt√© pour une entr√©e HDMI 2.0, id√©ale pour le branchement direct d’une Apple TV 4K, d’un Chromecast avec Google TV ou d’une console de jeu, ainsi qu’une sortie HDMI eARC/ARC. Cette derni√®re prend en charge la transmission des formats audio haute r√©solution comme le Dolby Atmos ou le DTS:X, depuis un t√©l√©viseur compatible eARC. La barre assure √©galement le passage des signaux 4K HDR, avec support du HDR10+ et du Dolby Vision.

En revanche, la Samsung Q810D ne prend pas en charge les protocoles gaming VRR (taux de rafra√ģchissement variable) et ALLM (mode faible latence automatique). Pour les joueurs, la solution consistera donc √† brancher la console directement sur le t√©l√©viseur via un port HDMI 2.1 pour b√©n√©ficier de ces fonctionnalit√©s. Le son sera ensuite renvoy√© √† la barre sans perte de qualit√©.

Les entrées de la Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

L’entr√©e optique Toslink reste au catalogue, un ajout pertinent pour la connexion d’anciens √©quipements : console r√©tro, lecteur DVD ou d√©codeur TV sans sortie HDMI. Un port USB, situ√© sous la barre ‚ÄĒ et non dans la niche arri√®re ‚ÄĒ autorise les mises √† jour du firmware, bien que celles-ci s’effectuent plus simplement via l’application Samsung SmartThings.

Pour le sans fil, la barre dispose du Wi-Fi et du Bluetooth multi-point qui permet de basculer entre deux appareils. Samsung y ajoute ses technologies maison. Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de la barre avec ceux d’un t√©l√©viseur Samsung compatible : au lieu de couper les haut-parleurs du TV, le syst√®me les exploite pour enrichir l’exp√©rience sonore. Tap Sound simplifie quant √† lui le partage de musique : un simple tapotement d’un smartphone Samsung sur la barre suffit √† transf√©rer instantan√©ment la lecture audio.

Sept canaux virtualisés dans un format compact

La Samsung Q810D s’appuie sur une configuration 5.1.2 canaux r√©partie entre la barre principale et son caisson de basses. La barre int√®gre un total de 10 transducteurs : deux paires (woofer + tweeter) pour les canaux avant gauche et droit, deux transducteurs large-bande pour le canal central et les dialogues, deux autres orient√©s vers le plafond pour les effets verticaux Atmos, et enfin deux transducteurs lat√©raux pour enrichir la spatialisation.

La barre utilise une charge close, un choix technique qui privil√©gie la pr√©cision et la rapidit√© de r√©ponse des transducteurs, tout en permettant un encombrement r√©duit. Le caisson de basses sans fil utilise quant √† lui une charge bass-reflex avec tube-√©vent, une configuration qui optimise l’extension dans les basses fr√©quences tout en limitant les bruits d’√©coulement d’air.

Le caisson de basses de la barre Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

La consommation √©lectrique maximale s’√©tablit √† 40 Watts environ pour la barre et √† une valeur similaire pour le caisson de basses. On est donc loin des 360 Watts annonc√©s ‚ÄĒ sans doute mesur√©s en pic de volume pendant une fraction de seconde ‚ÄĒ mais ces 40 Watts d√©livr√©s en continu devraient √™tre suffisants pour cr√©er une puissante ambiance cin√©ma.

Les formats audio multicanaux Dolby Atmos et DTS:X sont pris en charge et reproduits par virtualisation des canaux verticaux et arrière.

Q-Symphony et SmartThings au cŇďur de l‚Äôexp√©rience

La Samsung Q810D illustre bien la tendance actuelle des fabricants √† bourrer leurs barres de son de fonctionnalit√©s intelligentes. Certaines s’av√®rent vraiment utiles, d’autres rel√®vent plus du gadget marketing. SpaceFit Sound+ en est le parfait exemple : cette calibration automatique utilise deux micros, l’un pour analyser l’acoustique de la pi√®ce, l’autre pour ajuster les basses en temps r√©el. Dans les faits, difficile de percevoir une r√©elle diff√©rence avec ou sans cette fonction activ√©e. Pour autant, les performances de la Q810 sont tr√®s bonnes.

Une application aux réglages complets

L’application SmartThings m√©rite qu’on s’y attarde. Au-del√† des r√©glages basiques, elle offre un v√©ritable centre de contr√īle pour affiner le son selon ses pr√©f√©rences. L’√©galiseur 7 bandes permet d’ajuster finement la signature sonore, tandis que les niveaux des diff√©rents canaux peuvent √™tre r√©gl√©s individuellement : pratique pour renforcer le caisson de basses ou doser la pr√©sence des surrounds. On appr√©cie particuli√®rement le r√©glage du niveau central, crucial pour la clart√© des dialogues.

L’application permet aussi de basculer entre les modes sonores, ou encore de g√©rer le mode nuit, qui r√©ussit √† comprimer proprement le son pour ne pas d√©ranger son entourage.

Un traitement sonore intelligent

Le mode Adaptive Sound permet l’utilisation de tous les haut-parleurs de la barre, m√™me pour les sources st√©r√©o. Le r√©sultat est particuli√®rement appr√©ciable sur les contenus classiques, notamment les vieux films en 1.0 ou 2.0 : la sc√®ne sonore gagne en ampleur et sans para√ģtre artificielle. La fonction Voice Enhancement, quant √† elle √©claircit efficacement les dialogues peu audibles sans d√©naturer le reste. Pratique pour les films mal mix√©s ou certains programmes t√©l√©vis√©s.

Streaming et connectivité

Rien ne manque pour √©couter de la musique : AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect… La fonction Tap Sound, r√©serv√©e aux smartphones Samsung, permet de transf√©rer sa musique d’un tapotement sur la barre, √† la fa√ßon de ce que permet Apple vers le HomePod 2. L’int√©gration d’Alexa pourra servir aux adeptes de la commande vocale.

Le petit plus de la Q810D, c’est l’int√©gration de Q-Symphony 3.0, qui fait fonctionner la barre en tandem avec les haut-parleurs d’un TV Samsung compatible. Dans ces conditions, le son vient √† la fois de l’√©cran et de la barre.

Un son surround sans enceintes arrière

Difficile de prendre la Q810D en défaut sur le plan sonore. La barre délivre une signature équilibrée, sans artifices tapageurs ni coloration excessive. Le caisson descend suffisamment bas en fréquence pour donner du corps aux explosions et aux grondements. Même sur des passages complexes, le grave reste défini, sans débordement excessif, ni résonance parasite. Globalement, le registre médium est bien défini.

La Samsung Q810D et son caisson de basses sans fil // Source : Tristan Jacquel

Les hautes fr√©quences ne sont pas en reste, avec des aigus plut√īt d√©taill√©s et pas agressifs. Les cymbales, les bruits de verre bris√©, les tintements m√©talliques‚Ķ tout est restitu√© avec pr√©cision, sans sifflement ni duret√© excessive. M√™me sur des sc√®nes d’action muscl√©es, la Samsung Q810D conserve sa coh√©rence et sa lisibilit√©. Les impacts sonnent juste, les explosions restent d√©finies, et les dialogues ne se noient pas dans le tumulte des effets.

La courbe de réponse à volume modéré (bleue) et maximal (rose) de la barre de son Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

La courbe de r√©ponse de la Samsung Q810D montre les b√©n√©fices du caisson de basses, qui apporte un volume confortable vers 40 Hz et donne beaucoup de profondeur aux films ou s√©ries. Sans lui, la barre s’effondrerait sous 100 Hz. La r√©ponse en fr√©quence appara√ģt model√©e pour favoriser les dialogues (pic entre 300 et 400 Hz), ce qui est de bon augure pour une barre de son. Le registre aigu est l√©g√®rement en retrait, sans pr√©judice toutefois pour l‚Äô√©quilibre global, qui est toujours flatteur. Attention tout de m√™me √† ne pas trop pousser la Q810D, qui √† pleine puissance (courbe rose) montre une pointe de duret√© entre 1000 et 2000 Hz et devient agressive.

Une restitution vocale naturelle

La Q810D se distingue par son excellente reproduction des dialogues. Les voix, qu’elles soient masculines ou f√©minines, poss√®dent un timbre assez naturel et une pr√©sence convaincante.

La télécommande de la Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

Le mode ¬ę Voice Enhancement ¬Ľ s’av√®re souvent superflu pour la majorit√© des contenus, et ne trouve son utilit√© que lors du visionnage des programmes de la TNT, o√Ļ il permet de corriger une coloration un peu trop grave des dialogues.

Une immersion surround convaincante

La configuration 5.1.2 de la Q810D offre une spatialisation int√©ressante. Les deux haut-parleurs orient√©s vers le plafond contribuent √† √©tendre la sc√®ne sonore en hauteur, m√™me si l’effet reste subtil. Sur les contenus Dolby Atmos, on per√ßoit une certaine √©l√©vation du son, mais il ne faut pas s’attendre √† des effets spectaculaires. La dimension verticale reste modeste, comme sur la plupart des barres de son utilisant des haut-parleurs √† r√©flexion.

La barre de son Samsung Q810D // Source : Tristan Jacquel

La sc√®ne frontale s’av√®re large et pr√©cise. Les trois canaux avant (gauche, centre, droit) assurent un bon suivi des d√©placements √† l’√©cran, avec des transitions fluides d’un c√īt√© √† l’autre. Les effets surround, bien que limit√©s par l’absence d’enceintes physiques arri√®re, sont projet√©s de mani√®re convaincante sur les murs lat√©raux. On ne retrouve √©videmment pas la pr√©cision d’un syst√®me avec des satellites d√©di√©s, mais l’illusion fonctionne suffisamment bien pour ne pas regretter leur absence dans une pi√®ce de taille moyenne.

Le caisson de basses participe activement √† cette coh√©rence spatiale. Bien calibr√©, il se fond parfaitement dans l’ensemble sans qu’on puisse le localiser. Les effets de basse fr√©quence semblent √©maner naturellement de l’action √† l’√©cran plut√īt que d’un point pr√©cis de la pi√®ce.

La barre de son Samsung Q810D est proposée au prix de 699 euros. Un très bon rapport qualité/prix.