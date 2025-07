J’ai essayé Perplexity Comet : le navigateur IA qui veut tuer Google Chrome

Après plusieurs mois de teasing, Perplexity a mis en ligne la première version de son navigateur Comet pour certains utilisateurs. Nous avons eu la chance d’obtenir un accès. Voici notre premier avis.

Depuis plusieurs mois, le marché du navigateur se prépare à une nouvelle tentative de rabattre les cartes et peut-être de changer totalement notre façon de surfer sur le web.

Avec l’IA, des entreprises comme Perplexity ou OpenAI estiment qu’il faut repenser ce qu’est un navigateur web. Perplexity est le premier à véritablement se lancer dans cette course avec Comet, son navigateur AI.

Nous avons pu obtenir un accès sur invitation à une préversion du navigateur et nous l’avons essayé. Voici ce que l’on peut en dire pour le moment.

C’est quoi Comet ?

Les plus geeks d’entre nous seront peut-être déçu d’apprendre que Perplexity Comet se repose sur un cœur Chromium, comme beaucoup de ses concurrents. Perxplexity n’a donc pas réinventé la roue ou ne proposera pas un véritable concurrent à Google et Firefox sur ce front.

L’avantage c’est que cela permet évidemment d’importer toutes vos préférences et vos extensions depuis un Google Chrome et très vite retrouver ses habitudes.

Mais Comet n’est évidemment pas qu’un clone de Google Chrome. Tout le changement est à aller chercher dans l’intégration profonde de Perplexity et les véritables nouveautés que cela peut offrir.

Assistant, Voice, Widgets, Summarize

Comet vous accueille avec une page intégrant des widgets : heure, météo, suivi d’une action, actualité ou encore quelques propositions d’actions par Perplexity. C’est beaucoup plus sobre que les propositions de Google et Microsoft, tout en proposant des services.

Les widgets de Comet // Source : capture Frandroid

Mais les vraies différences sont à aller chercher dans l’intégration de Perplexity au navigateur. Cela se fait en fait de trois façons : avec l’assistant, avec le mode voix, ou avec le résumé de page.

Comme son nom le suggère, vous pouvez en un seul clic obtenir un résumé d’une page, et même d’une vidéo YouTube. Il ne se contente donc pas simplement de lire le contenu écrit d’une page, mais il propose aussi le résumé du contenu vidéo, et des commentaires associées.

Perplexity peut résumer le contenu d’une vidéo // Source : capture Frandroid

Sur les quelques tests que nous avons fait, c’est assez bluffant. Il est également possible de poser des questions à l’assistant au delà du résumé, toujours lié à la page en cours de lecture.

Comet propose enfin un mode « voix » pour directement converser à l’oral avec l’IA perplexity. C’est ici sans doute que le navigateur révèle en partie sa « puissance ». On peut demander à l’assistant de regrouper des onglets, ouvrir les « 5 dernières pages de l’historique » ou encore « ouvre les trois liens que je vois sur cette page », et le navigateur s’execute alors.

C’est toute la force de cette intégration : l’IA n’est pas seulement là pour répondre à des questions mais peut agir : gérer les ongler directement sans guider l’utilisateur.

L’assistant vocal de Comet // Source : capture Frandroid

Reste que tout cela est balbutiant, l’assistant ne peut pas toucher aux paramètres du navigateur, il ne peut pas faire défiler la page à votre place ou encore modifier les extensions.

Par ailleurs, les capacités de l’assistant à l’écrit et de l’assistant en vocal semble différentes. Il est possible de demander à l’écrit à Perplexity de lister les rendez-vous de la semaine ou faire une recherche dans la boite de réception de mon mail professionnel, mais l’assistant vocal s’y refuse et clame ne pas avoir accès à ces données-là.

Il faut garder en tête que le navigateur est pour le moment une version alpha limitée.

Pour le reste, pas de révolution : c’est un navigateur classique basé sur Chrome avec ses onglets, ses extensions, ses favoris, son historique, etc.

Pourquoi Comet ? ou la guerre du HDMI 1

On peut se demander pourquoi Perplexity et OpenAI travaillent sur leurs propres navigateurs. La raison est très simple, c’est une guerre aussi vieille que la télévision ou les pages jaunes : celle de la première place dans vos habitudes.

Dans le milieu du divertissement, on appelle ca la guerre du HDMI 1 : quel sera l’appareil que vous brancherez en premier à votre téléviseur et qui sera le plus simple d’accès sur votre télécommande : votre console de jeu ? Votre box TV ?

Si le constructeur du téléviseur se met à proposer directement un service de jeu vidéo ou les services de SVOD, aurez-vous encore envie d’allumer votre box SFR ou votre Apple TV ?

Vous l’aurez compris, le mieux n’est pas d’être le premier périphérique branché à votre TV, le mieux est d’être directement intégré dès l’allumage de l’appareil.

C’est la même chose pour l’IA : Siri, Gemini et Copilot auront toujours l’avantage d’une place de choix au sein des écosystèmes Apple, Google et Microsoft. Il est plus facile d’accéder à Copilot depuis Microsoft Edge que d’aller sur le site dédié de Perplexity : c’est directement intégré au système et au navigateur.

Avec Comet, Perplexity gagne une place dans la chaine alimentaire et retire une barrière potentielle à son usage. Reste à pousser l’adoption du navigateur au-delà des early adopters.