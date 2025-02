Perplexity veut se frotter à Google Chrome avec Comet, mais la bataille s’annonce très rude

Perplexity, le moteur de recherche boosté à l’IA, se lance dans une nouvelle aventure : un navigateur web nommé Comet. Mais dans un monde dominé par Google Chrome, la partie est loin d’être gagnée !

Perplexity, c’est une entreprise qui a déjà fait parler d’elle avec son moteur de recherche ultra-intelligent. Frandroid est d’ailleurs partenaire.

Fondée en 2022 par une bande d’ingénieurs fans d’apprentissage automatique (ou machine learning, pour les anglophones), elle propose une façon différente de chercher sur le web. Au lieu de vous noyer sous des pages de liens, elle vous donne des réponses claires, résumées, et vous permet même de poser des questions supplémentaires pour creuser le sujet.

Aujourd’hui, Perplexity veut aller plus loin en lançant Comet, son propre navigateur web. Mais attention, le terrain est déjà bien occupé !

Pour l’instant, Comet reste un mystère. L’annonce a été faite via un post sur X, avec une petite animation bien sympa, mais sans aucun détail croustillant.

On sait juste qu’il s’appellera Comet et qu’une bêta est en préparation. Perplexity a même mis en ligne un site tout simple où vous pouvez laisser votre e-mail pour être parmi les premiers à l’essayer. Dans leur message, ils promettent d’ajouter des utilisateurs chaque semaine, et si vous faites un peu de pub sur les réseaux sociaux en taguant leur compte, vous pourriez passer devant tout le monde.

Comet: A Browser for Agentic Search by Perplexity



Mais pourquoi un navigateur, au juste ? Perplexity est déjà fort dans la recherche intelligente grâce à son modèle de langage (large language model, ou LLM, un truc d’IA qui comprend et génère du texte comme un humain), mais aussi l’intégration de plusieurs autres LLM de façon très intuitive.

Avec Comet, ils pourraient vouloir fusionner cette puissance avec l’expérience de navigation. Imaginez : au lieu de taper une requête et de fouiller dans les résultats, vous discutez directement avec votre navigateur pour qu’il trouve ce dont vous avez besoin. C’est peut-être ça, l’idée. Mais comme rien n’est encore clair, on reste sur des suppositions.

Détrôner Chrome, bon courage

Le hic, c’est que le marché des navigateurs, c’est un peu une jungle. Google Chrome, c’est le roi incontesté, avec une part énorme des utilisateurs dans le monde.

Et il n’est pas tout seul : il y a aussi Safari, Firefox, Edge… et même des petits nouveaux qui misent sur l’IA, comme Dia, lancé par The Browser Company en décembre dernier. Dia, par exemple, permet de taper des commandes simples, comme « trouve-moi un PDF » ou « crée un événement dans mon agenda » dans la barre de recherche. Si Comet veut se faire une place, il va falloir qu’il sorte du lot avec des idées qui changent notre façon de naviguer sur le web.

Perplexity ne traîne pas, ils ont tout juste anoncé un outil de recherche approfondie (pour rivaliser avec OpenAI, DeepSeek, Anthropic et Google) et Sonar, une API (Application Programming Interface, un outil qui permet à des logiciels de communiquer entre eux) pour intégrer leur recherche intelligente ailleurs.

Avec Comet, ils pourraient viser une expérience encore plus fluide : un navigateur qui non seulement vous trouve des infos, mais les comprend et les adapte à vos besoins. Par exemple, résumer une page en un clin d’œil ou répondre à vos questions sans que vous ayez à cliquer partout.