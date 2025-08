Votre carte graphique Nvidia va survivre à la fin de Windows 10, mais pas indéfiniment

Nvidia prolonge le support des cartes graphiques RTX sur Windows 10 jusqu’en octobre 2026. Une décision qui assure encore un an de correctifs et d’optimisations pour le précédent OS de Microsoft.

La fin du support de Windows 10 est prévue le 14 octobre prochain. Une date fatidique qui soulève de nombreuses questions chez les utilisateurs, notamment si leur matériel sera encore supporté à l’avenir.

Alors que Nvidia vient d’annoncer la fin du support de la plupart de ses cartes graphiques GTX, la firme a aussi révélé que ses modèles RTX recevront encore des mises à jour dans Windows 10. Mais pour une durée limitée d’une année.

Nvidia prolonge la durée de vie de ses GPU RTX sur Windows 10

Nvidia a ainsi confirmé que toutes les cartes graphiques RTX recevront des mises à jour de pilote « Game Ready » sur Windows 10 jusqu’en octobre 2026, soit un an pile après la fin du support de l’OS.

Les utilisateurs sur Windows 10 sur Nvidia auront donc un répit d’un an pour recevoir les dernières optimisations et correctifs pour leur carte graphique. Pour exemple, le dernier pilote en version 590.88 apporte une vingtaine de correctifs pour des jeux et applications.

La décision apportera certainement une sérénité aux plus réticents alors que la transition vers Windows 11 semble s’accélérer à l’approche du mois d’octobre. Mais de très nombreux utilisateurs resteront sur Windows 10 après la date du 14 octobre, alors cet allongement du support par Nvidia n’est pas surprenant.

