Si vous avez un PC avec une carte graphique Nvidia Geforce, installez cette mise à jour

Nvidia a mis en ligne une nouvelle version majeure de ses pilotes graphiques. La version 576.02 promet de corriger énormément de problèmes.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le lancement attendu de la GeForce RTX 5060 Ti s’accompagne chez Nvidia par le déploiement d’une nouvelle version des pilotes graphiques.

Mais ce n’est pas n’importe quelle mise à jour que Nvidia déploie cette fois. En plus de l’ajout du support des RTX 5060 Ti, la nouvelle version 576.02 intègre beaucoup de changements.

Un pilote graphique enfin stable ?

Il faut dire que les pilotes graphiques de Nvidia sont pointés du doigt depuis de longs mois maintenant. Plus récemment par les créateurs de jeux eux-mêmes. En particulier les premiers clients des GeForce RTX 5000 ont pu vivre plusieurs mois de problèmes techniques, jusqu’à des plantages complets du système.

Dans les notes du patch, particulièrement longues, on relève la correction promise de problèmes de stabilités dans les jeux avec le DLSS Frame Generation et le GSYNC, la correction de problèmes de stuttering, un gain de stabilité sur Windows 11, la correction des problèmes d’écrans noirs, et notamment plusieurs lignes qui mentionnent des corrections pour les GeForce RTX 50.

Par ailleurs, Nvidia mentionne des correctifs plus précis pour certains jeux populaires comme Fortnite, Overwatch 2, InZoi, Hellblade 2 Senua’s Saga, Control, The Last of Us Part 1, Star Wars Outlaws ou encore The First Berserker Khazan.

Vous l’aurez compris, Nvidia semble avoir mis le paquet sur cette version pour enfin corriger les problèmes de jeunesse de la génération Blackwell.

Reste maintenant à voir avec le déploiement ce qu’il en sera réellement chez les joueurs.