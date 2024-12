Moins de 1 000 euros pour un laptop équipé d’une carte graphique : c’est la magie des Holidays Deals de Nvidia

Les cartes graphiques de Nvidia de génération 40 sont en fin de vie et c’est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. La preuve, de nombreux laptops équipés de cartes graphiques Nvidia voient leur prix chuter sous la barre des 1 000 euros.

Il est bien loin le temps où les PC portables équipés de cartes graphiques coûtaient au minimum 1 500 ou 2 000 euros. Depuis quelques semaines maintenant, il est possible de trouver de très bons PC équipés de cartes graphiques Nvidia de génération 20, 30 ou 40 sous la barre des 1 000 euros.

Tous ces laptops sont disponibles sur la page Holidays Deals de Nvidia. Jusqu’à la fin de l’année, Nvidia propose sur son site des PC portables et des tours musclées à prix mini. De 679 à 1 499 euros, voici notre sélection des meilleures affaires du moment.

Le PC portable Skillkorp (Ryzen 5, RTX 2050, 17 pouces) à 679 euros

La marque Skillkorp ne vous dit rien ? C’est normal, elle a été lancée il y a tout juste un an. Il s’agit en fait de la marque gaming propriétaire de Boulanger. L’e-marchand français n’a toutefois pas fait les choses à moitié puisqu’il s’est associé à Asus pour développer ses produits hi-tech, notamment ses PC. La garantie d’avoir des composants et une fabrication de confiance.

Et c’est le cas de ce Skillkorp P17R2050, un PC portable de 17 pouces vendu à prix plancher, 679 euros seulement. Pour ce tarif, la configuration est plutôt généreuse puisqu’on trouve un écran de 17 pouces (définition Full HD, 144 Hz), un processeur AMD Ryzen 5 7535HS (sorti en 2023) et 16 Go de RAM.

La marque Skilllorp s’appuie sur l’expertise d’Asus pour concevoir ses PC portables gamers.

On apprécie la présence d’une carte graphique Nvidia RTX 2050. Elle permet de jouer à de vieux jeux dans de bonnes conditions, mais surtout de profiter d’un bon boost de performances sur les logiciels de créativité et de production. Un bon PC d’entrée de gamme si l’on veut faire de la retouche photo ou du montage léger.

Vendu 799 euros en temps normal, le Skillkorp P17R2050 est actuellement en promotion chez Boulanger au prix de 679 euros seulement.

Le PC portable Asus TUF A15 (Ryzen 7, RTX 3050, 15,6 pouces) à 799 euros

Pour 130 euros de plus que le Skillkorp, Asus propose de son côté un très bon PC portable d’entrée de gamme avec ce Asus TUF A15. Il s’agit d’un PC portable doté d’un écran de 15,6 pouces (définition Full HD, 144 Hz) et d’un châssis avec un refroidissement optimisé. Parfait pour de longues sessions de montage ou de retouches photo, donc.

L’Asus TUF A15-TUF506NCR est un PC portable avec un clavier complet et un grand trackpad.

Sous le capot, Asus a intégré une fiche technique tout à fait honorable. On trouve donc un processeur AMD Ryzen 7 7435HS (2023), une valeur sûre pour les PC portables d’entrée de gamme, 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD.

Asus a associé ces composants à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. Elle ne fera pas de miracle sur les gros jeux de 2024, mais son architecture Ampere lui permet de bénéficier du DLSS, des accélérations logicielles dans les applications créatives et de nombreuses fonctionnalités comme Nvidia Broadcast.

Ce PC portable Asus bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros et voit son prix passer à 799 euros pendant quelques jours encore.

Le PC portable MSI Thin A15 (AMD Ryzen 5, RTX 4060, 15,6 pouces) à 849,99 euros

Si vous cherchez un PC portable pour jouer et travailler, mais avec un budget qui ne dépasse pas 1000 euros, ce MSI Thin A15 est sans aucun doute la meilleure affaire de cette sélection. Pour moins de 850 euros, il embarque tout ce qu’il faut pour faire tourner correctement les principaux hits de 2023 et 2024.

Le MSI Thin A15 B7V bénéficie d’un clavier rétroéclairé.

MSI propose en effet un solide combo Ryzen 5 7535HS associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060. Un duo parfait capable de faire tourner Baldur’s Gate 3, Path of Exile 2 ou Helldivers 2 à plus de 60 FPS sur l’écran Full HD de cette machine. Le châssis de ce portable bénéficie par ailleurs de la technologie Cooler Master garantissant un refroidissement efficace et silencieux du CPU et du GPU.

Ce PC portable aussi bon en jeu vidéo qu’en application créative passe jusqu’à la fin du mois sous la barre des 1 000 euros. Son tarif de base est habituellement de 1 099 euros, mais il est actuellement affiché à 849,99 euros chez la Fnac.

Le PC portable Gigabyte AERO 16 OLED 4K (Intel Core i7, RTX 4070, 16 pouces) à 1 499 euros

Le dernier PC portable de cette sélection est une machine qui s’adresse avant tout à un public créatif (design, modélisation 3D, montage). Si c’est le seul à proposer une carte graphique RTX 4070, il ne se destine toutefois pas franchement au jeu vidéo.

Son écran 4K, de définition très élevée donc, ne le prédispose pas vraiment aux performances dans les jeux vidéo. En revanche, le fait que ce Gigabyte AERO 16 embarque une dalle OLED (de 16 pouces au format 16:10, 60 Hz) en fait un PC portable particulièrement recommandable pour ceux qui ont besoin de contrastes élevés et de couleurs plus justes.

Pour le reste, c’est une machine de milieu de gamme musclée : on y trouve un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ génération, 16 Go de RAM, 1 To de stockage en NVMe et une connectique très complète (port micro-SD, Wi-Fi 6E, port Thunderbolt 4).

Le PC portable Gigabyte AERO 16 OLED 4K est actuellement vendu 1 499,99 euros chez Cybertek.

Quels sont les avantages d’une carte graphique Nvidia RTX dans un PC portable ?

Faut-il encore présenter les cartes graphiques de Nvidia quand il s’agit de jeu vidéo ? La marque au caméléon s’est imposée depuis quelques années comme le concepteur de puces graphiques les plus performantes du domaine. Nvidia a non seulement une longueur d’avance en termes de hardware avec ses architectures innovantes, mais aussi une avance considérable en termes d’optimisation software.

DLSS, frame generation, gestion du ray tracing et path tracing, temps de latence (Nvidia Reflex)… Posséder une carte graphique Nvidia dans son PC, c’est l’assurance d’avoir des jeux beaux et fluides.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les graphistes, les créateurs de contenus, les photographes et les monteurs vidéos savent aussi très bien quels sont les avantages qu’ils peuvent tirer d’une carte graphique Nvidia dans un PC portable ou une tour. Depuis plusieurs années maintenant, Nvidia propose des pilotes de carte graphique dédiés aux professionnels : les pilotes Studio.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En un clic et après quelques secondes d’installation, un PC de jeu peut alors se transformer en une machine à gagner du temps. Que ce soit sur Photoshop, Blender, Maya, Da Vinci Resolve, toutes ces applications s’appuient aujourd’hui sur les cartes graphiques de Nvidia pour accélérer leur temps de rendu.