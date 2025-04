Test de la Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (16 Go) : le meilleur rapport qualité / prix à moins de 500 euros ?

Nvidia déploie enfin son entrée de gamme avec une GeForce RTX 5060 Ti en version 16 Go attendue au tournant. Entre baisse de prix et gains en performance appréciables, cette carte graphique pourrait bien être notre recommandation première sur la génération Blackwell.

Les modèles xx60 chez Nvidia sont les modèles les plus prisés à chaque génération : des cartes graphiques autour des 400 euros pour le jeu en 1080p et en 1440p, les deux définitions plébiscitées par les joueurs PC.

C’est bien simple, les six premiers GPU les plus utilisés sur Steam sont issus de la gamme xx60 des trois générations précédentes de chez Nvidia.

On attendait donc avec impatience la nouvelle GeForce RTX 5060 Ti et ses 16 Go de VRAM. Sur le papier, elle est très prometteuse, apportant les améliorations et innovations de l’architecture Blackwell pour un positionnement tarifaire encore plus intéressant.

Caractéristiques techniques

Modèle Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (16 Go) Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Architecture Blackwell Fréquence de base 2,4 Ghz Processeurs de flux 4608 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 128 bits Type de mémoire GDDR7 Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b Connecteurs d’alimentation 1 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 180 Watts Alimentation recommandée 300 Watts Fiche produit

Nous testons ici le modèle Gainward Python III de la GeForce RTX 4060 Ti qui devrait être vendu au prix conseillé par Nvidia, soit 449 euros dans le commerce.

Un tarif auquel il sera compliqué de l’obtenir dans les premiers jours au vu de la demande massive pour ces modèles.

En guise de comparaison, la RTX 5060 Ti offre une bande passante mémoire identique à la RTX 3060 Ti de 2020 (448 Go/s), sur un bus mémoire encore moins large (128-bit contre 256-bit pour la 3060 Ti).

Nvidia compense ici par l’usage d’une GDDR7 bien plus rapide (28 Gbps contre 14 Gbps), de fréquences d’horloge doublées ainsi que le double de VRAM à 16 Go.

Configuration de test

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1500W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 575.94)

Design

La gamme 60 ne bénéficiera pas de modèles Founder’s Edition cette année, contrairement aux deux générations précédentes. Il faudra donc compter sur les partenaires comme Asus, Inno3D, PNY, MSI ou encore Galax.

Nous testons ici la version Gainward Python III de la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go, qui conserve les caractéristiques de base sans overclocking. On reste donc sur une configuration à trois ventilateurs et dual-slot, pour une carte qui arbore un design sobre sans fioritures.

Performances en jeu

Traditionnellement, la gamme 60 était avant tout réservée au jeu en 1080p. Au fur et à mesure des innovations architecturelles, les différentes gammes ont gagné en polyvalence, si bien que les RTX 3060 et 4060 s’avéraient aussi convaincantes en 1440p.

Nous testons donc la carte à ces deux définitions, sachant qu’une majorité des joueurs est équipée d’un écran 1080p. Le QHD gagne en popularité et il nous semble donc évident de l’inclure ici aussi, d’autant plus que ce modèle est équipé de 16 Go de VRAM.

Par rapport à la génération précédente, nous comparons ici principalement avec la RTX 4060 Ti en version 8 Go qui a été lancée en 2023 à une tarification similaire (439 euros). Nous n’avons pas été en mesure de faire la comparaison avec la version 16 Go, ce que nous prendrons en compte dans nos conclusions.

Benchmarks synthétiques

Des premiers benchmarks dits « synthétiques » nous donneront un premier aperçu des performances de la carte face à la concurrence.

Dans 3D Mark Steel Nomad, le test de référence en rasterisation (hors ray tracing donc), les 3 564 points le font dépasser la RX 7700 XT de chez AMD et la GeForce RTX 3070. On est ainsi loin devant la RTX 4060 TI en version 8 Go et c’est bon bon signe.

Sur le test 3D Mark Speed Way en ray tracing, la RTX 5060 Ti se place entre une RTX 3070 et une RX 7900 XT avec 4 111 points, et encore bien supérieure à la RTX 4060 Ti 8 Go. Tâchons de vérifions tout cela en jeu.

Rasterisation

En rasterisation, sans ray tracing, la RTX 5060 Ti offre des gains de performance par rapport aux générations précédentes : +26% en 1080p et 33% en 1440p en comparaison de la très populaire RTX 4060 Ti 8 Go. Les gains sont encore plus élevés par rapport à la RTX 3060 Ti (entre 40 et 56% selon la définition)

La progression est là, mais reste mesurée, nous restons globalement au niveau d’une Radeon RX 7700 XT de chez AMD et toujours en dessous d’une RTX 4070 de 2023.

Comme sur le reste de la gamme, Nvidia ne réitère pas ici les avancées de Ada Lovelace par rapport à la génération précédente.

Ray tracing

C’est en ray tracing et path tracing que les progrès sont massifs par rapport aux générations précédentes. On parle ici de gains de l’ordre de 70 à 100% selon la définition, et ce sans l’usage du DLSS. Ici, ce sont sans surprise les 16 Go de mémoire qui débloquent cet usage.

Nous sommes cependant limités dans notre comparaison par l’absence de la RTX 4060 TI 16 Go dans notre base de données de tests. Mais comme nous le précisions en préambule, c’est sur la base du prix de lancement que nous comparer les différents modèles pour ce test.

Si le jeu en ray tracing semble enfin accessible, l’usage du DLSS ainsi que de la Multi-Frame Generation restera un passage obligé pour viser confortablement les 60 images par seconde.

Le DLSS 4 pour le jeu en 4K ?

Sur les modèles d’entrée de gamme, l’usage du DLSS permet ainsi de faire tourner des jeux en ray tracing à des définitions relativement supérieures. L’usage de la Multi-Frame Generation en plus de la Super Resolution sera conseillé, mais attention aux rendements décroissants.

Pour que la Multi-Frame Generation soit efficace, il reste conseillé de fournir un rendu de base suffisamment performant pour éviter tout problème de latence.

Ici, le DLSS 4 avec la MFG permet de jouer à Cyberpunk 2077 en path tracing dans des conditions confortables (115 FPS avec le réglage maximum). La latence sera sans surprise supérieure en 4K, pour une réactivité globale bien moins satisfaisante que sur des modèles plus puissants.

C’est tout le paradoxe produit par la création d’images artificielles : vous avez une meilleure sensation de fluidité visuelle, mais cela ne change rien en termes de réaction de la machine à vos actions, la latence reste importante.

Même constat sur le très gourmand Alan Wake 2, qui en path tracing avec la MFG 4X pourra atteindre les 90 FPS, mais au prix d’une latence PC supérieure à 120 ms.

Si la situation est somme toute assez logique, il reste important de le rappeler : la MFG offrira des performances réduites et une latence supérieure sur les cartes graphiques les moins puissantes, peu importe le réglage.

Performances créatives

Comme à notre habitude, nous testons les cartes graphiques dans un contexte créatif sur trois logiciels : les logiciels de montage Adobe Premiere Pro et BlackMagic DaVinci Resolve Studio ainsi que le logiciel de modélisation et rendu 3D Blender.

Sur le benchmark d’édition vidéo de UL Procyon pour Premiere Pro, la RTX 5060 Ti est au niveau d’une RTX 4070 Super avec 44 112 points, devant la RTX 3060 Ti à 39 402 points. Ici, la 4060 Ti reste loin derrière à 27 984 points. Le benchmark utilisé teste à la fois les capacités de la carte en termes de traitements (filtres GPU notamment) ainsi que de rendu vidéo.

Sur le logiciel DaVinci Resolve Studio, nous utilisons l’outil de benchmark PugetBench dans son test étendu, qui contient à la fois des opérations de traitement et de rendu utilisant le GPU ainsi que ses différents cœurs IA (Tensor). La RTX 5060 Ti est ici au niveau d’une Radeon RX 7900 XTX avec 8276 points, derrière la RTX 4070 Super (8623 points), mais bien devant la RTX 3060 Ti à 6 994 points.

Enfin sur Blender, la carte est au niveau d’une RX 9070 XT, légèrement au-dessus de la RTX 4060 Ti.

Consommation et chauffe

La RTX 5060 Ti affiche un TGP de base de 180W, en légère hausse par rapport à la génération précédente qui gravitait autour des 160W.

Mode Consommation (W) Température max (°C) Raster 181 66 Ray Tracing 184 67 DLSS Qualité (1440p) 170 66 DLSS MFG 4X 172 67

Nous avons mesuré la consommation de la carte ainsi que la température du GPU à différents réglages. On atteint ainsi un TGP maximal de 184W et une température de 67 degrés.

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 5060 Ti sera vendu à un prix conseillé de 449 euros. En guise de comparaison, la RTX 4060 Ti en version 16 Go avait été lancée 100 euros plus chère en 2023 à 549 euros, un positionnement tarifaire largement critiqué à l’époque.

Ici, la RTX 5060 Ti 16 Go est quasiment au même prix que la RTX 4060 Ti 8 Go et là RTX 3060 Ti à leurs lancements. Une réduction de prix appréciable, qui s’explique cependant par certaines concessions techniques pour ce nouveau GPU comme nous l’avons noté plus haut.

Nvidia annonce de stocks largement supérieurs pour la gamme 5060, mais il faudra aussi s’attendre à une demande très importante pour ces cartes graphiques à moins de 500 euros. On ne peut donc pas vous assurer de la disponibilité de ce modèle à son MSRP de 449 euros dans le commerce.