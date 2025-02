RTX 5060 et 5060 Ti : les GPU plus abordables de Nvidia arrivent très bientôt, voici quand

Nvidia s’apprête à enrichir sa série GeForce RTX 5000 avec deux nouvelles cartes graphiques destinées au marché grand public. Elles seront moins chères que les références actuelles, mais aussi moins performantes.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon des informations provenant de Colorful, un important partenaire de Nvidia, les GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 devraient faire leur apparition dès mars 2025. Ces informations émanent d’une présentation de Chaintech, un fournisseur majeur de composants pour Colorful, révélée par le compte @wxnod sur X. Ce calendrier de sortie confirmerait une stratégie particulièrement agressive de Nvidia, qui aura ainsi déployé l’ensemble de sa nouvelle génération de cartes graphiques en seulement trois mois, une première dans l’histoire de l’entreprise.

Le segment des cartes graphiques d’entrée et milieu de gamme s’annonce particulièrement compétitif, avec AMD qui prévoit également de lancer ses Radeon RX 9070 et RX 9070 XT en mars, tandis qu’Intel vient de positionner son Arc B580 12 Go à un prix attractif de 249 dollars.

Les spécifications techniques des RTX 5060 et RTX 5060 Ti en détail

Si Nvidia n’a pas encore officiellement confirmé les caractéristiques de ces nouvelles cartes, plusieurs sources crédibles suggèrent que la RTX 5060 Ti sera proposée en deux versions : l’une avec 8 Go et l’autre avec 16 Go de mémoire GDDR7. La RTX 5060 standard devrait, quant à elle, se contenter de 8 Go de GDDR7 sur un bus 128 bits. Cette nouvelle génération de mémoire vidéo permettra d’atteindre des débits significativement supérieurs à ceux de la génération précédente, avec une bande passante potentielle de 448 Go/s, soit une augmentation de 55 % par rapport à la RTX 4060 Ti.

Les deux modèles devraient utiliser le GPU GB206, bien que certaines rumeurs évoquent la possibilité d’une version basée sur une déclinaison du GB205 pour la RTX 5060 Ti. Ces nouvelles cartes bénéficieront également des dernières avancées en matière de compression mémoire, permettant de compenser partiellement les limitations du bus 128 bits. Le choix de proposer une version 16 Go de la RTX 5060 Ti semble particulièrement pertinent pour les joueurs souhaitant profiter du ray tracing ou de textures haute définition en 1440p. Reste maintenant à savoir combien elles vont coûter.