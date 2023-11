Nvidia : la GeForce 5090 pourrait embarquer cette technologie de mémoire ultra-rapide

Les spécifications techniques du futur monstre de Nvidia se précise : la GeForce RTX 5090 passeraient bien à la mémoire GDDR7 selon de nouvelles fuites.

Nvidia prépare doucement, mais sûrement, sa prochaine génération de cartes graphiques à destination du grand public.

Le constructeur a semble-t-il prévu un refresh de sa génération actuelle avec des GeForce RTX 4080 Super et 4070 Super lancé pendant le CES 2024 avant de lancer les très attendues GeForce 50.

Selon une dernière fuite, ces futures cartes graphiques proposeraient une mémoire vidéo (VRAM) en GDDR7.

Les GeForce passeraient à la GDDR7

C’est le toujours très bien renseigné kopite7kimi qui l’a confirmé sur X (Twitter) : Nvidia ferait la transition vers des modules mémoires en GDDR7 pour sa génération de cartes graphiques GeForce RTX 50.

On sait que ces futurs GPU seront une déclinaison grand public de ses futures puces Blackwell dédiées aux lourdes tâches de calcul et d’IA. Gravées en 3nm, à l’instar de l’iPhone 15 Pro et des derniers MacBook Pro M3, ces puces seraient accompagnées d’une toute nouvelle technologie de mémoire vidéo.

Les spécificités techniques de la GDDR7 sont connues depuis l’été dernier et devraient offrir un gain de bande passante considérable par rapport à la génération précédente. Selon kopite7kimi, Nvidia utiliserait un bus mémoire de 384-bit (au lieu des 512 précédemment suggérés) dans une configuration qui pourrait offrir 24 ou même 36 Go de VRAM.

On imagine qu’il s’agit ici du modèle le plus haut de gamme de cette future génération, la RTX 5090, qui offrirait ainsi une bande passante mémoire de 1,5 To /s, soit 50% de plus que la GeForce RTX 4090.

Il faudra cependant être patient avant d’entendre parler de ces prochains GPU : Nvidia préparerait une annonce pour le second semestre 2024 avec un lancement au plus tard en 2025.