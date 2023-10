Un nouveau chapitre pour les MacBook Pro avec les puces Apple M3 : nouveautés et prix

C’est officiel, Apple vient de lancer une nouvelle gamme de MacBook Pro, et il y a pas mal de choses à dire ! Exit le MacBook Pro 13 pouces, place aux nouveaux modèles 14 et 16 pouces équipés de puces flambant neuves : M3, M3 Pro et M3 Max. Et cerise sur le gâteau, les prix commencent à 1 999 euros.

Pour commencer, les nouvelles puces M3 sont une petite révolution. Gravées en 3 nanomètres, une première pour un ordinateur portable, elles promettent des performances de dingue tout en consommant moins d’énergie. Apple annonce jusqu’à 22 heures d’autonomie, et on a tout lieu de les croire.

Pour la majorité d’entre nous, la puce M3 de base fera largement l’affaire. Avec ses 8 cœurs pour le CPU, 10 pour le GPU et 16 pour le NPU (le processeur dédié à l’intelligence artificielle), elle offre un bon compromis entre puissance et prix.

Les utilisateurs en quête de performances maximales pourront se tourner vers les puces M3 Pro (12+18+16) et M3 Max (16+40+16), qui supportent jusqu’à 128 Go de mémoire vive unifiée. Ces puces sont conçues pour gérer les tâches les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la création de contenu, du design graphique et du développement logiciel.

Innovation dans l’intelligence artificielle et le gaming

Apple met également l’accent sur l’intelligence artificielle avec le Neural Engine des puces M3, 60 % plus rapide que celui de la génération précédente. Cela positionne idéalement les MacBook Pro M3 pour tirer parti des applications exploitant le machine learning et prépare le terrain pour l’intégration future de technologies d’IA propriétaires d’Apple.

Dans le domaine du gaming, les puces M3 apportent des innovations significatives. Outre le support du ray tracing (une technique de rendu hyper réaliste), déjà annoncé sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, la technologie Dynamic Caching promet une optimisation accrue de la mémoire graphique. Cela devrait se traduire par des performances graphiques élevées, même lorsque le MacBook Pro n’est pas branché, une caractéristique qui le distingue de la plupart des PC portables actuels.

Design et disponibilité

Bien que l’intérieur des MacBook Pro ait évolué, l’extérieur reste fidèle au design apprécié des utilisateurs, avec un écran Liquid Retina XDR de 14 ou 16 pouces, légèrement plus lumineux pour les contenus SDR. Les ports et connectiques restent diversifiés, offrant une grande flexibilité d’utilisation.

Le modèle M3 Pro et M3 Max bénéficient d’une finition « noire sidérale », conçue pour minimiser les traces de doigts, tandis que le modèle M3 standard conserve les coloris gris sidéral et argent.

Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles à partir du 7 novembre, avec des prix débutant à 1 999 euros pour le modèle 14 pouces M3, 2 499 euros pour le 14 pouces M3 Pro et 2 999 euros pour le 16 pouces M3 Pro. Les modèles M3 Max sont un peu plus chers, mais avec tout ce qu’ils ont dans le ventre, ça se comprend.