Test du Asus ROG Zephyrus G16 (AMD) : le coup de cœur de l’année

Nous ne sommes pas ici sur une configuration qui nous est totalement méconnue. Nous avons déjà testé le Zephyrus G16 de 2024 version Intel, où le Core Ultra 9 a tenté de nous montrer ses capacités pour le gaming. Asus a également fait grand cas de ses nouvelles dalles OLED, que l’on retrouve également sur le Zephyrus G14.

Mais voilà, entre les lignes de notre précédent test, nous avions réclamé au constructeur une chose précise : une version AMD de la machine. Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Nous voici quelques mois plus tard devant la même machine, cette fois-ci équipée du Ryzen AI 9 HX 370 de dernière génération.

Fiche technique

Modèle Asus ROG Zephyrus G16 2024 (GA605) Dimensions 354 mm x 14,9 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen AI 9 HX 370 Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1850 grammes Profondeur 246 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Nous l’avions déjà constaté sur le premier Zephyrus G16 de 2024, c’est à nouveau le cas ici : comme les constructeurs gamers se sont calmés cette année ! Le Zephyrus G16 n’a vraiment pas l’apanage d’un PC gamer classique, mais se voit plutôt à la frontière entre l’ultrabook moderne et le PC agressif. À bien des égards, il faut le reconnaître aussi : son design est largement copié à Razer et son coloris Mercury. Mais la copie est efficace et proprement construite.

Crédit photo : OtaXou

Asus a calmé ses ardeurs de son Dot Matrix, transformé désormais en une unique ligne de LEDs blanches personnalisables au dos. De quoi lire en un clin d’œil le niveau de la batterie, ou réagir en temps réel au contenu lu sur les haut-parleurs. Un petit signe distinctif appréciable et apprécié, qui peut également se désactiver à loisir pour rester plus discret.

Crédit photo : OtaXou

L’un dans l’autre, ce sont surtout ses dimensions qui nous font plaisir. Nous restons sur un ordi portable de 16 pouces sensiblement classique, qui ne fait que 1,64 centimètre d’épaisseur. Mais surtout, son poids de seulement 1,85 kilogramme est très appréciable pour la puissance qu’il fournit.

Clavier et pavé tactile

Là encore, nous restons dans la tradition. Le Zephyrus G16 version AMD ne change pas les switchs chiclet très simplistes et loin de l’ADN gamer de certaines configurations. Et si les touches sont bien espacées et éclairées, on regrette comme toujours chez Asus l’utilisation d’une touche Entrée coupée en deux à la mode américaine, alors que les claviers européens proposent normalement une touche Entrée plein format.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile, d’une très large diagonale, est toujours aussi agréable à utiliser au quotidien. Sa glisse est parfaite, et il ne lui manque vraiment qu’un clic activable sur l’intégralité de la surface pour passer à un niveau supérieur.

Connectique

À gauche, nous retrouvons le connecteur d’alimentation propriétaire réversible de la marque, un port HJDMI 2.1 FRL, un port USB C 4.0 (compatible Thunderbolt 3.0, donc), un USB A 3.2 Gen 2 et un combo jack. À droite, nous avons un second port USB-C 4.0, un port USB A 3.2 Gen 2 et un lecteur de cartes SD plein format.

Crédit photo : OtaXou

Que demander de plus ? Vraiment, la connectique de ce PC portable nous régale dans sa capacité à atteindre de nombreux utilisateurs différents, peu importe leurs exigences.

Crédit photo : OtaXou

Notez d’ailleurs que l’Asus ROG Zephyrus G16 version AMD est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, contrairement à la version Intel « limitée » au Wi-Fi 6E. Cependant, lors de notre test, nous avons constaté de régulières instabilités sur le Wi-Fi 7, au point qu’il nous a fallu repasser au Wi-Fi 6 pour être tranquilles. La carte Wi-Fi MediaTek intégrée n’est pas au niveau de celle d’Intel, et justifie à elle seule d’ouvrir la machine pour la changer.

Webcam et audio

Si le capteur 1080p est inchangé, le SoC AMD Ryzen 9 HX 370 fait un plutôt bon travail pour gérer les dynamiques très larges. Dans cette situation où la quasi intégralité des webcams du marché plierait bagage, le Zephyrus G16 GA605 s’en tire avec les honneurs. Ce n’est toujours pas au niveau de Qualcomm, mais c’est encourageant.

On retrouve également avec plaisir les deux haut-parleurs intégrés sur les côtés du clavier. L’expérience audio reste agréable, avec un large volume étonnant et un bon staging. Seule faiblesse : les médiums un peu écrasés par le reste.

Écran

Le Zephyrus G16 G4605 reste toujours équipé d’une dalle OLED de 16 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Celle-ci supporte à nouveau un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, soutenu par la technologie NVIDIA G-Sync.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture de 119,5% de l’espace DCI-P3 pour 168,8% de l’espace sRGB en volume. La luminosité maximale est ici relevée à 415 cd/m², en progression sans être révolutionnaire, avec une température de couleurs de 6214K.

Crédit photo : OtaXou

Le Delta E00 moyen mesuré est à 1,62, toujours très proche de la perfection, avec un écart maximal de 3,92 sur les tons bleus ciels. Si la calibration est imparfaite, elle reste assez juste aussi bien pour les joueurs que pour les créatifs donc, ce qui est un grand point fort. Par contre, l’écran a toujours autant tendance à réfléchir la lumière, faisant que sa luminosité de 415 cd/m² sera largement insuffisante pour un usage extérieur.

Logiciel

Qui dit Asus dit… MyAsus et Armoury Crate bien sûr. Le premier s’est simplifié sur ces derniers mois et laisse toujours plus de fonctionnalités à Armoury Crate, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Le second n’a pas changé dans ses qualités comme ses défauts. On apprécie toujours la relative aisance de sa prise en main malgré ses nombreuses configurations disponibles, et sa tendance à expliquer proprement chacun de ses réglages. Et on déplore toujours ses nombreuses dépendances et sa lourdeur sur le système.

Performances

Voilà le gros changement du Asus ROG Zephyrus G16 GA605 : il intègre l’équipe rouge cette fois-ci ! Nous sommes en présence du très récemment dévoilé AMD Ryzen AI 9 HX 370, un SoC à 12 cœurs pour 24 threads supportant une fréquence maximale de 5,1 GHz. Il est ici couplé à 32 Go de RAM LPDDR5X à 7467 MHz pour 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Crédit photo : OtaXou

Nous retrouvons par contre toujours la NVIDIA GeForce RTX 4070 mobile à un TGP de 105W, soit 35W de moins que le maximum admis par ce chipset graphique en version mobile. Un sacrifice nécessaire pour atteindre une telle finesse, mais qui n’impacte pas vraiment les performances comme vous le verrez ici.

Benchmarks

Nous retrouvons ici des scores de 1214 points en multi core pour 113 points en single core sous Cinebench 2024. À titre de comparaison, c’est essentiellement 200 points de plus que l’Intel Core Ultra 7 du modèle Intel en multi core, et une dizaine de points de plus en single core. Face à Qualcomm, AMD garde l’avantage sur les processus mono-thread, et fait jeu égal sur le multi-threadé. Attention cependant : nous n’avons pas encore vu le SoC ARM sur des châssis plus larges qu’un ultrabook. Il pourrait nous réserver de belles surprises avec une gestion thermique plus libre.

La partie graphique semble inchangée de prime abord, avec un score de 2890 points sous Speed Way qui fait jeu égal avec le modèle Intel, et un score de 2581 points sur Steel Nomad.

Côté calculs de l’intelligence artificielle, la plus grande puissance du CPU semble aider quelque peu la configuration qui s’en tire avec un score de 896 sous NVIDIA TensorRT avec sa partie GPU NVIDIA, et 284 points en utilisant le GPU Radeon du SoC ce qui joue l’équivalence avec le NPU d’Intel.

Asus n’a pas non plus amélioré le stockage, qui est essentiellement dans la moyenne de ce que l’on peut retrouver dans la génération 4 du PCIe.

En jeu

En jeu, pas de grandes révolutions non plus avec une GeForce RTX 4070 mobile qui se comporte toujours très bien malgré les 35W manquants. On sent que le cœur des performances de cette génération se situe dans cette poche énergétique.

Face à la configuration Intel, le CPU bien meilleur permet d’augmenter quelques peu les FPS, mais tout cela se fait au compte goutte.

Pour les créatifs

Non, ce sont bien les créatifs qui sont les plus gâtés par la nouvelle génération d’AMD intégrée au Zephyrus G16. Les scores sont largement supérieurs de plus de 1000 points par rapport à la configuration Intel, un vrai bond en avant qui s’explique pour un CPU bien plus efficace.

Refroidissement et bruit

La configuration semble également se comporter sensiblement de la même manière d’un point de vue thermique, avec une chauffe extérieure se situant aux alentours des 53°C. Il est par contre important de noter que le Zephyrus G16 AMD a une plus grande tendance à activer ses ventilateurs, et les activer plus forts qu’auparavant. Le bruit est un peu plus marqué, même s’il évite tout de même les versions sèche-cheveux des PC gamers traditionnels. C’est acceptable, mais cela pourra nuire au confort de vos camarades.

La configuration n’a qui plus est aucun problème pour maintenir ses performances maximales.

Autonomie

L’Asus ROG Zephyrus G16 GA605 intègre une batterie de 90 Wh, rechargeable par le biais d’un bloc d’alimentation propriétaire de 200W à la taille modeste. L’ordinateur prend également en charge la recharge par USB-C et la norme Power Delivery, bien qu’il vous faudra obligatoirement avoir le bloc d’alimentation propriétaire pour en tirer la pleine puissance.

Crédit photo : OtaXou

Face à la configuration Intel, nous retrouvons la même autonomie de 8 à 9 heures pour un usage bureautique, avec la luminosité réglée à 50%. On y voit surtout une belle évolution pour Intel, qui pendant un temps a dû céder la place aux Ryzen sur ce point.

Crédit photo : OtaXou

Il y a cependant une optimisation possible très intéressante pour les joueurs. La Radeon 890M intégrée est en effet capable de jouer en 1080p faible/moyen aux jeux récents sans trop de problèmes. En mobilité, il pourrait donc être intéressant de confier ses jeux au circuit graphique intégré, avant de repasser sur la RTX 4070 pour la mobilité.

Prix et disponibilité

L’Asus Zephyrus G16 GA605, version AMD donc, est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 2499,99 euros. Notre version de test, qui intègre une RTX 4070, est disponible au prix de 2999,99 euros.