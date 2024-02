Voici les Samsung Galaxy Book 4 : un coup d’œil sur les nouveaux venus et leurs prix

Au MWC 2024, Samsung en a profité pour mettre en avant sa toute nouvelle gamme Galaxy Book 4. Quatre PC portables qui répondent à beaucoup d'usages. Voici ce que l'on a apprécié dessus pendant cette première prise en main.

À l’occasion du MWC 2024, Samsung n’avait pas grand chose à dévoiler. Ils ont montré leur bague connectée, le Galaxy Ring, et les Galaxy S24, mais également la vedette de l’événement : les Galaxy Book 4.

Cette gamme de PC portables, déjà disponible en France depuis quelques jours, est très complète avec quatre machines différentes et beaucoup de configurations possibles. Après avoir eu l’opportunité de les examiner de plus près, voici nos premières impressions avant les tests.

Beaucoup d’atouts

Parmi la gamme, le Galaxy Book 4 Ultra est celui que je préfère. Un écran tactile de 16 pouces qui fait la part belle aux couleurs vives et aux détails nets, avec la technologie Dynamic AMOLED 2X en définition 2 880 x 1 800 pixels et un taux de rafraichissement de 40 à 120 Hz, sans oublier un petit plus pour ceux qui aiment travailler en terrasse, grâce à son filtre anti-reflet et sa technologie « Vision Booster » qui booste la luminosité en plein soleil.

Ajoutez à cela un GPU dédié, le Nvidia GeForce RTX 4070 qui assure côté performances, et vous avez un compagnon de choix pour bosser et jouer.

Ce qui frappe aussi, c’est son look. Ultra fin et léger (juste 1,86 kg !), il se glisse facilement dans un sac sans alourdir l’ensemble. Il fait seulement 16,5 mm d’épaisseur, et même 11,6 pouces pour le Book 4 Pro 14 pouces (mais sans dGPU). Et avec son chargeur de 140 Watts, la charge doit être rapide.

La connectivité n’est pas en reste : double port Thunderbolt 4, HDMI 2.1, emplacement microSD… C’est très complet. La machine a été pensée pour les professionnels, mais elle répond à beaucoup d’usages. D’ailleurs, je n’ai jamais pas vu un pavé tactile aussi imposant et large.

Il y a aussi beaucoup de liens avec les smartphones Samsung Galaxy, on peut afficher l’écran du téléphone sur le laptop, et transférer des fichiers (photos, vidéos, etc.) en quelques secondes ce qui permet de profiter des fonctions IA des Galaxy S24 pour retoucher une photo par exemple.

De 949 à 3 899 euros !

La gamme s’étend du modèle de base à 949 euros, équipé d’un Intel Core 5 120U, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, jusqu’au modèle Ultra haut de gamme à 3 899 euros, qui intègre un Intel Core Ultra 9 185h, une GeForce RTX 4070, 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Entre ces deux extrêmes, Samsung propose une variété de configurations, y compris des versions de 14 et 16 pouces sans GPU dédié, ainsi que le convertible Galaxy Book 4 Pro 360, capable de se transformer en tablette avec un stylet S-Pen inclus.