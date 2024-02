On a vu la Galaxy Ring de Samsung : elle séduit déjà

Nous avons pu voir la bague connectée Galaxy Ring de Samsung. C'est déjà l'une des stars du salon du MWC 2024. Voici nos photos pour vous donner une idée de ce à quoi elle ressemble.

Quelques produits se battent déjà pour s’arroger le titre de star du MWC 2024 à Barcelone. Parmi eux, on trouve la Galaxy Ring de Samsung. La bague connectée est en effet exposée dans les allées du salon.

L’appareil est malheureusement sous cloche, impossible de le manipuler, mais on a pu se rapprocher très près. La frustration de ne pas pouvoir encore passer la Galaxy Ring au doigt en devient d’ailleurs encore plus forte tant le produit dégage déjà une belle impression de qualité.

Pour se consoler, on a pu prendre tout un tas de photos afin de vous les partager et que vous puissiez avoir une bonne idée de son design et de ses finitions.

Sachez par ailleurs que neuf tailles de bagues sont exposées, donc il devrait y en avoir pour tout le monde.

Comptez aussi sur trois coloris qui n’ont pas encore de noms officiels et clinquants. Mais c’est du gris métallique, du noir ou du doré.

Les yeux de votre serviteur, l’auteur de cet article, ont tout de suite été attirés par la première couleur citée, qui semble avoir le meilleur équilibre entre sobriété et aspect bijou.

Nous avons aussi pu observer quelques capteurs présents sur la paroi interne de la Galaxy Ring et qui permettront de réaliser les mesures de santé.

Samsung n’a pas encore communiqué officiellement sur les fonctions de santé que l’on retrouvera sur la bague connectée, mais il ne devrait pas y avoir de grandes surprises a priori.

À quand le lancement de la Galaxy Ring ?

Samsung profite d’ailleurs du MWC 2024 et de ce coup de projecteur pour livrer quelques informations supplémentaires : la Galaxy Ring sera lancée dans le courant du second semestre.

Pour des informations plus précises concernant la France, il faudra encore patienter un peu, mais on a le droit (et le doigt hohoho) d’espérer une sortie à peu près en même temps qu’en Corée du Sud ou qu’aux États-Unis.