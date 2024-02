Galaxy Ring : Samsung montre sa première bague connectée et livre de nouvelles infos

Pour la première fois depuis son teasing, Samsung expose sa Galaxy Ring à l'occasion du Mobile World Congress. Le constructeur en profite pour livrer quelques informations sur sa bague.

Plus d’un mois après avoir confirmé officiellement travailler sur sa première bague connectée, la Galaxy Ring, le constructeur coréen Samsung profite du Mobile World Congress, qui ouvre ses portes ce lundi à Barcelone, pour livrer quelques informations supplémentaires à son sujet.

Il faut dire que, jusqu’à présent, les seuls éléments communiqués par Samsung étaient ceux que le constructeur avait bien voulu laisser transparaître lors du lancement des Galaxy S24. La firme avait été pour le moins floue dans ses déclarations et les seules images proposées de la bague connectée étaient une animation 3D. Or, pour le Mobile World Congress, Samsung compte bel et bien exposer sa bague pour la première fois sur son stand. L’occasion pour l’ensemble des visiteurs de la découvrir de visu.

Une Galaxy Ring lancée « plus tard dans l’année »

Dans un long communiqué de presse, Samsung revient notamment sur les fonctionnalités, caractéristiques, et la date attendue pour sa Galaxy Ring. Hon Pak, responsable de la division liée à la santé chez le constructeur, indique à nouveau que la montre sera avant tout axée sur le suivi de l’activité, du sommeil et des données de santé :

Nous sommes ravis de lancer la Samsung Galaxy Ring plus tard dans l’année, en amenant les nombreuses innovations de Samsung vers un petit format confortable à porter en permanence. En tant qu’ajout à notre portefeuille d’appareils à porter, la Galaxy Ring offrira aux utilisateurs de nouvelles manières de simplifier leur bien-être quotidien, en fournissant des informations importantes et davantage de manière de se connaître, de jour comme de nuit. Avec la Galaxy Ring, les utilisateurs peuvent adopter une expérience inédite à chaque pas de leur voyage vers le bien-être, tout en étant en phase avec la vision de Samsung pour une plateforme de bien-être numérique plus connectée, intégrée et transparente.

Le principal point à retenir reste la date de disponibilité de la bague connectée, qui sera bel et bien lancée « plus tard dans l’année ». Les principales rumeurs évoquent d’ailleurs une annonce plus détaillée lors de la conférence Galaxy Unpacked de cet été, en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, avec les Galaxy Watch 7.

Trois coloris et neuf tailles au programme

Dans un second communiqué, publié cette fois sur son site coréen, Samsung détaille davantage d’informations sur la Galaxy Ring. Le constructeur partage d’abord quelques photos, mais va un peu plus loin en précisant que la bague connectée sera proposée en trois coloris — noir, doré et argenté — et en neuf tailles. De quoi permettre aux utilisateurs de trouver chaussure à leur pied… ou bague à leur doigt.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Samsung La Samsung Galaxy Ring // Source : Samsung La Samsung Galaxy Ring // Source : Samsung

Sur place à Barcelone, la rédaction de Frandroid ne manquera pas de vous faire découvrir l’anneau connecté de Samsung dans une prise en main.